10:25 | 09.03.2020

Medgate Deutschland GmbH: Aufsichtsrat ernennt Dr. Christian Braun als zweiten Geschäftsführer



DGAP-Media / 09.03.2020 / 10:25

Bad Neustadt a. d. Saale/Basel | 9. März 2020 Pressemitteilung Aufsichtsrat der Medgate Deutschland GmbH ernennt Dr. Christian Braun als zweiten Geschäftsführer

Neben Verena Weißenseel, die den Vorsitz der Geschäftsführung innehat, hat der Aufsichtsrat des Telemedizinanbieters Medgate Deutschland GmbH am 9. März 2020

Dr. Christian Braun zum Chief Medical Officer berufen. Dr. Braun ist Facharzt für Innere Medizin sowie Allgemeine Innere Medizin FMH und verfügt über die Zusatzbezeichnung klinische Notfall- und Akutmedizin. "Nach der Gründung von Medgate Deutschland haben wir mit Frau Weißenseel und Herrn Dr. Braun nun die künftige Führungsmannschaft an Bord. Herr Braun ist ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Telemedizin und ich freue mich sehr darüber, dass wir ihn als CMO für Medgate Deutschland gewinnen konnten", sagte Stephan Holzinger, Aufsichtsratsvorsitzender der Medgate Deutschland GmbH und Vorstandsvorsitzender der RHÖN-KLINIKUM AG. Dr. Christian Braun, der seit 2018 bei Medgate in der Schweiz als Senior Physician und Medical Supervisor im operativen Management tätig ist, sagte: "Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, meine langjährige Expertise in der Telemedizin wie auch mit modernen Kommunikations- und Informationstechnologien bei Medgate Deutschland einzubringen. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich die Telemedizin als bedeutender und fester Bestandteil der medizinischen Versorgung in Deutschland etablieren wird." Verbesserung der Gesundheitsversorgung in Deutschland Ziel von Medgate Deutschland ist es, mit dem Angebot im Bereich Telemedizin und Digital Health einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung in Deutschland zu leisten. Das Angebot richtet sich am Bedarf einer immer stärker digital werdenden Gesellschaft und deren Bedürfnissen nach einer effizienten, zeit- und ortsunabhängigen sowie qualitativ hochwertigen und raschen Gesundheitsversorgung aus. Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien ist besonders für Menschen interessant, die keinen Hausarzt haben, ländlich wohnen oder auch gesundheitlich eingeschränkt sind und wenig Zeit haben. Medgate Deutschland bietet an 365 Tagen im Jahr zeit- und ortsunabhängige telemedizinische Beratung und Behandlung. Wer krank ist, greift zum Smartphone und lässt sich telefonisch oder per Video ärztlich beraten und behandeln. Den Patienten stehen dabei zwei Zugangswege offen: entweder sie verwenden die Medgate App oder kontaktieren Medgate telefonisch. Was in der Schweiz bereits seit vielen Jahren Realität ist, wird nun auch bald in Deutschland möglich sein. Medgate hat seit der Gründung im Jahr 1999 bereits mehr als 8,8 Mio. Patienten telemedizinisch betreut. Damit gehört das Unternehmen zu den führenden Telemedizinanbietern in Europa.





Medienkontakt Elke Pfeifer, Leitung Fachbereich Unternehmenskommunikation und Marketing

RHÖN-KLINIKUM AG, Schlossplatz 1, D-97616 Bad Neustadt a. d. Saale

Tel. +49 9771 65-12110, elke.pfeifer@rhoen-klinikum-ag.com Cedric Berset, Director Marketing, Communications & Sales

Medgate, Gellertstraße 19, CH-4020 Basel

T: +41 61 377 88 44, cedric.berset@medgate.ch Über Medgate Deutschland Die Medgate Deutschland GmbH bringt den Arzt dahin, wo Patienten ihn brauchen. Wir bieten telemedizinische Beratung und Behandlung rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Dabei steht das Wohl der Patienten im Zentrum unseres Handelns. Medgate Deutschland bietet Patienten in dringenden oder allgemeinen medizinischen Fragen künftig im Rahmen der in Deutschland geltenden gesetzlichen Regelungen Beratungen und Behandlungen per Telefon und Videotelefonie an. Die Medgate Deutschland GmbH ist ein gemeinsames Unternehmen der RHÖN-KLINIKUM AG und dem Telemedizinanbieter Medgate, mit Sitz in Basel. An der Gesellschaft mit Sitz in Berlin hält die RHÖN-KLINIKUM AG 51 Prozent, auf Medgate entfallen 49 Prozent der Gesellschafteranteile. Patienten profitieren von der hohen fachlichen Qualifikation des Personals, den hohen medizinischen und technischen Standards sowie der Innovationskraft und der jahrzehntelangen Erfahrung zweier starker Partner, die Medgate Deutschland im Dezember 2019 gegründet haben.





Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft

Schlagwort(e): Unternehmen



09.03.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

992403 09.03.2020