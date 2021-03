DGAP-Media / 12.03.2021 / 07:25



Freeman Gold publiziert zusätzliche positive Resultate vom Explorationsprogramm 2020.



"Diese Bohrergebnisse belegen erneut die durchgängig hochgradige, oberflächennahe Goldmineralisierung von Lemhi. Die Untersuchungsergebnisse liegen inzwischen vor und haben bei 50 % der von Freeman gebohrten Bohrlöcher unsere Erwartungen übertroffen."





Die Freeman Gold Corp. (ISIN: CA35658P1053 ; WKN: A2P5AE) steht vor einem glänzenden Start in die Frühjahrs-Explorationsphase 2021. Sollte das Unternehmen durch die anstehenden Explorationsaktivitäten die früheren positiven Resultate bestätigen, könnte sich der Wert des Unternehmens schlagartig erhöhen. Das aktuelle Kursniveau, das zudem einen charttechnischen Boden markiert, lädt zum Investieren förmlich ein.



Beim Goldprojekt Lemhi im US-Bundesstaat Idaho, an dem das Unternehmen sämtliche Rechte besitzt, wurden weitreichende metallurgische Untersuchungen eingeleitet.



Diese Arbeiten sind Teil des integrierten technischen Programms, das Freeman umsetzt, um eine Produktionsentscheidung herbeizuführen. Eine umfassende Prüfung der historischen Daten und Testarbeiten der früheren Betreiber wurde mittlerweile abgeschlossen. Das mit den metallurgischen Untersuchungen betraute Freeman-Team hat ein Arbeitsprogramm entwickelt, um weitere Tests durchzuführen und die Goldausbeute zu steigern. Daraus ist ein Verfahrensfließbild für das Projekt Lemhi entstanden. Das Unternehmen verwendet Proben, die sowohl aus historischem als auch frischem Bohrkernmaterial aus den Explorationsbohrungen 2020 stammen.



Lemhi Gold ist Teil eines weitverzweigten Mineralisierungssystems. Es besteht eine geologische Verbindung zu der "Beartrack Mine" von Revival Gold. Diese hat eine angezeigte Mineralressource von 36,4 Millionen Tonnen mit 1,16 g/t Gold, was 1,35 Millionen Unzen Gold entspricht, und sie hat eine abgeleitete Mineralressource von 47,2 Millionen Tonnen mit 1,08 g/t Gold, was 1,64 Millionen Unzen Gold entspricht, einschließlich einer ersten Komponente von 6,7 Millionen Tonnen mit 2,19 g/t Gold (0,47 Millionen Unzen Gold), die sich möglicherweise für eine Förderung nach dem Bulk Tonnage-Tiefbauverfahren eignen könnte.





Die strukturelle sedimentäre Verwandtschaft mit der Beartrack Mine ist ein Hinweis darauf, dass das Lemhi Gold Projekt ebenfalls über eine große Ablagerungsdimension verfügen könnte.



Derzeit ist das Unternehmen noch ausgesprochen günstig bewertet, hier liegen angesichts des Upside-Potentials der Ressource erhebliche Aufwärtsperspektiven für Investoren. Denn das Schlüsselprojekt des Jung-Explorers besitzt ein vielversprechendes Explorationspotenzial. Auf Basis der bereits ausgewerteten Daten der früheren geochemischen und geophysikalischen Untersuchungen der Vorgängerbetreiber, hat das Management bereits mit dem Explorationsprogramm begonnen. Insbesondere die jüngsten Unternehmensmeldungen zeigen, dass die Gesellschaft auf einem guten Kurs ist.





Deshalb stellt die Aktie der Freeman Gold Corp. gerade eine äußerst attraktive Investitionschance dar.



Signalkraft hat auch die 5 %-Beteiligung von Yamana Gold an Freeman. Der Rohstoffriese weiß genau, weshalb er sich bei diesem hoffnungsvollen Juniorexplorer engagiert. Die aktuelle Unternehmensmeldung fügt sich nahtlos in die Serie vergangener News ein: Freeman Gold Corp. freut sich, die Untersuchungsergebnisse des Kerns aus weiteren 11 von 34 Diamantbohrlöchern in dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Lemhi von Freeman in Idaho vorzustellen.



Ziel des Phase-1-Bohrprogramms von 2020 waren die Bestätigung der historischen Mineralisierung und die mögliche Einbeziehung von über 355 historischen Bohrlöchern in eine erste, mit dem National Instrument 43-101 konforme Ressourcenschätzung. Das Bohrprogramm konzentrierte sich auf Infill- und Step-out-Bohrungen in dem bekannten Vererzungskörper, um das Konfidenzniveau zu erhöhen und die potenzielle Ressource zu maximieren.

