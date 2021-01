DGAP-Media / 20.01.2021 / 07:35



Nächster Meilenstein erreicht: Juva Life Inc. erhält die Lizenz für den Anbau in Stockton (Kalifornien)



Das Unternehmen Juva Life Inc. hat die Anbaulizenz für eine Anlage in Stockton (Kalifornien) erhalten. Diese Lizenz soll die Umsätze und die Entwicklung von Produkten für Bereiche fördern, in denen hoher medizinischer Bedarf besteht.

Juva Life Inc. (ISIN: CA48222R1010 ; WKN: A2QHTZ) hat sich auf die Vermarktung von Hanfprodukten und fortschrittliche Cannabis-Formulierungen für die Medizin konzentriert. In seiner jüngsten Pressemitteilung gibt das Unternehmen nun bekannt, dass es die staatlich genehmigte Cannabis-Anbaulizenz für den Großteil seiner 30.000 Quadratfuß großen Anlage in Stockton (Kalifornien) erhalten hat. Das öffnet dem Unternehmen natürlich Tür und Tor in Bezug auf die ganze Supply Chain der noch jungen Branche.



Grünes Licht für grünen Daumen und grüne Energie

Nach den gezielten Bemühungen des Unternehmens, das umfassende, regionale und kommunale Genehmigungsverfahren dauerte etwa 30 Monate, hat Juva Life von "CalCannabis Cultivation Licensing", einer Abteilung der kalifornischen Lebensmittel- und Landwirtschaftsbehörde, grünes Licht erhalten. Juva Life darf nunmehr umfangreich ausbauen und hochmoderne Anlagen für den Anbau installieren.

Das "California Department of Food and Agriculture" (kurz CDFA) ist für die Lizenzierung und Regulierung von kommerziellen Cannabisanbaubetrieben zuständig und gewährleistet damit die öffentliche Sicherheit und die Einhaltung von etwaigen Umweltauflagen. CalCannabis verwaltet auch das staatliche Track-and-Trace-System, mit dem sämtliches kommerzielles Cannabis und alle Cannabisprodukte - vom Anbau bis zum Verkauf - verfolgt werden können.

Mit dieser Lizenz kann Juva Life nun seine neu aufgerüstete Anlage in Gang setzen. Es sollen blütentragende Pflanzen auf rund 8.000 Quadratfuß bzw. nicht blütentragenden Pflanzen auf 5.000 Quadratfuß angebaut werden. Eine zusätzliche Fläche von 4.500 Quadratfuß entsteht für das Schneiden, die Trockenaufbewahrung, die Aufzucht, das Rollen von Joints, die Verpackung und das Umgebungssystem (einschließlich automatischer Steuerung, Wasserreserven, Düngung und Bewässerung usw.).

Damit kann das Unternehmen jetzt schon drei der fünf Anbauräume bepflanzen, zwei weitere werden voraussichtlich bis Sommer fertiggestellt. Wenn alle Räume ausgelastet sind, hat die Anlage in Stockton eine voraussichtliche Produktionskapazität von rund 6.000 Pfund hochwertige Cannabisblüten pro Tag. Damit möchte das Unternehmen die eigenen Markenprodukte bereichern, aber auch externe Aufträge unter anderem für neue Produktformulierungen der klinischen Forschung bedienen.

Die Anlage umfasst außerdem eine Fläche von fast 3.000 Quadratfuß, die als Liefer-, Verpackungs- und Vertriebszentrum eingesetzt werden sollen. Seit Oktober 2020 vertreibt Juva mit einem grünen Daumen von diesem Standort aus Cannabis-Produkte, damit kann das Unternehmen rund 750.000 Einwohner von San Joaquin County mit nahezu 4.000 Cannabis-Warenartikeln bedienen. Für dieses Jahr ist sogar ein Ausbau des Lieferservices auf die Kommunen Tracy (im Westen), Modesto (im Süden) und Elk Grove (im Norden) vorgesehen. Der in der Anlage ansässige Lieferservice für Privathaushalte wird unabhängig vom Vertriebszentrum betrieben, das für den B2B-Vertrieb von Cannabis an andere lizenzierte Cannabis-Unternehmen sowie den geplanten Vertrieb der eigenen Markenprodukte ausgelegt ist.

Die Stromversorgung der gesamten Anlage erfolgt fast ausschließlich über grünen Strom, das heißt über emissionsarme Erdgasgeneratoren. Der Netzstrom soll hierbei nur als Notfallsystem eingesetzt werden. Die elektrischen Betriebskosten können dabei um bis zu 50 % gesenkt werden.



Doug Chloupek, Gründer und CEO des Unternehmens, kommentiert diesen Meilenstein betont zuversichtlich:

"Dies ist ein sehr wichtiges Ereignis für Juva, ein echter Meilenstein. Nachdem wir nun mit dem Anbau beginnen können, haben wir unser eigenes Schicksal fest in der Hand. Wir können die Produktqualität und die Produktionsleistung selbst kontrollieren, um unser wachsendes Unternehmen zu versorgen und zugleich messbare Erträge zu generieren. Unsere Strategie beinhaltet einen Weg zu Nachhaltigkeit und die Fähigkeit, die Entwicklung neuer Formulierungen voranzutreiben, um einer Vielzahl ungedeckter medizinischer Bedürfnisse auf der ganzen Welt nachzukommen. Die heutige Ankündigung ist ein großer Schritt nach vorn und eine Bestätigung unseres Geschäftsplans, bei jedem Schritt des Prozesses einen Mehrwert zu schaffen."



Mit dieser Nachricht hat das Unternehmen natürlich den Aktienmarkt noch einmal hellhörig werden lassen.

