- Ford Bank startet Sparprodukte unter der Produktmarke Ford Money - Ford Money bietet Tages- und Festgeldkonten mit fairen und attraktiven

Zinssätzen sowie einem exzellenten Kundenservice - Einfache Kontoeröffnung und benutzerfreundliches Online-Banking KÖLN, 11. Januar 2021 - Sparer in Deutschland können mit der Einführung von Ford Money, dem neuen Einlagengeschäft der Ford Bank GmbH, jetzt sicher und einfach ihre Sparziele verfolgen und erfüllen. Ford Money kombiniert die Markenwerte von Ford in Deutschland mit dem Finanz-Know-how der Ford Bank GmbH, einer von der Bafin zugelassenen und regulierten Bank mit Sitz in Köln. Ziel ist es, Sparern faire und attraktive Zinssätze, unkomplizierte und leicht verständliche Produkte und einen ausgezeichneten Kundenservice zu bieten. Das neue Sparangebot baut auf die langjährigen Erfahrungen der Ford Bank mit Finanzierungsprodukten aus den Bereichen Finanzierung, Leasing und Versicherung auf. Mit der Gründung der Ford Credit Company Aktiengesellschaft im Jahr 1926 schaut man in Deutschland sowohl auf eine lange Historie als auch viel Erfahrung zurück und bleibt auch global betrachtet einer der Vorreitermärkte in Sachen Finanzdienstleistung aus dem Hause Ford. Die Tages- und Festgeldprodukte von Ford Money sind online verfügbar und darauf ausgerichtet, Kunden dabei zu helfen, mit zuverlässigen, einheitlichen und wettbewerbsfähigen Zinssätzen ihre langfristigen Sparziele zu erreichen. Für die Beantragung eines Ford Money-Kontos benötigen Kunden meist weniger als 10 Minuten, wobei sie sich zusätzlich auf die Unterstützung eines ausgezeichneten und erfahrenen Kundenservice verlassen können. "Sparer sind auf der Suche nach wettbewerbsfähigen, fairen und sicheren Produkten. Deshalb haben wir mit Ford Money ein Einlagengeschäft entwickelt, das unsere Kunden mit leicht zu eröffnenden und einfach zu verwaltenden Sparkonten erwartet und darüber hinaus aktuellen Sicherheitsstandards entspricht", sagt Mark Nisser, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing sowie Sprecher der Ford Bank GmbH. "Die Einführung von Ford Money ist ein aufregendes neues Kapitel für die Ford Bank. Für uns steht Fairness im Mittelpunkt unseres Angebotes. Kunden profitieren bereits bei kleinen Anlagesummen - Tagesgeld ab 1 Euro Einlage möglich, Festgeld ab 500 Euro -

von unseren Leistungen." Dazu gibt die Ford Bank die Ford Money Bestzins-Garantie: Auf dem Tagesgeldkonto erhalten Bestandskunden den gleichen Zinssatz wie Neukunden. Und beim Festgeldkonto wird jeweils der höhere Zins zu Grunde gelegt, wenn zwischen Kontobeantragung und erster Einzahlung des Kunden eine Zinsänderung in Kraft tritt. Interessierte Sparer finden die Ford Money-Produkte unter "www.fordmoney.de". Die Ford Bank GmbH ist eine deutsche Bank, daher sind Kundeneinlagen von bis zu 100.000 Euro durch das deutsche Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) der Bundesregierung geschützt. Darüber hinaus ist sie dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. angeschlossen. Dadurch sind die Einlagenprodukte Tagesgeldkonto und Festgeldkonto der Ford Bank GmbH gesichert - und zwar mit aktuell EUR 50.000.000 pro Kunde. Ford Money Produkt Laufzeit Zinssatz (p.a.) Tagesgeld täglich verfügbar 0,20% (variabel) 1 Jahr 0,35% 2 Jahre 0,40% Festgeld 3 Jahre 0,50% 4 Jahre 0,60% 5 Jahre 0,65% Stand: 11.01.2021 # # ENDE # # #

Über Ford Money

Ford Money ist die Produktmarke für das Einlagengeschäft der Ford Bank GmbH. Unter diesem Angebot können Kunden Geld zu fairen und attraktiven Zinsen in Tages- und Festgeldkonten sparen. Dabei behandelt Ford Money Bestandskunden und Neukunden gleich: Mit der "Ford Money Bestzins-Garantie" erhalten Sparer stets den besten verfügbaren Zinssatz von Ford Money. Kontoeröffnung nur online unter: www.fordmoney.de Über Ford Bank GmbH

Die Ford Bank ist eine durch die BaFin zugelassene und regulierte deutsche Bank. Die Einlagen der Kunden sind durch die Deutsche gesetzliche Einlagensicherung sowie durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken abgesichert. Die Ford Bank ist ein führender Anbieter von automobilen Finanzdienstleistungen in Deutschland. Ihr Leistungsspektrum hat sich im Laufe der Zeit von reinen Krediten über Leasing bis hin zu Versicherungen erweitert. Die Ford Bank wurde bereits 1926 in Berlin als Ford Credit Company Aktiengesellschaft gegründet. Mehr Informationen unter www.fordbank.de. Kontakt: Maximilian Engel

Hill + Knowlton Strategies

+49 69 97362 33

+49 172 6561 473

FordMoney.Germany@hkstrategies.com



