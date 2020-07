DGAP-Media / 02.07.2020 / 17:02



Hamburg, 2. Juli 2020 - Mabanaft Energy Scandinavia AS (MESAS), eine neu gegründete Handelsgesellschaft der Mabanaft, versorgt den Flughafen Oslo Gardermoen (OSL) seit 1. Juli 2020 mit Flugkraftstoff. Das Unternehmen wird zunächst die Fluggesellschaften Norwegian Air Shuttle und die Deutsche Lufthansa Gruppe beliefern.

MESAS hat sich den Zugang zur Lagerung und zum Durchsatz von Flugbenzin Jet A-1 am Terminal Ekeberg/Sjursøya sowie die Verteilung am Flughafen OSL gesichert. In Übereinstimmung mit den strengen Vorschriften für die Qualität von Flugkraftstoff wird das akkreditierte Labor von Circle K analytische Dienstleistungen anbieten, um sicherzustellen, dass alle Jet A-1 die Anforderungen an die Qualität von Flugkraftstoff für gemeinsam betriebene Systeme vollumfänglich erfüllen. Außerdem hat ein neuer Into-Plane-Anbieter am 1. Juli 2020 mit der Erbringung von Dienstleistungen für MESAS begonnen und wird damit für weiteren Wettbewerb auf dem Flughafen sorgen. Das Unternehmen hat bereits entsprechende Vorbereitungen getroffen und wird alle Flugzeuge von Norwegian Air Shuttle und Lufthansa sowie den On- und Off-Hydranten betanken.

Die Einführung eines neuen Akteurs und der Aufbau einer neuen Versorgungs- und Vertriebskette sind erste Schritte zum Aufbau einer besseren Treibstoffversorgung für Avinor, den Flughafenbetreiber, und die Fluggesellschaften, die von OSL aus fliegen. Norwegen hat strenge Richtlinien in Bezug auf Flugkraftstoff, einschließlich der jährlichen Erhöhung der Bio-Beimischungen. MESAS arbeitet daran, diese Verpflichtungen zu erfüllen und den Fluggesellschaften eine Lösung anzubieten, indem sie dem Jet A-1 nachhaltigen Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF) beimischt.

Toby Simmons, General Manager von MESAS, sagt: "Wir freuen uns, dass wir nun mit der Lieferung von Jet Fuel am Flughafen Oslo beginnen können. Das Projekt wurde Anfang 2018 gestartet, und wir haben sowohl zeitlich als auch finanziell erheblich investiert. Wir glauben, dass die Verbesserung der Treibstoffversorgung für den Flughafen und die Fluggesellschaften von erheblichem Nutzen sein wird. Jetzt, da die erste Projektphase abgeschlossen ist, können wir die zweite Phase weiter vorantreiben, die Investitionen in eine neue Schieneninfrastruktur für die Versorgung umfasst. Dies wird dazu beizutragen, die Nachfrage nach Flugzeugtreibstoff zu decken und die Nachhaltigkeit durch den Einsatz modernster Technologie zu verbessern. Zusammen mit dem Airport Oslo beliefert Mabanaft damit aktuell 14 Flughäfen in Großbritannien und Norwegen."

Mabanaft GmbH & Co. KG ist eine Tochtergesellschaft von Marquard & Bahls, einer agilen, unabhängigen Holdinggesellschaft im Bereich Energie & Chemie. Als internationales Handelsunternehmen mit Drehschreiben in Deutschland, UK, USA und Singapur konzentriert sich Mabanaft auf den physischen Großhandel sowie auf Versorgung und Handel von Mineralölprodukten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Tankstellenbetrieb, Heizöleinzelhandel, Schmierstoffe, Bunkerservice sowie im Handel mit Erdgas-Flüssigkeiten und Biokraftstoffen & Biobrennstoffen tätig.

