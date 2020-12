10:00 | 25.12.2020

PureVPN präsentiert das perfekte Weihnachtsgeschenk für globale VPN-Nutzer



PureVPN präsentiert das perfekte Weihnachtsgeschenk für globale VPN-Nutzer Der führende VPN-Anbieter erweitert die Weihnachtswünsche zusammen mit den Premium-Angeboten. Weihnachten ist eine Tradition des Geschenkaustauschs, die sowohl herzerwärmend als auch angenehm ist. PureVPN folgt der gleichen Tradition mit mehr Eifer als im letzten Jahr und hat kürzlich seinen Weihnachts-VPN-Deal angekündigt, der nichts weniger als ein perfektes Geschenk für jeden Sicherheits-, Datenschutz- oder Streaming-Fan ist. Das Weihnachtsgeschenk von PureVPN bietet alle Premium-Services und -Funktionen mit satten 86% Rabatt. Der erfreuliche Rabatt gilt für den am meisten nachgefragten 5-Jahres-Plan von PureVPN. Der tatsächliche Preis des 5-Jahres-Plans beträgt 576 €, aber mit einem Preisnachlass von 86% zahlt der User nur 81 €, was 1,35 € pro Monat entspricht. Das exklusive Weihnachts-VPN-Angebot von PureVPN gilt auch für Nutzer, die an kurzfristigen Jahresplänen interessiert sind. Der 1-Jahres-Plan ist jetzt zu einem Preisnachlass von 62% erhältlich. Damit liegt der reduzierte Preis bei 41,95 € Gesamtkosten, was einem monatlichen Zusammenbruch von 3,50 € entspricht. Dieser erstaunliche Weihnachtsrabatt ist auch ein Zeichen der Wertschätzung für Nutzer, die PureVPN geholfen haben, im Laufe des Jahres 2020 zu wachsen und den Service zu verbessern. PureVPN startete das Jahr, indem es seine No-Log-Ansprüche nicht nur von einem, sondern von zwei unabhängig voneinander geführten Audits testete. Ersteres von einem führenden kalifornischen Auditor für Sicherheitssysteme - Altius IT - und letzteres von KPMG : einer der vier größten professionellen Audit services der Welt. Darüber hinaus hat PureVPN seine Netzwerkinfrastruktur aktualisiert, indem weitere Server hinzugefügt wurden und die Gesamtzahl auf mehr als 6.500 VPN-Server erhöht wurde. Zusätzlich können Nutzer, die PureVPN auf bis zu 5 Geräten verwendet haben, können jetzt bis zu 10 Geräte mit einem Konto verbinden. Nutzer, die sich für das weihnachtliche exklusive VPN-Angebot von PureVPN entscheiden, können all diese Vorteile und zukünftigen Upgrades nahtlos auf ihren bevorzugten Geräten genießen. Dies ist jedoch ein zeitlich begrenztes Angebot. Holen Sie sich das Angebot, bevor es vorbei ist. Pressekontakt:

Saad Rana

saad.rana@purevpn.com



