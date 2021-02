DGAP-Media / 04.02.2021 / 08:00



MPC Capital startet gemeinsam mit Universal-Investment den ESG Core Wohnimmobilienfonds mit einem Zielvolumen von 300 Millionen Euro



- Aufbau eines Portfolios von nachhaltigen Wohnimmobilien in Deutschland

- First Closing über EUR 80 Mio. mit institutionellen Investoren

- Erste Asset-Ankäufe im ersten Quartal 2021 erwartet

Hamburg/Frankfurt, 4. Februar 2021 - Die MPC Capital AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) startet als internationaler Manager von Sachwert-Investitionen gemeinsam mit Universal-Investment als Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft den ESG Core Wohnimmobilien Deutschland. Der Fonds wird als offener Spezial-AIF aufgelegt. Dabei fokussiert sich MPC Capital auf das Asset-Management und Universal-Investment u. a. auf Administrierung, Risikomanagement und Reporting. Der Fonds soll ein Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 300 Mio. umfassen und zielgerichtet in Immobilienprojekte investieren, die konsequent einem umfassenden Katalog an Nachhaltigkeitskriterien entsprechen.

Umsetzung der ESG-Strategie

Der Fonds folgt der ESG-Strategie von MPC Capital und damit der Ausrichtung ihrer Investmentprodukte an ökologischen, sozialen und governance-konformen Kriterien. Der Immobiliensektor ist weltweit für rund ein Drittel aller CO 2 -Emissionen sowie rund 40 Prozent des Energieverbrauchs verantwortlich. Aus diesem Grund erwartet MPC Capital in den kommenden Jahren hohe Investitionen in nachhaltige Projekte.



First Closing über EUR 80 Mio.

Das First Closing für den Fonds über EUR 80 Mio. wurde mit institutionellen Investoren aus dem Kreise von Versicherungsgesellschaften erreicht. Das Second Closing ist im Laufe des ersten Halbjahres 2021 im institutionellen Zielanlegerkreis von Versicherungsgesellschaften, Versorgungswerken, Pensionskassen und Stiftungen geplant.



Auswahl der Assets anhand von ESG Scoring Model

Zentrales Investitionskriterium des Fonds ist der Aufbau eines nachhaltigen Wohnimmobilienportfolios. Mit Hilfe eines eigens für diesen Fonds entwickelten Scoring-Modells werden Zielobjekte ermittelt, die einer Reihe von quantitativen und qualitativen Nachhaltigkeitskriterien entlang einschlägiger UN-Nachhaltigkeitsziele entsprechen.

So müssen die für einen Ankauf in Frage kommenden Standorte und Objekte speziellen Anforderungen genügen, die sich an energetischen, sozialen und unternehmensethischen Aspekten bemessen. Hierzu zählen zum Beispiel die Übererfüllung von Energiestandards, die Einbindung von Mobilitätskonzepten oder der Anteil an gefördertem und barriere-reduziertem Wohnraum. Das Portfolio wird aufgrund der hohen Anforderungen an die Energiestandards im Wesentlichen aus Neubauten bestehen.



Erste Objekte sollen zügig angekauft werden

Es kommen dabei rund 45 Investitionsstandorte in Deutschland in Frage. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf so genannten Schwarmstädten, die von einem überdurchschnittlichen Zuzug von jungen und gut ausgebildeten Beschäftigten profitieren. Der Ankauf der ersten drei Projekte soll kurzfristig erfolgen. Sie befinden sich in den Metropolregionen Hamburg und Frankfurt sowie in Münster.

Dr. Ludwig Vogel, Managing Director Real Estate bei MPC Capital: "Einer deutlichen Zunahme von Haushalten bei gleichzeitig sinkenden Haushaltsgrößen steht aktuell eine signifikante Unterversorgung an Wohnungen gegenüber - vor allem in Deutschlands Zukunftsstädten. Gleichzeitig führen steigende Baukosten und Grundstückspreise sowie die hohe Auslastung der Bauunternehmen zu einem anhaltenden Nachfrageüberhang. Mit einem konsequent auf nachhaltiges, bezahlbares Wohnen ausgerichtetem Investment-Fonds treffen wir somit den Nerv der Zeit."

"Mit MPC Capital haben wir einen weiteren bekannten Asset Manager als Fondsinitiator für unsere Leistungen als Service-KVG gewinnen können. Unser Geschäft entwickelt sich auch in diesem Segment sehr dynamisch. Dazu trägt die auch in der Immobilienbranche zunehmende Spezialisierung auf Asset Management oder Service-KVG bei. Deshalb freuen wir uns sehr nun mit MPC Capital gemeinsam einen Fonds mit überzeugender Strategie auflegen zu können", erklärt Katja Müller, Chief Customer Officer der Universal-Investment-Gruppe.

MPC Capital ist seit über 25 Jahren als Asset- und Investmentmanager im Immobiliensegment aktiv. Seitdem hat das Hamburger Unternehmen mehr als 400 Gewerbe- und Wohnimmobilien-Investments in neun Ländern strukturiert und finanziert. Mit dem Start des ESG Wohnimmobilien Deutschland baut MPC Capital seine Rolle als Investment-Manager von Sachwertinvestitionen für institutionelle Investoren weiter aus.

ÜBER MPC CAPITAL

Die MPC Capital AG ist ein international agierender Asset- und Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die Gesellschaft Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 280 Mitarbeiter.

Mehr Informationen unter: www.mpc-capital.com



ÜBER UNIVERSAL-INVESTMENT

Universal-Investment ist mit rund 642 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen, davon 441 Milliarden Euro in eigenen Vehikeln sowie etwa 201 Milliarden Euro in Zusatzservices wie Insourcing, weit über 1.800 Publikums- und Spezialfondsmandaten und rund 750 Mitarbeitern die größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. Die Investmentgesellschaft ist die zentrale Plattform für unabhängiges Asset Management und vereint das Investment-Know-how von Vermögensverwaltern, Privatbanken, Asset Managern und Investmentboutiquen. Mit der Anfang 2019 durchgeführten Akquisition von UI labs ergänzt zudem der branchenführende IT-Datenspezialist das Service-Portfolio um Front-Office- und Datenlösungen. Die 1968 gegründete Universal-Investment-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main sowie Töchtern, Niederlassungen und Beteiligungen in Luxemburg, Polen und Österreich gehört zu den Pionieren in der Investmentbranche und ist heute Marktführer in den Bereichen Master-KVG und Private-Label-Fonds. Laut dem aktuellen PwC 2020 ManCo Survey ist Universal-Investment die größte AIFM-ManCo in Luxemburg; bei den Third-Party-ManCos rangiert Universal-Investment auf Platz zwei. (Stand: 31. Dezember 2020).

Mehr Informationen unter: www.universal-investment.com

