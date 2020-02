14:50 | 06.02.2020

Mabanaft erwirbt Avon Lodge Truckstop



DGAP-Media / 06.02.2020 / 14:50

/ PRESSEMITTEILUNG



Mabanaft erwirbt Avon Lodge Truckstop



London, 6. Februar 2020 - Mabanaft Ltd. übernimmt Avon Lodge, einen der führenden unabhängigen Truckstops in Großbritannien. Nach dem Erwerb von Truckstop Junction 29 im August 2019 ist dies bereits der zweite Truckstop, den Mabanaft Ltd. übernimmt. Die Akquisition folgt dem Ziel der Handelsgesellschaft, ein landesweites Netzwerk unabhängiger Truckstops aufzubauen.



Avon Lodge ist von strategischer Bedeutung: Der Truckstop liegt am Stadtrand von Bristol und in der Nähe der Autobahn M5, der Hauptverkehrsader im Südwesten Englands. Avon Lodge bietet hervorragende Einrichtungen für Fahrer und Fahrzeuge, darunter eine LKW-Waschanlage, Tankanlagen, Übernachtungsparkplätze für 65 LKW sowie Duschen, ein Café, eine Lounge und einen Shop. Der Erfolg von Avon Lodge ist ein Verdienst der früheren Eigentümer Brian York und Richard Ollis. Durch ihre Vision, ihr Wissen und ihre Managementfähigkeiten wurde Avon Lodge zu einer Referenzanlage in der Branche. Mabanaft Ltd. entschied sich aufgrund des hohen Standards und des guten Rufs für Avon Lodge als zweiten Truckstop. Die Gesellschaft plant, alle Mitarbeiter zu übernehmen und das Angebot am Truckstop weiterzuentwickeln. Martin Cook, Managing Director Mabanaft Ltd. sagt: "Wir freuen uns, in Truckstops zu diversifizieren, beginnend mit der Übernahme von Junction 29 im vergangenen Sommer und jetzt mit dem Kauf von Avon Lodge. Unser Ziel ist es, ein Portfolio von Truckstops zu entwickeln, die strategisch über ganz Großbritannien verteilt sind. Dies wird unsere Präsenz auf dem kommerziellen Kraftstoffmarkt stärken und dazu beitragen, neue Einnahmequellen zu erschließen, wie z.B. Parken, AdBlue, Gastronomie und LKW-Wäsche." Peter McCarthy, Business Development Manager bei Mabanaft Ltd., sagt: "Mabanaft ist ein Familienunternehmen und wir arbeiten mit derselben Sorgfalt und demselben Ethos wie viele Truckstop-Besitzer, mit denen wir in Verhandlungen stehen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden weiterhin das gleiche hohe Niveau an Service und Unterstützung zu bieten, das sie derzeit erhalten." Mabanaft Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Mabanaft GmbH & Co. KG. Das Unternehmen verfügt über 55 Jahre Erfahrung im Handel in Großbritannien und ist einer der größten unabhängigen Kraftstoffgroßhändler des Landes. Mit einem Netzwerk von unabhängig betriebenen Kraftstoff-Terminals ist Mabanaft Ltd. hervorragend positioniert, um den britischen Markt mit Kraftstoff zu versorgen. Mabanaft GmbH & Co. KG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Marquard & Bahls, einer unabhängigen Holdinggesellschaft im Bereich Energie & Chemie. Mabanaft betätigt sich weltweit in der Großhandelslogistik, der Versorgung und dem Handel mit Mineralöl- und Gasprodukten und besitzt und betreibt ein umfangreiches Portfolio von Endverbrauchergeschäften. Weitere Informationen über Mabanaft und Marquard & Bahls finden Sie unter www.mabanaft.com und www.marquard-bahls.com Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Martin Cook

Managing Director

Mabanaft Ltd.

Tel. +44 207 802 3300

Martin.cook@mabanaft.co.uk



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Mabanaft GmbH & Co. KG

Schlagwort(e): Energie



06.02.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

970033 06.02.2020