14:42 | 27.01.2021

Renforth ernennt Dr. James Franklin zum leitenden technischen Berater für die Surimeau VMS-Entdeckung

Toronto, ON, 27. Januar 2021. Renforth Resources Inc. (CSE: RFR) (WKN: A2H9TN) (“Renforth” oder das “Unternehmen”) freut sich, die Ernennung von Dr. Franklin zum leitenden technischen Berater für die Surimeau VMS-Entdeckung bekanntzugeben, die an die Canadian Malartic Mine, Quebec, angrenzt und ca. 20 km südlich der LaRonde Mine von Agnico Eagle liegt. Dr. Franklin, ein Mitglied der Canadian Mining Hall of Fame, bringt Renforth eine beispiellose Expertise bei der Identifizierung und Entwicklung von VMS-Lagerstätten weltweit ein, eine Erfahrung, die wir auf unserem 215 km² großen Surimeau Projekt nutzen werden, wo wir vor kurzem bei unserem ersten 200-Meter-Bohrprogrammm, das auf den südlichen 20 km langen geologischen/geophysikalischen Trend abzielte, auf sichtbare Nickel-, Zink- und Kupfersulfide gestoßen sind (Pressemeldung vom 24. November 2020). Unsere Bohrungen, die im Gebiet Victoria West, am westlichen Ende des Trends, durchgeführt wurden, erweitern das Vorhandensein der Mineralisierung (wie sie in früheren Oberflächenproben von Renforth und in historischen Gräben und begrenzten Bohrungen auffiel) auf eine Streichlänge von 5 km, wobei nur sehr wenige Bohrungen entlang dieser Strecke durchgeführt wurden. Vor Renforth wurden die letzten bedeutenden Arbeiten im Gebiet Victoria West des Surimeau Projekts in den 1990er Jahren von Lac Minerals durchgeführt. “Ich sehe es als glücklichen Umstand für Renforth an, über das Wissen und die Erfahrung von Dr. Franklin zu verfügen, die das kumulative Ergebnis einer langen, erfolgreichen Karriere rund um den Globus sind und in der er eine Vielzahl von Mineralvorkommen entdeckt und entwickelt hat. Mit einem erfahrenen und hochkarätigen Experten in unserem Team, wird dies Renforth´s Aufgabe, das wahre Potential unserer VMS-Entdeckung bei Surimeau auf die effizienteste Art und Weise freizusetzen, fokussieren und beschleunigen, so Nicole Brewster, Präsidentin und CEO von Renforth. Kurzer Lebenslauf von James M. Franklin, PhD, FRSC, P. Geo Jim Franklin, ursprünglich aus North Bay, Ontario, konzentriert sich darauf, die Ursachen für die außergewöhnliche Mineralienausstattung des Kanadischen Schildes zu enträtseln. In seiner Doktorarbeit untersuchte er Minerallagerstätte im Proterozoikum der Region Thunder Bay. Nach seiner Promotion begann er seine Forschungstätigkeit an der Lakehead University, wo er der erste Professor für Wirtschaftsgeologie war (1969-75). Danach wechselte er zum Geological Survey of Canada (Geologische Landesanstalt Kanadas, GSC), wo er das Research nach Basismetallen und Gold im gesamten Schild fortsetzte. 1981 unternahm er einen 10-jährigen “Ausflug”, um das Meeres-Mineralien-Programm des GSC zu leiten und entdeckte und bohrte “Black Smoker”-Systeme auf dem jungen Meeresboden: Aus dieser Kombination von Meeres- und landgestützter Arbeit entwickelte er einen robusten Satz von Richtlinien, die helfen, die moderne Exploration zu steuern. 1992 wurde er Chef-Wissenschaftler der Geologischen Landesanstalt Kanadas und war verantwortlich für die Steuerung des gesamten Wissenschaftsprogramms der GSC sowie für den Vorsitz des “Federal-Provincial Geological Surveys Committee”, das die GSC bei der Entwicklung des Geo-Abkommens zwischen Staat und Provinzen vertrat. Seit seinem “Ausscheiden” aus der GSC (1998) hat er etwa 80 Explorationsunternehmen weltweit beraten, mit Projekten auf allen Kontinenten außer der Antarktis. Jim ist Vorstandsmitglied von drei Unternehmen (Ur Energy, Nuinsco Ltd. und Gold79Mines) und war an der Erschließung von Basismetall-, Chrom- und Uranressourcen im Feuerring, Sturgeon Lake, Wyoming und Mexiko beteiligt. Er ist auch als Senior-Berater für mehrere andere Unternehmen tätig, darunter Millbrook Minerals Ltd. und die MacDonald – Red Pine Gruppe. Er war Mitglied von Vorständen zahlreicher Organisationen, die mit dem öffentlichen Dienst in Verbindung stehen, und in Beratungsausschüssen für den Bodenwissenschaften-Sektor von NRCan. Er erhielt die Logan- und Duncan R. Derry-Medaille der GAC, die Selwyn Blaylock-, A.O. Dufresne-, Distinguished Lecturer- und Julian Boldy Memorial-Auszeichnungen der CIM sowie die Thayer Lindsley- und Distinguished Lecturer-Auszeichnungen der SEG und deren Penrose-Goldmedaille. Er ist Mitglied der Royal Society of Canada, Mitglied der Lakehead University, war außerordentlicher Professor an mehreren Universitäten in Ontario und ist ehemaliger Präsident der Geologenvereinigung von Kanada der Gesellschaft der Wirtschaftsgeologen. Im Januar 2019 wurde er in die Canadian Mining Hall of Fame aufgenommen. Er hat über 200 Arbeiten und Buchkapitel sowie unzählige Abstrakta veröffentlicht. Seine Leidenschaft ist die kontinuierliche Arbeit an der Entdeckung weiterer neuer Minen auf der ganzen Welt, mit einem Schwerpunkt auf geochemischen und Alterationsaspekten von Basismetall-, Silber- und goldreichen vulkanogenen Massivsulfid-Lagerstätten. Er genießt es auch, Studenten zu betreuen und Kurzkurse zu geben, um die berufliche Entwicklung seiner geowissenschaftlichen Kollegen zu unterstützen. Er hält jedes Jahr mehrere dieser Kurse und hat sie in drei Ländern ins Spanische übersetzen lassen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Renforth Resources Inc.

