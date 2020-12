8:33 | 08.12.2020

industrial. Digitalisation PartnerNet e.V.: Sieben Partnerunternehmen gründen einen herstellerunabhängigen „non-profit’ industrial.Digitalisation PartnerNet e.V. als Innovationsmotor für die Automobil- & Fertigungsbranchen



DGAP-Media / 08.12.2020 / 08:33

Wolfsburg, 08.12.2020 Förderung industrieller Künstlicher Intelligenz & IoT: Sieben Partnerunternehmen gründen einen herstellerunabhängigen "non-profit" industrial.Digitalisation PartnerNet e.V. als Innovationsmotor für die Automobil- & Fertigungsbranchen. Eins der beteiligten Unternehmen ist Volkswagen.

i.D. PartnerNet e.V. Co-Innovation Sieben Partnerunternehmen gründeten kürzlich eine offene, herstellerunabhängige und "non profit"

industrial.Digitalisation PartnerNet e.V.-Organisation mit dem Fokus auf die Förderung anwendungsfokussierter Forschung und Entwicklung sowie betrieblicher Qualifizierung und Weiterbildung rund um Industrie 4.0.



Ebenfalls im Fokus steht die Co-Creation von Digital Use Cases und Smart Services 4.0 rund um Digitales Produktions-Ökosystem der Zukunft auf Basis neuer Digitaler Technologien, wie z.B.: Künstliche Intelligenz, Blockchain, Industrial Cloud IoT Plattform, 5G-Mobilfunknetz der Zukunft sowie Smart Car HMI und Software. Das Ziel ist dabei der schnelle, flexible und kostengünstige Transfer der Projektergebnisse in die praxisnahe Industrie-Anwendung, möglichst als hoch-skalierbare Industrie-Standards. PartnerNet' Mitgründer sind: Arxum, ASCon Systems, BearingPoint, ifp Software, Fujitsu, Synergeticon und Volkswagen. Ein smartes Start-ups Incubation-Programm fördert in diesem Zuge junge Talente und wissenschaftlichen Nachwuchs unternehmerisch zu handeln, ihre Innovationskraft in agile Industrie-Projekte einzubringen, sie jenseits traditioneller Hierarchiestrukturen und Denkweisen in interdisziplinären Projektteams zu agieren. Unterstützung dieser Projekte durch Volkswagen, Zulieferer und andere Industrie-Anwender ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für den Erfolg dieser einzigartigen Markt-Initiative zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Automobilbranche in Deutschland. Co-Creation und Partner-Collaboration in Industrieprojekten steht im Vordergrund "Wir haben viel vor für Jahr eins! Unser Ziel ist es Digital- und KI-Innovationen in den Automobil- und Fertigungsbranchen erlebbar zu machen.", sagt Joerg Wicik, Präsident & CEO der industrial.Digitalisation PartnerNet e.V. mit dem Sitz in Braunschweig, und fügt hinzu:



"Mit dieser einzigartigen Marktinitiative eröffnen wir in Deutschland eine "non-profit" Partner-Collaboration-

Plattform und Start-ups Incubation-Organisation mit dem Fokus auf Co-Innovation von Geschäftsideen

sowie Co-Creation von Pionier-Use-Cases & -Software-Lösungen rund um Digital-vernetztes Produktions-

ökosystem der 4.0-Zukunft.



Dies ermöglicht schnelle und kostengünstige Erprobung neuer Geschäftsmodelle und zukunftsweisender

Digital-Use-Cases zur intelligenten und cross-funktionalen Vernetzung der Produktion, Logistik, AfterSales

und N-Tier Lieferantenkette.



Wir fördern Start-ups, Digital Innovation-Pioniere und Unternehmer-Nachwuchs ihre Geschäftsideen in

konkrete Projekte mit den Industrie-Anwendern zu überführen, und gemeinsam auf einer Augenhöhe zu

realisieren. Dazu haben wir ein website@demonstrationSPACE eingerichtet, über den Partner-Angebote

an die Anwender-Use-Case-Bedarfe adressiert werden, und so gemeinsame Projekte entstehen.



So leisten wir einen aktiven Beitrag neue Arbeitsplätze in der Region zu schaffen.". Smart & Autonome Factory-Fokus soll Produktivität, Qualität und Kostenstrukturen verbessern "Die Arbeit dieser neuen Initiative soll helfen, weitere Effizienzsteigerungspotentiale zu erschließen,

unnötige Ausfallzeiten zu verhindern und mehr digitale Herausforderungen in der Produktion zu bewältigen", sagt Dr. Jan Spies, Leiter Produktionsplanung der Marke Volkswagen PKW. Open Source, offene Industrie-Standards und semantisches IIoT-Datenmodell sind die Enabler 4.0 "Fujitsu übernimmt im neu gegründeten Verein die Leitung des Kompetenzzentrums "Cognitive Visual Inspection", der sich mit der KI-gestützten Qualitätskontrolle mittels bildgebender Verfahren befasst. Dadurch lassen sich Fehler beispielsweise in der Produktion deutlich zuverlässiger und schneller erkennen als mit herkömmlichen Methoden", erläutert Christian Plich, Vereinsvorstand des industrial.Digitalisation PartnerNet e.V.. Digitalisierung-, KI- & E-Mobilität-Innovation steigern die Wettbewerbsfähigkeit der Automobilbranche Auf der Agenda des Vereines stehen konkrete Digital Innovation-Anwendungsfälle und -Projekte. Dazu gehören: KI-gestützte Anonymisierung der Werker beim VIDEO-Monitoring der Betriebsprozesse, Prescriptive Quality mit echtzeit-nahe Q-Regelkreisen, Cognitive Visual Inspection, KI-optimierte CO2- und Energie-Effizienz sowie Digitale N-Tier Lieferantenkette-Transparenz. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Vereinswebsite: www.idpartnernet.de



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: industrial. Digitalisation PartnerNet e.V.

Schlagwort(e): Forschung/Technologie



08.12.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: industrial. Digitalisation PartnerNet e.V. Unter der Heyde 26 38124 Braunschweig Deutschland EQS News ID: 1153471

Ende der Mitteilung DGAP-Media 1153471 08.12.2020