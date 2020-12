13:04 | 14.12.2020

Lloyd Fonds AG: Ergebnissprung im Jahr 2020 erwartet



DGAP-Media / 14.12.2020 / 13:04

Pressemitteilung Lloyd Fonds AG: Ergebnissprung im Jahr 2020 erwartet - Vorstand erhöht Prognose nach positiver FONDS Performance - Positives EAT 2. Hj. 2020 mit über EUR 1,5 Mio. (1. Hj.: EUR -3,8 Mio.) - Positives EBITDA 2. Hj. 2020 mit über EUR 3,2 Mio. (1. Hj.: EUR -2,4 Mio.) - AuM-Anstieg auf über EUR 1,55 Mrd. (Vj.: EUR 1,06 Mrd.)

Hamburg, 14. Dezember 2020. Vorstand erhöht Prognose nach positiver FONDS Performance

Von einer sehr positiven Entwicklung der Kapitalmärkte im November 2020 partizipierten alle Fonds im Geschäftsfeld LLOYD FONDS, insbesondere auch der Mischfonds Lloyd Fonds - WHC Global Discovery (WHC). Mit einer Performance von ca. 16 % (R-Tranche) seit Anfang 2020 erreichte der Fonds zum 04.12.2020 ein All-Time-High. Der Vorstand der Lloyd Fonds AG erwartet unter Einschätzung der derzeitigen Marktlage und der noch verbleibenden 11 Handelstage mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine erhebliche Performance-Fee aus dem WHC in Höhe von über EUR 7,5 Mio., die sich durch Schwankungen im Fondspreis bis zum Abrechnungsstichtag der Performance-Fee am 30.12.2020 noch verändern kann. Der WHC erzielte seit Auflegung am 01.10.2010 eine durchschnittliche Performance von über 9,75 % p.a. in den letzten zehn Jahren. Eine jährliche Performance in dieser Höhe bedeutet, dass der WHC bei einem derzeitigen Fondsvolumen von rund EUR 500 Mio. und einer Hurdle Rate von 4 % eine Performance-Fee von über 5 Mio. EUR p.a. erwirtschaftet.



Da die bisherige Erlösplanung der Lloyd Fonds AG corona-bedingt keine erfolgsabhängigen Vergütungen berücksichtigte, erwartet die Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29) nunmehr unter Berücksichtigung dieser Vergütungen, einen Ergebnissprung im Geschäftsjahr 2020. Die wirtschaftlichen Abrechnungsperioden von Performance Fees im Geschäftsfeld LLOYD FONDS sind nach der erfolgreichen Aufbau- und Integrationsphase der 7 Fonds auf alle vier Quartale aufgeteilt. Somit verteilen sich die daraus erzielbaren Umsätze aus den Performance-Fees für den Lloyd Fonds-Konzern strukturiert unterjährig über das Geschäftsjahr. Mit Abschluss des ersten Quartals 2021 würde der Mischfonds Lloyd Fonds - Global Multi Asset Selection abgerechnet werden, welcher bereits zusätzliche Performance-Fees im aktuellen Fondspreis abgegrenzt hat. Positives EAT 2. Hj. 2020 mit über EUR 1,5 Mio.

Aufgrund der Hinzurechnung der Performance-Fee des WHC wird für das 2. Halbjahr 2020 ein positives Konzernperiodenergebnis vor Minderheiten in Höhe von über EUR 1,5 Mio. (1. Hj. 2020: EUR -3,8 Mio.) erwartet. Damit würde die am 26. August dieses Jahres veröffentlichte Prognose eines ausgeglichenen Konzernperiodenergebnisses im 2. Halbjahr 2020 deutlich übertroffen. Positives EBITDA 2. Hj. 2020 mit über EUR 3,2 Mio.

Das operative Ergebnis (EBITDA) im 2. Halbjahr 2020 wird voraussichtlich über EUR 3,2 Mio. (1. Hj. 2020: EUR -2,4 Mio.) betragen. Damit erwartet der Vorstand für 2020 bereits im ersten Jahr der Integration der Lange Assets & Consulting GmbH sowie der SPSW Capital GmbH und trotz der Aufbaukosten des FinTec LAIC ein positives EBITDA auf Konzernebene für das gesamte Geschäftsjahr 2020 von rund EUR 1,0 Mio. Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der Lloyd Fonds AG:

"Mit der Anhebung der Prognose belegt die Lloyd Fonds AG die Richtigkeit der konsequenten strategischen Neuausrichtung im Rahmen der Strategie 2023/25. Besonders erfreulich ist hierbei, dass die positiven Ergebnisse für unsere Kunden auch in einem von der Covid-19-Pandemie geprägten Krisenjahr zu einer erfolgsabhängigen Vergütung führen. Die Verbindung aus Unternehmertum, Erfahrung der Fondsmanager im nachhaltigen Asset Management und Umsetzung digitaler Innovationen sind die Treiber für unseren weiteren Wachstumskurs." AuM-Anstieg auf über EUR 1,55 Mrd. erwartet (Vj.: EUR 1,06 Mrd.)

Bei den verwalteten Assets under Management (AuM) der Lloyd Fonds AG in den drei Geschäftsfeldern LLOYD FONDS, LLOYD VERMÖGEN und dem FinTech LAIC wird ein deutliches Plus mit einem organischen Wachstum von über 45 Prozent auf über EUR 1,55 Mrd. (Vj.: EUR 1,06 Mrd.) erwartet. Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 wird der Lloyd Fonds- Konzern voraussichtlich im Februar 2021 veröffentlichen.



Die aktuelle Investorenpräsentation finden Sie unter: https://www.lloydfonds.de/investor-relations/veroeffentlichungen Wichtige Hinweise:

Die vorstehenden Informationen, insbesondere zur Ergebnisentwicklung der Lloyd Fonds AG, zu den Performance-Fees und zu der AuM-Entwicklung, sind ausdrücklich vorläufige Ergebnisse. Sie können sich, wesentlich abhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte, noch bis zum Jahresende ändern.



Über die Lloyd Fonds AG:

Die Lloyd Fonds AG ist ein innovatives, börsennotiertes Finanzhaus, das mit aktiven, nachhaltigen und digitalen Investmentlösungen Rendite für seine Partner und Kunden erzielt. Das bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die Lloyd Fonds AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Im Geschäftsfeld LLOYD FONDS erfolgt eine Positionierung als Spezialanbieter benchmarkfreier Aktien-, Renten- und Mischfonds mit einem klaren Fokus auf aktiven Alpha-Strategien. Alle durch erfahrene Fondsmanager mit nachgewiesenem Track-Rekord gesteuerten Fonds berücksichtigen einen integrierten Nachhaltigkeitsansatz im Investmentprozess. Im Geschäftsfeld LLOYD VERMÖGEN erfolgt eine proaktive, ganzheitliche 360 Umsetzung der individuellen Ziele von vermögenden Kunden in einer persönlichen Vermögensverwaltung. Im Geschäftsfeld LAIC werden mit dem FinTech LAIC digitale und risikooptimierte Anlagelösungen zur digitalen Portfoliooptimierung mit dem eigenentwickelten, auf künstlicher Intelligenz basierenden System (LAIC ADVISOR(R)) für Privatanleger und institutionelle Kunden angeboten. Ziel der Strategie 2023/25 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu positionieren. Kontakt:

Hendrik Duncker

IR/PR

Lloyd Fonds AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Fax: +49-40-325678-99