In allen bisher gebohrten Löchern wurden hochgradiges flaches Oxid und Gold durchteuft. Ausgewählte bemerkenswerte Ergebnisse aus den weiteren 11 Bohrlöchern umfassen wie folgt: 2,6 g/t Au über 14,1 m (FG20-005C); 1,6 g/t Au über 86 m, einschließlich2,2 g/t Au über 20,2 m (FG20-007C); 0,9 g/t Au über 174,2 m, einschließlich 3,9 g/t Au über 18,5 m (FG20-008C); und 3,5 g/t Au über 9,5 m (FG20-013C). Die Goldmineralisierung erstreckt sich über mindestens 210 Meter und ist in der Tiefe offen. FG20-014C wurde zur Prüfung der Mineralisierung unterhalb der Intrusion gebohrt. Die unterhalb des Intrusionsverbands entdeckte Mineralisierung ergab 1,2 g/t Au über 21,8 m, was verdeutlicht, dass sich die Mineralisierung nicht nur in der Tiefe, sondern auch in Richtung Osten fortsetzt.

Dieses Bohrloch war das östlichste, das in der Kampagne 2020 gebohrt wurde. Diese neue Zone bleibt in Streichrichtung offen. Ferner endete Bohrloch FG201-008 in der Mineralisierung (der Abschnitt von 181,93 m bis 182,97 m enthielt 2,39 g/t Au), was entweder auf weitere Erznadeln in der Tiefe oder auf die Nähe zu einem Nebengang hindeutet. Die Ergebnisse werden derzeit vom technischen Personal im Hinblick auf künftige Folgemaßnahmen interpretiert.

Will Randall, der President und CEO, merkte dazu an: "Diese Bohrergebnisse belegen erneut die durchgängig hochgradige, oberflächennahe Goldmineralisierung von Lemhi. Die Untersuchungsergebnisse liegen inzwischen vor und haben bei 50 % der von Freeman gebohrten Bohrlöcher unsere Erwartungen übertroffen. Wir freuen uns besonders über die Ergebnisse der Probebohrungen in den hochgradigen Strukturen, die einheitlich und vorhersehbar ausgefallen sind. Auch Bohrloch FG20-014C stimmt uns positiv; dies ist unser erstes Bohrloch zur Erkundung möglicher Wiederholungen der flach liegenden Strukturen in der Tiefe unterhalb eines vorherrschenden Intrusionskörpers. Wir haben mittlerweile bestätigt, dass die Goldmineralisierung sich in der Tiefe fortsetzt, und konzentrieren uns nun auf die Folgearbeiten, um diese Entdeckung bestmöglich auszuwerten."



Geologisch betrachtet liegt das Goldprojekt Lemhi im Idaho-Montana-Porphyrgürtel, einer nordöstlich streichenden Ausrichtung von Erzlagerstätten und Minen in Verbindung mit granitischen Porphyr-Intrusionen. Diese erstrecken sich nordöstlich über Idaho und sind mit dem Trans-Challis-Verwerfungssystem verbunden, einem (20-30 km) breiten System von gestaffelt angeordneten, nordöstlich streichenden Strukturen, die sich vom Boise-Becken mehr als 270 km in Montana hinein erstrecken.



Die Goldmineralisierung in Lemhi lagert in Quarziten und Phylliten aus dem Mesoproterozoikum innerhalb einer Reihe von relativ flach liegenden Erzgängen, die aus Quarzgängen, Quarzstöcken und Brekzien bestehen. Die mineralisierten Erzadern sind mit niedrigwinkligen Verwerfungen, Faltungen und einer oder mehreren Scherzonen vergesellschaftet. Die Mineralisierungszonen weisen unterschiedliche Gehalte an Sulfiden auf (Pyrit, Chalkopyrit, Bornit, Molybdän und gelegentlich Arsenopyrit), in denen häufig freies Gold vorkommt.

Die Goldmineralisierung in Lemhi ist in der Tiefe und in Streichrichtung offen.

Alle Bohrkern- und Gesteinsproben werden an ALS Global Laboratories (Abteilung Geochemie) in Vancouver, Kanada, ein unabhängiges und vollständig akkreditiertes Labor (ISO 9001:2008), gesandt; dort werden sie mit Brandprobe auf Gold und mit induktiv gekoppelter Plasmaspektroskopie (ausgewählte Bohrlöcher) auf mehrere Elemente analysiert. Freeman verfügt über ein straff organisiertes Programm zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QS/QK), in dem in jeden Probenversand mindestens 10 % Doppel-, Leer- und Standardproben eingefügt werden.

Die Kernfotos und Bohrabschnitte sind unter www.freemangoldcorp.com einsehbar. Die Bohrlöcher wurden nicht in der Bohrreihenfolge analysiert, sondern nach Erfassung der Lieferungen im Labor.



