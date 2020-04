17:58 | 20.04.2020

HumanOptics AG: Dr. Pierre Billardon verlässt den Vorstand zum 30. April 2020; Diana Bachmann als Nachfolgerin bestellt



DGAP-Media / 20.04.2020

Dr. Pierre Billardon verlässt den Vorstand zum 30. April 2020; Diana Bachmann als Nachfolgerin bestellt Erlangen, 20. April 2020 - Dr. Pierre Billardon, seit Januar 2017 Vorsitzender des Vorstands und seit Juli 2018 Alleinvorstand der HumanOptics AG ("Gesellschaft"), wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum Ende seines bis zum 30. April 2020 laufenden Vertrags verlassen. "Ich habe den Aufsichtsrat darüber informiert, die angebotene Verlängerung nicht annehmen zu wollen. Nach drei erfolgreichen und spannenden Jahren bei HumanOptics ist es für mich nun an der Zeit, dass ich mich neuen beruflichen Herausforderungen stelle. Aufgrund der in den vergangenen Jahren konsequent umgesetzten Wachstumsstrategie und der künstlichen Iris, die in den USA Ende Mai 2018 die FDA-Zulassung und Ende Januar 2020 die Kassenzulassung erhielt, sind die Weichen für die nächste Wachstumsphase von HumanOptics gestellt." kommentiert Dr. Pierre Billardon seine Entscheidung. Die Vorsitzende des Aufsichtsrats der Gesellschaft Li Lijuan bedauert diese Entscheidung und dankt ihm im Namen des Aufsichtsrats sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: "Dr. Pierre Billardon leistete in den vergangenen Jahren einen maßgeblichen Beitrag zum Wachstum von HumanOptics. Wir danken ihm für seinen außerordentlichen Einsatz und die stets sehr gute Zusammenarbeit. Persönlich wie beruflich wünschen wir ihm alles Gute sowie weiterhin Erfolg für seinen künftigen beruflichen Weg." Es ist beabsichtigt, dass Diana Bachmann, die seit Mai 2018 an der Seite von Dr. Pierre Billardon als Vice-President Finance & Administration funktional die Aufgaben eines CFO wahrnimmt, seine Nachfolge antritt. Der Aufsichtsrat der HumanOptics AG beabsichtigt, Diana Bachmann mit Wirkung zum 1. Mai 2020 zunächst für eine Amtszeit bis zum 31. Dezember 2020 zum Mitglied des Vorstands der Gesellschaft zu bestellen. Diana Bachmann wird gemeinsam mit dem Management-Team die Wachstumsstrategie des Unternehmens weiterverfolgen.



HumanOptics AG

Investor Relations

Spardorfer Str. 150

91054 Erlangen

Germany

Phone: +49 (0) 9131 50665-0

E-Mail: IR@humanoptics.com



