21:09 | 12.08.2020

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: VORSTANDSVORSITZENDER BERND EULITZ SCHEIDET KURZFRISTIG AUS DEM UNTERNEHMEN AUS



DGAP-Media / 12.08.2020 / 21:09

Pressemitteilung

München, 12. August 2020 VORSTANDSVORSITZENDER BERND EULITZ SCHEIDET KURZFRISTIG AUS DEM UNTERNEHMEN AUS München, 12. August - Bernd Eulitz, Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse AG, scheidet zum 31. August 2020 in gegenseitigem Einvernehmen aus dem Unternehmen aus. Dies hat der der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung einstimmig beschlossen. Die Suche nach einem Nachfolger wurde eingeleitet. Für die Übergangszeit hat der Aufsichtsrat die weiteren Vorstandsmitglieder Dr. Peter Laier, Frank Markus Weber und Dr. Jürgen Wilder gebeten, die Aufgaben von Herrn Eulitz wahrzunehmen. Der Grund für das Ausscheiden von Herrn Eulitz nach nur zehn Monaten liegt in tiefgreifenden Meinungsverschiedenheiten zu Fragen der Führung und der aktiven Gestaltung unternehmerischer Belange. Dies hat zu einer wachsenden Belastung des Verhältnisses zwischen Herrn Eulitz und dem Aufsichtsratsvorsitzenden geführt, die eine Fortsetzung der Zusammenarbeit unmöglich macht. Das Ausscheiden von Herrn Eulitz steht in keinem Zusammenhang mit der Performance und der erfolgreichen Unternehmensentwicklung der Knorr-Bremse AG. Bereits am 16. Juli 2020 hatte das Unternehmen mitgeteilt, das zweite Quartal 2020 besser als vom Kapitalmarkt erwartet abschließen zu können. Auch der Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 unterstreicht die positive Geschäftsentwicklung des Unternehmens trotz der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. "Wir suchen jetzt", sagt Prof. Dr. Klaus Mangold, Aufsichtsratsvorsitzender der Knorr-Bremse AG, "nach einer Unternehmerpersönlichkeit, die die Knorr-Bremse mit ihrer überzeugenden Unternehmensstrategie und einer überdurchschnittlichen Performanceentwicklung gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen weiterhin erfolgreich führen wird. Wir erwarten, dass die begonnenen Gespräche für die Nachfolge in den nächsten Wochen abgeschlossen werden können." Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarktführer für Bremssysteme und weitere Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen. Rund 29.000 Mitarbeiter an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern setzen sich mit Kompetenz und Motivation ein, um Kunden weltweit mit Produkten und Dienstleistungen zufriedenzustellen. Im Jahr 2019 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von 6,9 Mrd. EUR (IFRS). Seit mehr als 115 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität. Ansprechpartner Presse:

Alexandra Bufe, Tel. +49 89 3547-1402, alexandra.bufe@knorr-bremse.com Ansprechpartner Investor Relations:

Andreas Spitzauer, Tel. +49 8 3547-182310, andreas.spitzauer@knorr-bremse.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

Schlagwort(e): Unternehmen



12.08.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft Moosacher Str. 80 80809 München Deutschland Telefon: +49 89 3547 0 E-Mail: info@knorr-bremse.com Internet: www.knorr-bremse.com ISIN: DE000KBX1006 WKN: KBX100 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Dritter Markt (MTF)) EQS News ID: 1116967

Ende der Mitteilung DGAP-Media 1116967 12.08.2020