Empfehlung

Wenn Sie sich nicht mehr mit der Durchschnittlichkeit Ihrer Renditemöglichkeiten abfinden möchten, handeln Sie doch einmal wie jemand, der Ihnen voraus ist. Klar, es wird immer einen Rest geben, den wir nicht ausdrücken und schon gar nicht formulieren können. Aber genau das zeichnet den spekulativen Charakter beim Aktienhandel ja auch aus. Und bei der Freeman Gold Corp. dürfte sich das Spekulieren nur mehr als lohnen:

Es ist nämlich davon auszugehen, dass das Unternehmen einer der führenden Junior-Explorer wird.

Insbesondere die jüngsten Unternehmensmeldungen zeigen, dass die Gesellschaft auf einem wachstumsstarken Kurs ist: Zu nennen wäre hier die Lemhi-Projektakquisition und die 5 %-Beteiligung am Gold-Major Yamana Gold. Von einem weiteren positiven Newsflow sollte man bei diesem Unternehmen ausgehen. Hat sich das Unternehmen doch schon heute eine hohe Reputation erarbeitet: Das letzte Private Placement und die Beteiligung an Yamana Gold legen das nur allzu offensichtlich nahe. Außerdem verfügt der Junior-Eplorer bereits über ein äußerst angesehenes Direktorium, das jahrzehntelange Erfahrung im Investmentbereich und in der Exploration aufweisen kann.

Die Gesellschaft hat vor wenigen Wochen eine Finanzierungsrunde in Höhe von 1,5 Millionen Dollar erfolgreich abgeschlossen. Zugleich wurde bekannt, dass Freeman Gold Corp. mit der renommierten kanadischen Investmentbank Canacord Genuity Corp. und Stifel GMP als gemeinsame Hauptzeichner im Namen eines Zeichnerkonsortiums ein Abkommen unterzeichnet hat, in dem sich die Zeichner bereit erklären, insgesamt 13.000.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,50 Dollar pro Aktie (Bruttoeinnahmen in Höhe von insgesamt 6,5 Millionen Dollar) für das Unternehmen zu erwerben.

Für Anleger stellt die Aktie der Freeman Gold Corp. nach der Akquisition des Lemhi-Gold-Projekts und der sensationellen Meldung über eine 5 % Beteiligung des Gold-Produzenten und Majors Yamana Gold eine äußerst attraktive Investitionschance dar. Die Marktkapitalisierung liegt auf vergleichsweise niedrigem Niveau und das Upside-Potential ist angesichts der Qualität des Projekts, der ausgezeichneten Expertise des Managementteams und der Domizilierung der Schlüssellagerstätte in einer der besten Destinationen für Commodities weltweit enorm.

Wer auf dem aktuellen Kursniveau in diesen Wert einsteigt, dürfte einen nahezu idealen Zeitpunkt erwischen.

Und deshalb empfehlen wir Ihnen hier und jetzt zu handeln.

Derzeit ist das Unternehmen noch ausgesprochen günstig bewertet, hier liegen angesichts des Upside-Potentials der Ressource weitere erhebliche Aufwärtsperspektiven für Investoren.

Die Gesellschaft ist ein intelligenter Stockpick für renditeorientierte Investoren, eine erstklassige, unterbewertete Minengesellschaft und aktuell genau die richtige, vorausschauende Strategie im Goldsegment.

Über das Unternehmen

Die Freeman Gold Corp. (ISIN: CA35658P1053 ; WKN: A2P5AE) ist ein kanadischer Junior-Explorer, der sich gerade strategisch sehr umsichtig in Nordamerika positioniert zu haben scheint.

Denn mit dem Lemhi-Goldprojekt in Idaho (USA) und der Liegenschaft Comstock (Kanada) verfügt das Unternehmen bereits über zwei exzellente Explorationsgebiete.

Bei dem Lemhi-Goldprojekt handelt es sich um eine Open Pit-Lagerstätte, die infrastrukturell hervorragend angebunden ist. Noch besser scheinen allerdings die potentiellen Vorkommen zu sein, denn die Lagerstätte ist in weiten Teilen noch unerforscht. Das deutet auf ein exorbitantes Upside-Potential hin, zumal die schon erkundeten Areale hohe Goldvorkommen aufweisen. Das Abbaugebiet ist Teil eines Mineralisierungsgürtels, der hochgradige Vererzungen aufweist. Das Management erwartet für das Projekt daher den Aufbau einer Mine in einer Größenordnung von 1,5 - 2 Millionen Unzen Gold.

Idaho ist eine der weltbesten Destinationen für Commodities und Bergbauaktivitäten. Die minenfreundliche Jurisdiktion ermöglicht kostengünstigen und schnellen Abbau sowie Exploration. In der Nähe der Lagerstätte von Freeman Gold Corp. befinden sich Multimillionenassets - beispielsweise von Barrick und AgnicoEagle.

