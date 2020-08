DGAP-Media / 27.08.2020 / 10:10



Kautschuk-Handel



Im Handel lautet die Devise: Unter erschwerten Bedingungen den Weg zum Erfolg suchen. Denn Tatsache ist, dass trotz eines signifikanten Anstiegs der Produktion von Latexhandschuhen der Rückgang des Kautschukverbrauchs im Reifen- und Autosektor infolge der weltweiten, teilweise wochenlangen Fabrik-Stilllegungen, nicht hat ausgeglichen werden können.



Der globale wirtschaftliche Abschwung wirkt sich daher auch auf Kautschuk und den Kautschukhandel aus. Es ist ein Rückgang sowohl der Nachfrage als auch der Angebote zu verzeichnen. In der Folge reduziert sich automatisch die Anzahl der möglichen

Handelstransaktionen und damit auch der Handelschancen.



Die Reisebeschränkungen erschweren den Aufbau neuer Geschäftsbeziehungen

sowie die Interaktion mit bestehenden Lieferanten und Kunden. Nichtsdestoweniger ist es GloReg gelungen, aus verschiedenen internationalen Engpässen Nutzen zu schlagen. Beispielsweise ist die Kautschukproduktion in Malaysia im bisherigen Jahresverlauf aufgrund der Tatsache, dass viele Erntehelfer und Tapper nicht mehr zur Arbeit auf die Plantagen dürfen, um über 50 Prozent geringer als im Vorjahr. Das brachte und bringt zahlreiche malaysische und regionale Kautschukfabriken in Not. GloReg nutzte die Chance und begann, diese Fabriken mit Rohkautschuk aus der Elfenbeinküste zu beliefern.



Die tiefen Kautschukpreise führen zu Verunsicherung und Frustration bei Bauern und Produzenten, sodass zu wenig wettbewerbsfähige Angebote in den Markt kommen und in der Folge das Finden neuer zuverlässiger Lieferanten in den Anbaugebieten erschwert ist.



Unter diesen Umständen - nur über Telefon und E-Mail - ist die Entwicklung und die Pflege von Geschäfts- und Handelsbeziehung deutlich schwieriger und der Aufbau eines "vollen Trading-Books" nimmt mehr Zeit in Anspruch.



Dass die GloReg-Handelsabteilung trotz dieser Verhältnisse befriedigende bis sogar gute Handelsvolumen und entsprechende Gewinne erzielt, ist vor allem den zuverlässigen Abwicklungen auf allen Abschnitten der Handelsprozesse zurückzuführen, denen das verantwortliche GloReg-Management höchste Beachtung schenkt. In Zeiten wie diesen schätzen und honorieren Marktteilnehmer (auf der Kauf- und Verkaufsseite) Zuverlässigkeit und Kontinuität.