Lufthansa im freien Fall – Kommt jetzt die Havarie oder die Wiederauferstehung im DAX in 2021?



Lufthansa im freien Fall - Kommt jetzt die Havarie oder die Wiederauferstehung im DAX in 2021? Das ist ein Paukenschlag: Nach über 30 jähriger Zugehörigkeit zum DAX erhält die Lufthansa (ISIN: DE0008232125 ; WKN: 823212) aus Frankfurt die Rote Karte. Am 21. Juni ertönt für die bedeutendste deutsche Airline zum letzten Mal auf dem Frankfurter Parkett die Schlußglocke für das Premiumsegment. Was für eine Blamage: Die ruhmreiche Fluggesellschaft muss ihren Platz ausgerechnet für den schillernden Berliner Immobilienkonzern Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6 ; WKN: A0HN5C) räumen, was einem Statusverlust allererster Ordnung gleichkommt. Für Berlin als Bundeshauptstadt und größte deutsche Metropole ist der Aufstieg der Deutsche Wohnen in die erste Börsenliga natürlich ein Prestigezuwachs. Das Unternehmen rangiert mit bundesweit 160.000 Wohnungen als zweitgrößter privater Vermieter in der Republik. Aber klar ist ebenso: Die Lufthansa hat die Degradierung zum MDAX-Wert nicht verdient. Lesen Sie jetzt den kompletten Artikel auf Investors-Research.de Hier geht's zum Artikel.



