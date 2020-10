7:14 | 12.10.2020

Photon Energy NV: Photon Energy bringt die ersten zwei von zehn PV-Kraftwerke im ungarischen Püspökladány ans Netz



DGAP-Media / 12.10.2020 / 07:14

Photon Energy bringt die ersten zwei von zehn PV-Kraftwerke im ungarischen Püspökladány ans Netz

- Die beiden Photovoltaik-Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 2,8 MWp und befinden sich in der ungarischen Stadt Püspökladány. - Die restlichen 8 Kraftwerke (11,3 MWp) sollen bis Ende November 2020 angeschlossen werden. - Der jährliche Gesamtumsatz beider Kraftwerke wird voraussichtlich 380.000 EUR betragen.

Amsterdam - 12. Oktober 2020 - Photon Energy N.V. (WSE: PEN, die "Gruppe") gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Photon Energy Solutions HU Kft. zwei Photovoltaik-Kraftwerke (PV-Kraftwerke) mit einer installierten Gesamtleistung von 2,8 MWp in Püspökladány, Ungarn, fertiggestellt und an das Stromnetz angeschlossen hat. Am gleichen Standort baut das Unternehmen derzeit weitere acht PV-Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 11,3 MWp. Mit dieser jüngsten Erweiterung wächst das Portfolio an PV-Kraftwerken in Ungarn auf 37,8 MWp und das gesamte Konzernportfolio auf 63,4 MWp. Der Netzanschluss von weiteren sechs Kraftwerken ist für Ende Oktober 2020 und die Inbetriebnahme der verbleibenden zwei Kraftwerke ist für Ende November 2020 geplant. Die beiden neuen Kraftwerke erstrecken sich über 4,3 Hektar und sind an das Netz der E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. angeschlossen. Zusammen werden sie voraussichtlich rund 4,1 GWh Strom pro Jahr erzeugen. "Wir sind sehr stolz darauf, die ersten zwei von zehn Kraftwerken am Standort Püspökladány, Ungarn, in Betrieb zu nehmen. Zusammen mit unserem 14-MWp Projekt auf dem australischen Markt, das vor dem Jahresende 2020 ans Netz gehen soll, werden diese beiden neuen und die zusätzlichen acht noch in Betrieb zu nehmenden Anlagen unser ungarisches und globales PV-Kraftwerksportfolio bis Ende 2020 auf 49,1 MWp bzw. 88,6 MWp erweitern", sagte Georg Hotar, CEO der Photon Energy N.V. Die Gruppe wird die Kraftwerke über zwei 100-prozentige Projektgesellschaften betreiben, die jeweils eine METÁR-Lizenz besitzen. Die Lizenzen berechtigen jedes Kraftwerk über einen Zeitraum von 17 Jahren und 11 Monaten zu einer Einspeisevergütung (in Form von Stromverkäufen auf dem Energiespotmarkt zuzüglich eines Differenzvertrags) von 33.360 HUF pro MWh (ca. 93 EUR pro MWh) mit einer maximal genehmigten und unterstützten Produktion von 38.400 MWh pro Lizenz. Der Gesamtjahresumsatz der beiden Kraftwerke wird voraussichtlich 380.000 EUR betragen. Im Rahmen der Neubewertung der Anlagenzugänge gemäß IAS 16 wird ein sonstiges Ergebnis (Other Comprehensive Income) von rund 0,9 Mio. EUR in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung der Gruppe für das vierte Quartal 2020 erwartet.

UNTERNEHMENSPROFIL Photon Energy N.V. ist ein globales Solarstromlösungs- und Dienstleistungsunternehmen, das den gesamten Lebenszyklus von Solarstromsystemen abdeckt. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy auf zwei Kontinenten Solarkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von über 90 MWp gebaut und in Betrieb genommen. Darüber hinaus verwalten wir unser eigenes Portfolio an Solarkraftwerken mit einer Gesamtkapazität von 63,4 MWp. Die aktuelle Projektentwicklung umfasst eine Projektpipeline von 738 MWp in Australien (580 MWp davon in Partnerschaft mit Canadian Solar) und 39,8 MWp in Ungarn, mit einem Ziel von 75 MWp bis 2021. Der Geschäftsbereich O&M erbringt Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für 300 MWp weltweit. Photon Energy hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und verfügt über Niederlassungen in Europa und Australien. Darüber hinaus kümmert sich das Tochterunternehmen Photon Water Technology (PWT) um die Entwicklung und Bereitstellung von Wasserreinigungs-, Sanierungs- und Aufbereitungssystemen für den weltweiten Einsatz. Weitere Informationen finden Sie unter www.photonenergy.com.

MEDIENKONTAKT Martin Kysly

Photon Energy

T +420 774 810 670

E martin.kysly@photonenergy.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Photon Energy NV

Schlagwort(e): Energie



12.10.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1140135 12.10.2020