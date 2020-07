14:21 | 06.07.2020

Geheimtipp aus dem DAX: Mit Lanxess das eigene Depot in die Erfolgsspur bringen



Es gibt sie tatsächlich noch, die DAX-Werte, die kaum jemand kennt und demzufolge die breite Masse auch nicht auf dem Investitions-Radar hat. Kein anderer im deutschen Leitindex gelisteter Wert, mit Ausnahme vielleicht von Fresenius, ist den Deutschen so unbekannt wie das Kölner Bayer-SpinOff Lanxess (ISIN: DE0005470405 ; WKN: 547040) immerhin eines der europaweit größten Spezialchemieunternehmen. Jeder kennt die Lanxess-Arena, eine der größten Event-Hallen des Landes, keiner die namensgebende Gesellschaft, deren Headoffice sich im ehemaligen Lufthansagebäude am Rhein befindet. Dabei ist gerade diese Firma aus Anlegersicht hochinteressant, was das jüngste Zahlenwerk trefflich bestätigt. Kein Wunder, dass immer häufiger große Publikumsfonds den Titel in ihr Portfolio aufnehmen.

Findige Renditefüchse sollten jetzt aufhorchen, denn Lanxess macht sich nun strategisch fit für die kommenden Jahre.



Auf seinem Wachstumskurs will das Management künftig einen stärkeren Fokus auf verbrauchernahe Schutz-Produkte legen und passt daher ab sofort seine Segmentstruktur an. Die Geschäftsbereiche Saltigo, Liquid Purification Technologies und Material Protection Products bilden das neue Segment Consumer Protection. Zum Portfolio dieses Segments zählen beispielsweise Wirkstoffe für die Agro- und Pharmaindustrie, für Insektenabwehrpräparate und Desinfektionsmittel sowie Technologien zur Aufbereitung und Reinigung von Wasser. Das Projekt zur kommerziellen Gewinnung von batteriefähigem Lithium am US-Standort El Dorado/Arkansas, das Lanxess zusammen mit seinem Partner Standard Lithium gestartet hat, ist weiter vorangekommen. Lanxess betreibt am Standort drei Anlagen zur Herstellung von Bromprodukten. Das Brom wird dabei aus der am Standort geförderten Sole gewonnen, die auch Lithium enthält. Standard Lithium hat ein innovatives Verfahren für die Extraktion von hochreinem Lithium direkt aus Solen entwickelt. Auf dem Werksgelände wurde eine Pilotanlage errichtet und Anfang März 2020 in Betrieb genommen. Erste Erkenntnisse zur technologischen Machbarkeit erwartet Lanxess bis zur Jahresmitte 2020.. [.] Lesen jetzt den kompletten Artikel auf Anleger-Research.de