Auch das Comstock-Projekt in Kanada kann auf vielversprechende Daten der Vorgängerbetreiber zurückgreifen und soll in Kürze exploriert werden. Das Managementteam ist erfahren und vereint insgesamt 140 Jahre Expertise in Bergbau und Finanzen.

Wenn Freeman Gold Corp. in Kürze durch neue Explorationsaktivitäten die früheren positiven Resultate bestätigen sollte, könnte sich der Wert des Unternehmens schlagartig erhöhen.













Anleger-Metriken.de













Disclaimer

Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Anleger-Metriken auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments ausnahmslos mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Jeglicher Haftungsanspruch auch für ausländische Aktienempfehlungen, Derivate und Fondsempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen. Obwohl die in den Analysen und Markteinschätzungen von Anleger-Metriken enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen.

Alle in dem vorliegenden Report zu Freeman Gold Corp. geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Risiken durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Autors unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Aussagen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen von Anleger- Metriken verlassen und nur auf Grund der Lektüre des Reports Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Anleger-Metriken ist kein registrierter oder anerkannter Finanzberater. Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider, die durch Artikel 5 des Grundgesetzes gedeckt ist und dürfen keineswegs als Anlageberatung gedeutet werden. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. Bevor in Wertschriften oder sonstige Anlagemöglichkeiten investiert wird, sollte jeder einen professionellen Anlageberater konsultieren und erfragen, ob ein derartiges Investment Sinn macht oder ob die Risiken zu groß sind. Anleger-Metriken übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Verlässlichkeit der Informationen und Inhalte, die sich in diesem Report oder auf unserer Webseite befinden, von Anleger-Metriken verbreitet werden oder durch Hyperlinks von Anleger-Metriken aus erreicht werden können (nachfolgend Service genannt). Der Leser versichert hiermit, dass dieser sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und Anleger-Metriken keine Haftung übernimmt. Anleger-Metriken behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche auf Anleger-Metriken bereitgestellt werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Anleger-Metriken schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung. Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann Anleger-Metriken nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind. Der Service von Anleger-Metriken darf keinesfalls als persönliche oder auch allgemeine Beratung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der bei Anleger-Metriken abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Die von Anleger-Metriken zugesandten Informationen oder anderweitig damit im Zusammenhang stehende Informationen begründen somit keinerlei Haftungsobligo. Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass es sich bei den veröffentlichten Beiträgen um keine Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht, sondern um journalistische und werbliche Beiträge handelt.

Offenlegung der Interessen:

Die auf den Webseiten von Anleger-Metriken veröffentlichten Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen erfüllen grundsätzlich werbliche Zwecke und werden von den jeweiligen Unternehmen oder sogenannten third parties bezahlt. Aus diesem Grund muss allerdings die Unabhängigkeit der Analysen in Zweifel gezogen werden. Diese sind per definitionem nur Informationen.

Dies gilt auch für die vorliegende Studie zu Freeman Gold Corp.. Die Erstellung und Verbreitung des Berichts wurde vom Unternehmen bzw. von dem Unternehmen nahestehenden Kreisen in Auftrag gegeben und entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Anleger-Metriken und/oder mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft (Freeman Gold Corp.) bzw. mit deren Aktionären eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von Anleger-Metriken zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Anteile an Wertpapieren/ Aktienbeständen in Freeman Gold Corp., welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten. Es besteht die Absicht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen. Anleger-Metriken handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die ihrerseits signifikante Aktienpositionen halten. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Die Publikationen von Anleger-Metriken sollten somit nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte vorliegen. Die in den jeweiligen Publikationen von Anleger-Metriken angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen, kommt es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung.

Natürlich gilt es zu beachten, dass Freeman Gold Corp. in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesellschaft weist noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was gleichzeitig reizvoll wie riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Unternehmen nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting drohen.

Es gibt keine Garantie dafür, dass sich die Prognosen der Experten und des Managements tatsächlich bewahrheiten. Damit stellt Freeman Gold Corp. einen Wechsel auf die Zukunft aus. Wie bei jedem Micro Cap gibt es auch hier die Gefahr des Totalverlustes, wenn sich die hohen Erwartungen des Managements nicht auf absehbare Zeit realisieren lassen. Deshalb dient Freeman Gold Corp. nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot. Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Der erfahrene Profitrader, und nur an diesen und nicht etwa an unerfahrene Anleger und LOW-RISK Investoren richtet sich unsere Empfehlung, findet in Freeman Gold Corp. aber einen hochattraktiven spekulativen Wert, der über ein extremes Vervielfachungspotenzial verfügt.