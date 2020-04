DGAP-Media / 06.04.2020 / 11:29

Die NorCom Information Technology GmbH & CO. KGaA und die AVL List GmbH unterstützen mit ihrem Produktportfolio als erste Unternehmen den neuen ASAM ODS 6.1.0 Standard. Der ASAM ODS 6.1.0 schlägt die Brücke zwischen Open Data Services (ODS) und moderner Big Data Analyse. Beide Unternehmen waren als Mitglieder der ASAM-Gruppe maßgeblich an der Spezifikation des neuen Standards beteiligt und lieferten wichtige Grundlagen für das Format.



NorCom und AVL können ihre individuellen Lösungen problemlos in jede Kundenumgebung integrieren. Durch die Einhaltung und Unterstützung des neuen ASAM ODS-Standards sind diese Lösungen zukunftssicher und unterstützen Ingenieure bei der Bearbeitung komplexer Probleme mithilfe moderner Big-Data-Plattformen. Die umfassende Lösungssuite umfasst On-Premise-Umgebungen sowie öffentliche Clouds mit sofort einsatzbereiter Unterstützung für viele Hadoop-Installationen und Cloud-Services wie Databricks.



Neben DaSense, das den neuen Standard bereits integriert, bietet NorCom Unternehmen zur Umsetzung der Technologie drei dedizierte Bibliotheken:

* ASAM ODS Connector & Analytics INGEST (Ingest von MDF- / ATFX-Files)

* ASAM ODS Connector & Analytics ANALYZE (Time series, Objekte und Analysen)

* ASAM ODS Connector & Analytics EGRESS ((Export von Fundstellen nach MDF)





Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an dankmar.boja@norcom.de!



Detailliertere Informationen werden in Kürze veröffentlicht!







Kontakt:

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA

Gabelsbergerstraße 4

80333 München

Telefon: 089-93948-0

E-Mail: aktie@norcom.de



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA

Schlagwort(e): Informationstechnologie



06.04.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de