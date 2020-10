8:08 | 12.10.2020

Lloyd Fonds Aktiengesellschaft: LAIC Vermögensverwaltung GmbH ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter



LAIC Vermögensverwaltung GmbH ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Hamburg, 12. Oktober 2020. Die LAIC Vermögensverwaltung GmbH ist dem Verband unabhängiger Vermögensverwalter e. V. (VuV) beigetreten. Damit ist die Lloyd Fonds AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) nun neben der persönlichen Vermögensverwaltung durch die Lange Assets & Consulting GmbH auch mit ihrem digitalen Portfoliomanager LAIC im VuV vertreten. Der VuV ist der größte Berufsverband der unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland. Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Finanzportfolioverwalter nach § 32 Kreditwesengesetz, die das Unternehmen im März 2020 erhalten hat. Die Mitglieder des VuV handeln nach einem Ehrenkodex, der u. a. ein unabhängiges, faires und transparentes Verhältnis zu ihren Anlegern sicherstellen soll. Dipl.-Kaufmann Hans Jürgen Röwekamp, Geschäftsführer der LAIC Vermögensverwaltung GmbH: "Als neues Mitglied des Verbands unabhängiger Vermögensverwalter unterstreichen wir unsere treuhänderische und unabhängige Verpflichtung gegenüber unseren Anlegern. Gleichzeitig betonen wir damit unsere professionelle Verpflichtung gegenüber unseren institutionellen Kunden in der Bereitstellung nutzerzentrierter Lösungen. Gerne werden wir unsere Expertise in der digitalen Vermögensverwaltung in die Verbandsarbeit mit einbringen und freuen uns auf den Austausch mit allen Mitgliedern."



LAIC: Partner für digitale customized Lösungen und White Label



Als digitaler Vermögensverwalter nutzt LAIC das eigenentwickelte, auf künstlicher Intelligenz basierende System LAIC ADVISOR(R). Schwerpunkt in der Allokation in einem sechsstufigen Analyseprozess ist die tägliche Bewertung von circa 10.000 aktiv gemangten Publikumsfonds, rund 400 ETFs und 5.000 Einzelaktien. Der LAIC ADVISOR(R) wird seit Marktstart 1. April 2020 bereits in mehreren Produkten eingesetzt: Erstens können vermögende Anleger in individuelle Depots ("LAIC - My Portfolio Selection") nach ihren Präferenzen in Bezug auf Nachhaltigkeit, Regionen, Branchen und Risikoklasse gemäß MiFID II investieren. Zweitens wurden fünf digital gesteuerte Mischfonds in den Risikoklassen 3, 4 und 5 aufgelegt. Und drittens wird mit der LAIC-FondsRente in Zusammenarbeit mit den Versicherungspartnern Helvetia und Condor die erste, durch digitale Mischfonds gesteuerte, fondsgebundene Rentenversicherung als Altersvorsorgelösung im deutschen Markt angeboten. Darüber hinaus wurden Portfoliolösungen für institutionelle Kunden entwickelt, insbesondere für das Depot-A-Geschäft mit Banken und Sparkassen mit geplanten Produktstart im November 2020. Über die Lloyd Fonds AG:



Die Lloyd Fonds AG ist ein innovatives, börsennotiertes Finanzhaus, das mit aktiven, nachhaltigen und digitalen Investmentlösungen Rendite für seine Partner und Kunden erzielt. Das bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die Lloyd Fonds AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Im Geschäftsfeld LLOYD FONDS erfolgt eine Positionierung als Spezialanbieter benchmarkfreier Aktien-, Renten- und Mischfonds mit einem klaren Fokus auf aktiven Alpha-Strategien. Alle durch erfahrene Fondsmanager mit nachgewiesenem Track-Rekord gesteuerten Fonds berücksichtigen einen integrierten Nachhaltigkeitsansatz im Investmentprozess. Im Geschäftsfeld LLOYD VERMÖGEN erfolgt eine proaktive, ganzheitliche 360-Grad-Umsetzung der individuellen Ziele von vermögenden Kunden in einer persönlichen Vermögensverwaltung. Im Geschäftsfeld LAIC werden mit dem FinTech LAIC digitale und risikooptimierte Anlagelösungen zur digitalen Portfoliooptimierung mit dem eigenentwickelten, auf künstlicher Intelligenz basierenden System (LAIC ADVISOR(R)) für Privatanleger und institutionelle Kunden angeboten. Ziel der Strategie 2023/25 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu positionieren. Kontakt:

Mail: ir@lloydfonds.de Kontakt:Hendrik DunckerIR/PRLloyd Fonds AGAn der Alster 4220099 HamburgTel: +49-40-325678-145Fax: +49-40-325678-99Mail: ir@lloydfonds.de



