Orell Füssli AG: Orell Füssli Gruppe schliesst Transformation der Verlage ab

Orell Füssli AG: Orell Füssli Gruppe schliesst Transformation der Verlage ab



Medienmitteilung



Orell Füssli Gruppe schliesst Transformation der Verlage ab Zürich, 16. Dezember 2020 - Orell Füssli AG schliesst die Umsetzung des Transformationsprogrammes der Verlage erfolgreich ab und konzentriert sich künftig auf Lern- und juristische Medien sowie auf die bekannten Kinderbuchmarken Globi und Carigiet für Kinder im Primarschulalter. Die 2019 initiierte Transformation der Orell Füssli Verlage konnte erfolgreich und wie geplant auf Ende Jahr hin abgeschlossen werden. Der Orell Füssli Verlag wird künftig seine Ausrichtung auf den Bereich Bildung fokussieren und das Angebot auf Lernmedien und juristische Fachmedien für den Schweizer Markt konzentrieren. Der Verlag verfügt in diesem Bereich über ein starkes und etabliertes Programm und sieht attraktives Potenzial für die Weiterentwicklung des Geschäftsbereiches und den Ausbau der Marktposition. Hierfür sollen die programmatische Ausrichtung und die Digitalisierung des Angebotes im Bereich Lernmedien verstärkt vorangetrieben werden. Die Kinderbuch-Marken Globi und Carigiet mit den wissensvermittelnden Buchreihen wie z.B. «Globi lernt» oder «Technik mit Globi» und ihrem Fokus auf den Schweizer Markt passen sehr gut zur neuen Ausrichtung und verbleiben beim Orell Füssli Verlag. Im Zuge dieser Fokussierung wird der Atlantis Verlag für Kinderbücher an den Zürcher Kampa Verlag verkauft, welcher Atlantis als eigenständiges Programm und mit bestehender Programmleitung weiterführt. Mit dem Schweizer Kampa Verlag, der sich in kürzester Zeit ein hohes Renommee in der Buchbranche erworben hat, konnte für Atlantis eine nachhaltige Lösung gefunden werden, welche die Fortführung der Verlagsstrategie für qualitativ hochwertige Kinderbücher gewährleistet. Die Verlagsmitarbeitenden als auch die Autoren des Atlantis Verlags werden vom Kampa Verlag übernommen. In der Orell Füssli Kinderbuch-Reihe ebenso wie in der Sachbuchreihe, welche beide in den letzten Jahren nicht mehr kostendeckend waren, bleibt das bestehende Programm verfügbar, ab 2021 werden jedoch keine neuen Werke mehr publiziert. Im Rahmen dieser Massnahmen kommt es zur Kündigung von einer Mitarbeitenden im Teilzeitpensum und einer Frühpensionierung. Mit den betroffenen Mitarbeitenden wurden sozialverträgliche Lösungen gefunden. Mit der Konzentration auf Lern- und Bildungsmedien sowie den Klassikern von Globi und Carigiet für Kinder im Primarschulalter, dem Verkauf des Atlantis Verlags und der Einstellung der verlagseigenen Kinder- und Sachbuchreihe folgt die Orell Füssli Gruppe der im Frühjahr 2020 vorgestellten Strategie mit Fokus auf Sicherheit und Bildung.

Agenda

Publikation Jahresergebnis 2020 17. März 2021

Generalversammlung 2021 11. Mai 2021



Kontakt

Orell Füssli AG

Tel. +41 44 466 72 73, media@orellfuessli.com Orell Füssli ist ein Pionier im Bereich Sicherheit und Bildung. Als Experte für Sicherheitslösungen für Staat und Bürger und als führendes Schweizer Unternehmen im Buchhandel unterstützt Orell Füssli seine Kunden mit einem einzigartigen und kundenspezifischen Angebot.

Als führender Systemanbieter für Sicherheitstechnologien und Identifikationssysteme und langjähriger Partner von Staaten setzt Orell Füssli technologische Standards. In den Bereichen Sicherheitsdruck und Serialisierung bietet Orell Füssli innovative Druckverfahren, Anlagen und Dienstleitungen, um Banknoten, Wert- und Identitätsdokumente zu erstellen und erfolgreich zu schützen.

Mit seinen attraktiven Gross- und Spezialbuchhandlungen bietet Orell Füssli ein breites Einkauferlebnis rund ums Buch. Im Buchhandel ist Orell Füssli mit 50% an der Orell Füssli Thalia AG beteiligt, die ein umfassendes Angebot mit 36 Filialen in der Deutschschweiz und verschiedene E-Commerce-Dienstleistungen anbietet. Für Bibliotheken und Unternehmen erbringt Orell Füssli Logistik- und Serviceleistungen.

Orell Füssli wurde vor über 500 Jahren gegründet und erzielt mit rund 600 Mitarbeitenden an Standorten in fünf Ländern einen Umsatz von rund CHF 250 Mio. Orell Füssli ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Medien Mitteilung Orell Füssli Verlage



Sprache: Deutsch
Unternehmen: Orell Füssli AG
Zürich
Schweiz

