Star Oil Production GmbH: Erschließung und Entwicklung der erwarteten Helium-Vorkommen / Gründung Konsortium



Nachdem sich immer mehr zeigt, dass die Mengen und Konzentrationen an Helium im sog. "Cisco Springs Öl- und Gasfeld" in Utah, USA der Star Oil Production GmbH wohl eine äußerst lukrative Gewinnung erlauben werden, gilt es nun die Liegenschaft professionell und effizient zu erschließen. Hierzu ist die Gründung eines Konsortiums geplant. Mit mehreren namhaften Unternehmen wurden bereits entsprechende Gespräche und Verhandlungen geführt. Der Abschluss von Joint-Venture-Vereinbarungen ist bereits für Anfang 2020 vorgesehen. Das "Cisco-Feld" befindet sich in mittelbarer Nachbarschaft zum "Harley Dome Field", welches bereits 1934 durch US-Präsident Roosevelt als "Federal Helium Reserve No. 2" betitelt wurde. Über die Gesellschaft: Die Geschäftstätigkeit der Star Oil Production GmbH mit Sitz in Hamburg ist die Erschließung und Bewirtschaftung von Erdöl- und Erdgasquellen, der An- und Verkauf von Explorations-Lizenzen für Erdöl- und Erdasquellen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Kontakt: Star Oil Production GmbH

Boschstraße 23a

D-22761 Hamburg

Telefon +49 40 - 257 674 470

E-Mail: info@staroilproduction.de

