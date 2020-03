8:00 | 26.03.2020

Instone Real Estate stärkt mit Burkhard Sawazki Kommunikation und Investor Relations



Instone Real Estate stärkt mit Burkhard Sawazki Kommunikation und Investor Relations

Essen, den 26. März 2020: Im Zuge des weiteren Ausbaus der Geschäftsaktivitäten stärkt und bündelt die Instone Real Estate Group AG ihre Kompetenz in den Bereichen Kommunikation und Investor Relations. Die beiden Abteilungen werden künftig von Burkhard Sawazki als Bereichsleiter Kommunikation und Business Development geführt. Sawazki kommt von der LEG Immobilien AG zu Instone und wird ab April 2020 seine Tätigkeit bei dem im SDAX börsennotierten Wohnentwickler aufnehmen. Burkhard Sawazki (47) hat in seiner derzeitigen Funktion als Leiter Investor Relations & Strategische Geschäftsanalyse erfolgreich die Kapitalmarktkommunikation bei der LEG Immobilien AG aufgebaut und war an der strategischen Ausrichtung des Unternehmens maßgeblich beteiligt. Für seine Arbeit bei der LEG wurde Sawazki wiederholt ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Investor Relations Preis (Kategorie MDAX) sowie als bester IR-Manager Real Estate Europe im Rahmen des renommierten Extel-Rankings. Vor seiner Tätigkeit bei der LEG war der studierte Diplom-Kaufmann bei verschiedenen internationalen Banken als Aktienanalyst mit dem Schwerpunkt Immobilienaktien tätig. Instone-CEO Kruno Crepulja: "Kommunikation und Investor Relations sind für uns wichtige Funktionen, die wir im Zuge unseres weiteren Wachstums zusammenfassen und weiterentwickeln wollen. Wir freuen uns, mit Burkhard Sawazki einen ausgewiesenen Experten für die neu geschaffene Position des Bereichsleiters zu gewinnen und damit von seiner Branchenerfahrung zu profitieren." Instone-CFO Foruhar Madjlessi: "Die Auszeichnungen Burkhard Sawazkis, seine langjährige Erfahrung im Sektor und sein weitreichendes Netzwerk sind für uns von großem Nutzen. Wir werden mit dieser personellen Verstärkung auch unsere Investor-Relations-Aktivitäten nochmals ausbauen und weiter optimieren." Über Instone Real Estate (IRE) Instone Real Estate ist einer der deutschlandweit führenden Wohnentwickler und im SDAX notiert. Das Unternehmen entwickelt attraktive Wohn- und Mehrfamilienhäuser sowie öffentlich geförderten Wohnungsbau, konzipiert moderne Stadtquartiere und saniert denkmalgeschützte Objekte. Die Vermarktung erfolgt maßgeblich an Eigennutzer, private Kapitalanleger mit Vermietungsabsicht und institutionelle Investoren. In 29 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter realisiert werden. Bundesweit sind 375 Mitarbeiter an neun Standorten tätig. Zum 31. Dezember 2019 umfasste das Projektportfolio 55 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa 5,8 Mrd. Euro und 13.715 Einheiten. Pressekontakt

