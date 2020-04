8:00 | 16.04.2020

Instone Real Estate und OFB: Alle Wohnungen im Projekt Wilhelms IX in Wiesbaden übergeben



Instone Real Estate und OFB: Alle Wohnungen im Projekt Wilhelms IX in Wiesbaden übergeben - Neun Stadtvillen mit insgesamt 151 Wohnungen und 171 Tiefgaragenstellplätzen - Wichtiger Beitrag zur Wohnraumschaffung in zentraler Innenstadtlage - Projektpartnerschaft zwischen Instone Real Estate und OFB Projektentwicklung erfolgreich Essen/Wiesbaden, den 16. April 2020: Instone Real Estate, einer der führenden Wohnentwickler Deutschlands, und Projektpartner OFB Projektentwicklung haben am vergangenen Dienstag die letzten Wohnungen des Wiesbadener Quartiers "Wilhelms IX" an die Käufer übergeben. Alle 151 Wohneinheiten der modernen Quartiersentwicklung, die sich auf insgesamt neun Stadtvillen verteilen, sind somit verkauft und bereit für den Einzug der neuen Eigentümer und Mieter. Ralf Werner, COO Rhein-Main der Instone Real Estate Development GmbH: "Mit dem Projekt Wilhelms IX haben wir in Wiesbadener Innenstadtlage stark nachgefragten Wohnraum in hoher Qualität geschaffen. Der zügige Vertrieb der Eigentumswohnungen bestätigt uns die Attraktivität des neu entstandenen Quartiers, welches vom exklusiven Penthouse, über die stilvolle Maisonettewohnung oder eine Gartenwohnung im Hochparterre bis hin zur kompakten Zwei-Zimmerwohnung Wohnraum für vielfältige Lebensmodelle bietet." Klaus Kirchberger, Vorsitzender der Geschäftsführung der OFB Projektentwicklung GmbH, ergänzt: "Wir freuen uns über die Fertigstellung des zentral gelegenen Quartiers in Wiesbaden und die erfolgreiche Übergabe der letzten Wohneinheit. Zusammen mit Instone Real Estate haben wir die moderne Interpretation eines Villenviertels geschaffen, das sich städtebaulich und architektonisch ideal in die umgebende Gründerzeitbebauung einfügt." Neben 151 Eigentumswohnungen sind auf dem etwa 10.000 Quadratmeter großen Grundstück 171 Tiefgaragenstellplätze entstanden. Die Wohnungen verteilen sich auf insgesamt neun Stadtvillen, die sich durch eine repräsentative Architektur auszeichnen. Allen Eigentümern steht ein privater Freisitz zur Verfügung, entweder in Form großzügiger Balkone oder im Fall der Erdgeschosswohnungen durch eigene Gärten. Außerdem können alle Bewohner die parkähnliche Grünanlage, in welche die Stadtvillen eingebettet sind, nutzen. Die aufwendig gestalteten Fassaden zeichnen sich durch hochwertige Materialien wie Naturstein, Sandstein oder Klinker aus. Von der Zwei- bis zur Sechs-Zimmerwohnung in Größen zwischen 50 und etwa 195 Quadratmetern bietet das Quartier Singles, Paaren und Familien Raum zur Entfaltung. Das Quartier "Wilhelms IX" befindet sich im Herzen Wiesbadens in unmittelbarer Nähe zur historischen Innenstadt und zum Marktplatz. Ein anhaltendes Bevölkerungswachstum in der hessischen Landeshauptstadt bedingt eine starke Nachfrage nach Wohnraum. Laut Statistischem Jahrbuch der Stadt Wiesbaden lebten Ende 2019 rund 291.000 Menschen in Wiesbaden, dies ist ein Plus von etwa sechs Prozent oder 16.000 Einwohnern zu 2009. Über Instone Real Estate (IRE)

Instone Real Estate ist einer der deutschlandweit führenden Wohnentwickler und im SDAX notiert. Das Unternehmen entwickelt attraktive Wohn- und Mehrfamilienhäuser sowie öffentlich geförderten Wohnungsbau, konzipiert moderne Stadtquartiere und saniert denkmalgeschützte Objekte. Die Vermarktung erfolgt maßgeblich an Eigennutzer, private Kapitalanleger mit Vermietungsabsicht und institutionelle Investoren. In 29 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter realisiert werden. Bundesweit sind 375 Mitarbeiter an neun Standorten tätig. Zum 31. Dezember 2019 umfasste das Projektportfolio 55 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa 5,8 Mrd. Euro und 13.715 Einheiten. OFB: WIR ENTWICKELN WEITER.

Die OFB Projektentwicklung GmbH ist seit über 60 Jahren im Immobiliengeschäft. Und immer noch so engagiert wie am ersten Tag. Als Tochterunternehmen der Landesbank Hessen-Thüringen und Teil der Helaba Immobiliengruppe sind hochwertige und nachhaltige Großimmobilien unsere Leidenschaft. Projektentwicklung, Projektmanagement und Real Estate Management unsere Passion. An unserem Hauptsitz in Frankfurt am Main sowie in unseren Niederlassungen in Berlin, Erfurt, Kassel, München, Düsseldorf und Leipzig realisieren rund 180 Mitarbeiter deutschlandweit erfolgreiche Immobilienprojekte. Dabei wollen wir mehr leisten als andere - und berücksichtigen daher bereits bei der Planung unserer Projekte das Zusammenwirken von ökonomischen, ökologischen und sozialen Komponenten. Das Ziel: Unsere Projekte weiter zu entwickeln, und auch uns selbst.

