Re IV Limited: Genehmigung des schriftlichen Verfahrens und Änderungen der Anleihebedingungen



Pressemitteilung RE IV Limited - Genehmigung des schriftlichen Verfahrens und Änderungen der Anleihebedingungen Hongkong, 13. März 2020: RE IV Limited gibt heute den erfolgreichen Abschluss des schriftlichen Verfahrens bekannt, das am 13. Februar 2020 in Bezug auf ihre vorrangig besicherte Anleihe in Höhe von bis zu SEK 1.000.000.000 mit der ISIN SE0012741064 (die "Anleihe") und bestimmte Änderungen der Anleihebedingungen (der "Vorschlag") eingeleitet wurde. Eine ausreichende Anzahl von Anleihegläubigern nahm an dem schriftlichen Verfahren teil, um ein Quorum zu bilden. Eine erforderliche Mehrheit der Anleihegläubiger stimmte für die Annahme des Vorschlags. Die Änderungen treten zum 12. März 2020 in Kraft. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Karen Xu

Head of Investor Relations

Tel.: +86 158 2156 4358

E-Mail: karen.xu@wprei.com Über White Peak White Peak ist ein Wohnbauentwickler, der von der kontinuierlichen und schnellen Urbanisierung in China profitiert und sich an die wachsende mittlere Einkommensklasse in unterversorgten Großstädten (5-10 Millionen Einwohner) richtet. Kommanditisten des Fonds sind einige der größten schwedischen nationalen Pensionsfonds. Das Unternehmen verfügt über eine eigene Entwicklungsplattform und 360 Mitarbeiter. White Peak hat seinen Hauptsitz in Peking und konzentriert sich auf die Wohnbebauung in den Provinzen Shandong, Hebei und Liaoning (mit einer Gesamtbevölkerung von ca. 250 Millionen Menschen).



Room 8, 10-15, 6F, Tower 1, Prosper Center, No.5 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing China Internet: wprei.com ISIN: SE0012741064 WKN: A2R42M