Der ohnehin positive Newsflow der letzten Wochen hält also weiterhin an und das Unternehmen bekräftigt mit dem Erhalt dieser Lizenz noch einmal ganz unmissverständlich die enormen Möglichkeiten für eine kontinuierliche Expansion.

Analysten gehen derzeit davon aus, dass der Cannabis-Markt nicht nur in den USA weiter wachsen wird. Zumindest zur medizinischen Anwendung wurde Cannabis nämlich in den vergangenen Jahren weltweit zunehmend freigegeben. Dank der voranschreitenden Legalisierung entsteht mit Forschung, Medizin, Anbau, Verarbeitung, Vertrieb und Konsum gerade eine milliardenschwere Branche, von der auch die Tabakindustrie, Getränkehersteller, die Nahrungsmittelindustrie und nicht zuletzt die Pharmaindustrie profitieren möchten.

Insofern ist natürlich eine Spekulation auf eine fortschreitende Legalisierung von Cannabis in den nächsten Jahren durchaus als realistisch zu betrachten. Und damit auch die Wachstumschancen von Juva Life.

Bevor der Aktienkurs von Juva Life aber in seiner vollen "Blüte" steht, sollte man hier so schnell wie möglich investieren, um sich die Chance zu sichern, später eine überproportionale Rendite "ernten" zu können.

Wenn Sie noch mehr über dieses Unternehmen erfahren möchten, besuchen Sie Juva Life unter www.juvalife.com



Empfehlung

Der beste Zeitpunkt für eine Investition in diese Aktie ist jetzt, denn das Wachstumspotenzial von Juva Life-Aktien verspricht gerade ein immenses Marktpotenzial. Das Volumen für medizinisches Cannabis soll Experten zufolge von 10 bis 11 Mrd. USD im Jahr 2018 auf 24 bis 40 Mrd. USD im kommenden Jahr 2021 ansteigen.

Mehreren Umfragen zufolge wächst das Vertrauen und die Akzeptanz in die natürliche Heilkraft dieser Pflanze rasant. Deshalb befürworten immer mehr Menschen neben den pharmazeutischen Anwendungsmöglichkeiten eine Legalisierung von Cannabis. Laut einer landesweiten Umfrage, die das "Institut Gallup" seit mehreren Jahrzehnten durchführt, sprechen sich über 68% der befragten US-Bürger für eine Legalisierung von Cannabis in den USA aus.

Für eine medizinische Zulassung stimmten der Quinnipiac University aus Connecticut zufolge sogar neun von zehn Befragten. Eine flächendeckende Legalisierung würde die Steuereinnahmen durch Cannabis noch mehr sprießen lassen. Und damit ebenfalls eine breitere Akzeptanz für Produkte und Heilverfahren.

Und Cannabis gedeiht auch an der Börse: Nach den deutlichen Kursverlusten im vergangenen Jahr, stehen Marihuana-Aktien wieder auf der Watchlist von Investoren. Doch wie in allen potenziell neuen Wachstumsbranchen benötigen die Unternehmen am Anfang zunächst einmal das nötige Risikokapital. Ist diese Finanzierung, wie bei Juva Life erfolgreich verlaufen, geht es den Unternehmen vor allem um weiteres Wachstum.

Und der Markt für dieses weitere Wachstum existiert bereits. Unternehmen wie Juva Life, die medizinisches Marihuana herstellen, müssen für Ihre Produkte keinen neuen Markt erschaffen, der Markt existiert bereits. Weltweit konsumieren Millionen Menschen, derzeit noch überwiegend illegal, Cannabis auf unterschiedlichen Wegen. Mit der Legalisierung von Cannabis öffnet sich für die Produzenten bald der (noch) illegale Markt.

Die Volatilität der Branche kann man also für sich nutzen. Der Markt hat zweifelsohne weiteres Wachstumspotenzial, jedoch brauchen Anleger nicht nur einen langen Atem, sondern auch die entsprechende Risikobereitschaft.



Über das Unternehmen

Cannabis-Koryphäe Doug Chloupek setzte bereits 2016 das Fundament für JUVA LIFE, als er begann die Forschung und die Wissenschaft im Bereich der Herstellung von Cannabis zu professionalisieren und damit zu erleichtern. Er gründete das erste Forschungs- und Produktionslabor in Kalifornien und setzte damit den Grundstein für die Standardisierung der Produktion und Kennzeichnung in der Cannabisbranche.

Seine Vision war es, die Lücke zwischen Cannabis und Wissenschaft zu schließen, um so für mehr Ehrlichkeit, Integrität und Professionalität in der Cannabisindustrie zu sorgen. Wenig später gründete Chloupek das erste lizenzierte Fertigungsunternehmen in Berkeley, Kalifornien.

In seinem aktuellen Forbes-Interview gibt Chloupek einige Einblicke in die Entstehung von JUVA LIFE. Dort berichtet er davon, dass er ein "unglaublich angesehenes Team von klinischen Forschern, Wissenschaftlern und Betriebsspezialisten" zusammenstellen konnte, die mit ihrem umfassenden Wissen in der evidenzbasierten Forschung und Prüfung von Cannabis wahre Aufklärungsarbeit leisten konnten. Ziel der Cannabisexperten ist es, ein höheres Maß an Information, Wahrheit und Transparenz auf den Markt zu bringen.

Deshalb liegt der Hauptfokus des Teams auf der Verbesserung des Wohlbefindens und der Lebensqualität seiner Kunden.

JUVA LIFE stellt Produkte her, die konsistent, streng getestet, sorgfältig ausgesucht und eindeutig gekennzeichnet sind.

Vertikal integriert besteht JUVA LIFE heute aus sechs Abteilungen: Juva Cultivation, Juva Research, Juva Manufacturing, Juva Distribution, Juva Retail und Juva Delivery.











