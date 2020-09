11:00 | 15.09.2020

FinLab AG: nextmarkets erweitert Produktangebot um 7.000 Aktien und 1.000 ETFs, die gebührenfrei über die Börse gehandelt werden können



Frankfurt am Main/Köln, den 15.09.2020 - Der innovative Neobroker - eine Beteiligung der Frankfurter FinLab AG (ISIN: DE0001218063; Ticker: A7A.GR) - stellt seine neue Produktversion vor. "Nextmarkets schlägt damit ein neues Kapitel beim Online Brokerage auf", freut sich CEO und Mitgründer Manuel Heyden: "Kunden können mit der neuen Version unserer Oberfläche nun mehr als 7.000 Aktien und 1.000 ETFs handeln - und das vollkommen gebührenfrei. Nextmarkets erhebt weder Kontoführungs-, Order- oder Fremdkostengebühren. Kunden zahlen immer null Euro pro Transaktion." Möglich wird dies, da nextmarkets wie jeder andere Online Broker von den Börsenplätzen, auf denen die Kunden-Orders ausgeführt werden, eine Rückvergütung erhält. Durch eine schlanke Unternehmensstruktur und einem hohen Automatisierungsgrad kann nextmarkets so auf Ordergebühren verzichten. Diesen Kostenvorteil gibt das Startup an seine Kunden weiter, und zwar vollständig. Sämtliche Werte weiterhin mit Hebel handelbar

CTO und Mitgründer Dominic Heyden ergänzt: "Zusätzlich können fast alle Werte mit Hebel gehandelt werden. Wir erweitern auf diese Art unser Produktuniversum auf über 8.000 Werte. Darüber hinaus verlängern wir die Handelszeiten bei Aktien in Euro von 8 bis 22 Uhr." Der innovative Spar CFD - eine nextmarkets Finanzmarktinnovation - ermöglicht es, Zinsunterschiede zwischen der EU und den USA auszunutzen. So lassen sich 1,25 Prozent p.a. sichern. Daneben können auch bei nextmarkets Bruchteile von Aktien gehandelt werden. So lassen sich selbst vermeintlich teure Papiere - und andere - für nur zehn oder 50 Euro handeln. Die Möglichkeiten, sein Portfolio zu diversifizieren, vervielfachen sich so. Neue Kontoversion und komplett neuer Markenauftritt

Neuerungen gibt es ebenfalls beim nextmarkets-Konto für alle: Bislang hatten Kunden bei dem Neobroker ein Demo- und/oder ein Echtgeld-Konto. Mit seiner neuen Version werden beide Varianten in nur einem nextmarkets-Depot-Konto vereint. Dieses wiederum lässt sich jederzeit auf ein kostenloses nextmarkets Plus-Konto upgraden. Die Fülle der Innovationen und Verbesserungen beim Service rundet der modernisierte Markenauftritt ab - mit neuer Website und dem neuen Logo "n hoch 3". Die "3" kann dabei nicht nur als umgedrehtes "m" für "markets" gelesen werden. Sie steht auch für die drei nextmarkets-Säulen: Gebührenfreier Handel von Aktien und ETFs, auf Wunsch in Begleitung von Profis und für smarte, intelligente Finanzprodukte.

Über die nextmarkets GmbH:

nextmarkets ist Europas gebührenfreier Neobroker. Neben dem echten, gebührenfreien Handel von Aktien und ETFs für 0€ über die Börse, besticht das FinTech-Unternehmen mit proprietärer Technologie, einem umfangreichen Set an regulatorischen Zulassungen, wie der Wertpapierhandelsbank- oder Portfolio Management-Lizenz, sowie den neusten Finanzmarkt-Innovationen, wie einem innovativem Geldmarkt-Produkt, mit dem sich Kunden selbst im Nullzins-Umfeld flexibel pro Jahr 1,25% Performance sichern können. Das Angebot rundet ein umfangreiches, von Experten kuratiertes Börsencoach-Angebot ab. Über ein Dutzend Profi-Anleger zeigen Kunden kostenlos und in Echtzeit bis zu 200 Investment-Ideen pro Monat auf. nextmarkets, mit Büros in Köln, Lissabon und Malta, beschäftigt aktuell 35 Mitarbeiter und wird von führenden Wagniskapitalgebern wie Peter Thiel, Christian Angermayer, Founders Fund, Axel Springer, Falk Strascheg und der börsennotierten FinLab AG unterstützt. Pressekontakt:

Über die FinLab AG:

Die börsennotierte FinLab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Tickersymbol: A7A) ist einer der

ersten und größten Investoren in den Bereichen Financial Services Technologies ("fintech") und

Blockchain in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist dafür die Bereitstellung von Wagniskapital für

Start-ups. Die FinLab strebt die aktive und langfristige Begleitung ihrer Investments an. Dabei

unterstützt FinLab ihre Beteiligungen in ihrer jeweiligen Entwicklungsphase mit ihrem Netzwerk und

Know-how. Darüber hinaus agiert FinLab als Asset Manager und verwaltet Assets im dreistelligen

Millionenbereich. Pressekontakt:

