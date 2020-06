9:00 | 24.06.2020

FinLab AG: FinLab EOS VC expandiert nach Asien: Sparrow erhält 3,5 Millionen USD in Serie A von FinLab EOS VC und weiteren Investoren



Singapur/Frankfurt, Germany, 23. Juni 2020 - Sparrow, die führende Krypto Optionshandelsplattform, hat sich eine Series A Finanzierung von 3,5 Millionen USD zur Beschleunigung ihrer Plattformentwicklungen gesichert. Die Runde wurde von der HDR Group, Eigentümer und Betreiber von BitMEX, geleitet und von Signum Capital, Du Capital und FinLab EOS VC unterstützt. Der FinLab EOS VC Fund ist ein Risikokapitalfonds von dem Blockchain Software Publisher Block.one und der FinLab AG (ISIN: DE0001218063; Ticker: A7A.GR), einem der ersten und größten Investoren im FinTech- und Blockchain Bereich in Europa. Sparrow ist das erste Investment von FinLab EOS VC im asiatischen Raum. Kenneth Yeo, CEO von Sparrow, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass die Runde trotz des schwierigen wirtschaftlichen Klimas, das durch COVID-19 verursacht wurde, starke Unterstützung erhielt. Das starke Interesse von Investoren bestätigt unsere Ansicht, dass digitale Asset-Optionen der nächste wachstumsstarke Markt sein werden. Wir möchten unseren Partnern und Nutzern für ihre überwältigende Unterstützung danken. Das Handelsvolumen hat sich seit Anfang des Jahres verdreifacht. Mit dieser Finanzierungsrunde sind wir in einer guten Position, um noch mehr spannende Handelsprodukte auf den Markt zu bringen." Arthur Hayes, CEO der HDR Group, sagte: "Wir sehen ein signifikantes Wachstum im Bereich der digitalen Asset-Optionen mit vielen unausgeschöpften Möglichkeiten. Wir sind begeistert von Sparrows Wachstumspotenzial und dem dahinterstehenden Team, und sind daher stolz darauf, diese Serie A-Runde anzuführen". Stefan Schütze, Managing Director des FinLab EOS VC Fund, sagte: "Wir freuen uns, in Sparrow zu investieren, dass die nächste Generation von Finanzprodukten entwickelt, indem es EOSIO für seine On-Chain-Abwicklungsschicht nutzt." Kenneth fügte hinzu: "Seit der Lancierung im Juni 2019 haben wir ein beispielloses Wachstum mit einem Handelsvolumen von über 150 Millionen US-Dollar in Optionen erlebt. Wir sind stolz darauf, wie weit wir gekommen sind, und freuen uns darauf, weitere innovative Produkte auf dem Markt für Krypto-Derivate einzuführen".



Über Sparrow:

Sparrow | www.sparrowexchange.com ist die führende Optionshandelsplattform und bietet die einfachste Gelegenheit, um Risiken zu kontrollieren und digitalen Vermögenswerte zu monetarisieren. Sparrow mit Hauptsitz in Singapur bietet BTC- und ETH-Optionen an, die durch Smart Contracts abgewickelt werden. Die proprietäre Plattform von Sparrow ist über eine vereinfachte Schnittstelle, ein erweitertes Orderbuch oder Handels-APIs zugänglich.

Über HDR Group:

Die HDR Group wird von der auf den Seychellen ansässigen HDR Global Trading Limited kontrolliert, einem Finanzdienstleistungsunternehmen, das die BitMEX-Handelsplattform für Krypto-Produkte betreibt. Über BitMEX bietet HDR Global eine erstklassige Handelsschnittstelle und eine Reihe von Finanzprodukten an, darunter Bitcoin-Futures-Kontrakte und Perpetual Swaps.

Über Signum Capital:

Signum Capital ist eine Investmentfirma mit Sitz in Singapur. Das Portfolio von Signum umfasst sowohl Aktien als auch digitale Vermögenswerte im Blockchain-Bereich mit einem vielfältigen Investitionsansatz, der von Börsen, Infrastrukturprojekten bis hin zu Mining-Farmen reicht.



Über Du Capital:

Du Capital ist eine mehrstufige Investmentfirma mit Sitz in Singapur, die Unternehmen und Unternehmer unterstützt, die sich in innovative Technologien wie die Distributed Ledger Technologies (DLT) wagen.

Über Block.one und EOS VC:

Das EOS VC-Programm von Block.one bietet Entwicklern und Unternehmern die Finanzierung, die sie benötigen, um gemeindegetriebene Unternehmen mit Hilfe von EOSIO zu gründen. Es tätigt Direktinvestitionen und unterstützt Unternehmen, die auf EOSIO-Software aufbauen, durch seine Venture-Capital-Partnerschaftsfonds. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Block.one und vc.eos.io.

Über FinLab AG:

Die börsennotierte FinLab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Tickersymbol: A7A) ist einer der ersten und größten Investoren in den Bereichen Financial Services Technologies ("fintech") und Blockchain in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Bereitstellung von Wagniskapital für Start-ups. Die FinLab strebt die aktive und langfristige Begleitung ihrer Investments an. Dabei unterstützt FinLab ihre Beteiligungen in ihrer jeweiligen Entwicklungsphase mit ihrem Netzwerk und Know-how. Darüber hinaus agiert FinLab als Asset Manager und verwaltet Assets im dreistelligen Millionenbereich.



Ende der Mitteilung DGAP-Media 1077167 24.06.2020