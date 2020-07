17:29 | 08.07.2020

DGAP-Media / 08.07.2020 / 17:29

Der Goldpreis (ISIN: XD0002747026) stürmt von einem Hoch zum nächsten und nun kann kein Zweifel mehr daran bestehen: Spätestens mit dem Durchbruch über die 1.800 USD Widerstandslinie hat die Notierung das Allzeithoch bei 1923 USD im Blick.

Jetzt ist es nur noch eine Frage von Wochen, bis dieses Niveau wieder erreicht sein wird. Aktuell bewegt sich der Preis für die Feinunze auf dem höchsten Stand seit November 2011. Im Mittagshandel von Mittwoch hatte der Goldpreis noch bei 1,1775 Dollar notiert. Sein Rekordhoch hatte der Spot-Preis im Jahr 2011 bei 1921 Dollar erreicht. Natürlich ist das zur Zeit alles beherrschende Thema, die Corona-Pandemie, auch verantwortlich für den Aufwärtstrend beim Goldpreis. Die steigende Zahl von Infizierten, vor allem in dem wichtigsten Industrieland, den USA, treibt die Investoren in den "sicheren Hafen" Gold. Unsicherheit ist eben immer noch der größte Trumpf für das blonde Metall.



In Deutschland belasten zunehmende Sorgen vor einer Rezession die Märkte was wiederum dem Gold hilft. In ausgeprägten Niedrigzinsphasen [.]

