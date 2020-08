9:03 | 25.08.2020

Netcetera & Mastercard lancieren 3DS-Testplattform für Händler



Zürich & Waterloo, 25. August 2020 Netcetera & Mastercard lancieren 3DS-Testplattform für Händler Netcetera ist der exklusive 3-D Secure Testpartner von Mastercard. Mit ihrer Testplattform helfen sie Händlern und anderen Unternehmen sicherzustellen, dass sie bereit sind für PSD2. Mastercard und Netcetera, Marktführerin für 3DS und EMVCo Associate, unterstützen die Händler dabei, ihre Transaktionen und Konversionsraten zu verbessern. Dies ist das erste Mal, dass Händler Tests in ihren Live-Online-Shops durchführen können. Die Verbesserung der Konversionsrate in e-Commerce Checkouts hat für jeden Händler oberste Priorität. Angesichts der steigenden Zahl von online Zahlungen verlangen die Verbraucher schnelle und einfache, aber auch sichere Dienstleistungen. In Europa schützt die Zahlungsdiensterichtlinie 2 (PSD2) die Konsumenten vor nicht autorisierten online Zahlungen mit seiner Kredit- oder Debitkarte. Die harte Durchsetzung der PSD2 Anforderungen für eine starke Kundenauthentifizierung (Strong Customer Authentication, SCA) beginnt in den meisten EWR-Ländern am 31. Dezember 2020. Darüber hinaus schreibt das Mastercard Identity Check-Programm vor, dass die Fehlerraten von 3DS 2.x Authentifizierungen unter 1% liegen müssen. Mastercard ist eine Partnerschaft mit Netcetera eingegangen, um Händlern zu helfen, sich auf die EMV(R) 3DS 2.x Anforderungen und das Mastercard Identity Check Programm vorzubereiten. Das Testprogramm läuft auf dem Netcetera 3DS Access Control Server (ACS), der nach dem neusten 3DS 2.2 Standard zertifiziert ist. Händler können mit Testkarten von Mastercard verschiedene Transaktionen im Live-System, direkt in ihrem Online-Shop, testen. Es gibt 19 verschiedene Testfälle, darunter «frictionless flows», «challenge flows» über verschiedene Kanäle oder Ausnahmen von SCA. Mit diesen Tests können sie feststellen, ob ihre 3DS-Implementierung den EMV und Mastercard Anforderungen entspricht. Sie können die Gründe für Fehler leicht aufdecken und diese nach Möglichkeit beseitigen, um die Anzahl freigegebener Transaktionen zu verbessern. «Als Early Adopter gehört unser 3DS Produktportfolio immer zu den ersten, die den neuesten 3DS Protokollen entsprechen. Deshalb freuen wir uns sehr, gemeinsam mit Mastercard die Qualität der Zahlungstransaktionen für Händler weiter zu verbessern», sagt Christopher Omloo, verantwortlich für das Secure Digital Payment Business Development bei Netcetera. Michael Sass, Vice President Product Management Security Solutions bei Mastercard, fügt hinzu: «Es ist entscheidend, dass Einzelhändler und andere Unternehmen sich jetzt darauf vorbereiten, ihren Kunden auch weiterhin das beste Einkaufserlebnis bieten zu können, wenn Ende des Jahres die neuen regulatorischen Anforderungen in Kraft getreten sind. Diese Testplattform ist ein wichtiger Schritt, um ihnen dabei zu helfen, sich so effizient wie möglich vorzubereiten». Note: EMV(R) is a registered trademark in the U.S. and other countries and an unregistered trademark elsewhere. The EMV trademark is owned by EMVCo, LLC. Medienkontakt Netcetera

Angelika Seiler

Head of Content Marketing & PR

angelika.seiler@netcetera.com

+41 44 297 58 09 Über Netcetera Netcetera unterstützt ihre Kunden weltweit mit zukunftsweisenden Dienstleistungen, Produkten und Individualsoftware. Als Marktführer für Payment Security bietet die Softwarefirma innovative digitale Zahlungslösungen mit einem starken Fokus auf Convenience, Sicherheit und den mobilen Gebrauch. Mehr als 2.000 Bankinstitute und Zahlungskarten-Herausgeber verlassen sich auf ihre hochwertigen, Scheme-zertifizierten Produkte für 3-D Secure, mobiles kontaktloses Bezahlen, digitale Wallets, risikobasierte und nutzerfreundliche Authentifizierung oder Digital Banking Apps für optimiertes Banking. Sie betreibt 24/7 PCI-zertifizierte digitale Zahlungsdienste für alle gängigen Kartennetze und über 30 Millionen Karten. Netcetera hat ihren Hauptsitz in der Schweiz und beschäftigt 600 Experten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten.

Mehr Informationen: netcetera.com Über Mastercard, www.mastercard.com Mastercard ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Unser Ziel ist es, eine inklusive, digitale Wirtschaft voranzutreiben, von der alle Beteiligten weltweit profitieren. Deshalb sorgen wir dafür, dass Zahlungen sicher, einfach und smart abgewickelt und für jeden zugänglich gemacht werden. Unsere Innovationen und Lösungen basieren auf sicheren Daten und Netzwerken und helfen Einzelpersonen, Finanzinstituten, Regierungen und Unternehmen, die Bandbreite ihrer Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Unser "Decency Quotient" prägt unsere Unternehmenskultur und all unsere Aktivitäten. Mit Verbindungen in mehr als 210 Ländern und Gebieten tragen wir so zu einer nachhaltigen Welt bei, die für alle vielfältige Möglichkeiten eröffnet. Folgen Sie uns auf Twitter @MastercardDE, lesen Sie unsere Beiträge im Perspectives Blog und abonnieren Sie die neuesten Nachrichten im internationalen Newsroom. Zusatzmaterial zur Meldung:



