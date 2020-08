DGAP-Media / 27.08.2020 / 10:20



Wer sich in der Kautschukindustrie etabliert, wird - um den produzierten und

verarbeiteten Kautschuk erfolgreich zu verkaufen - unweigerlich auch zum

Kautschukhändler. TIMBERFARM ist in diesem Bereich seit rund drei Jahren

sehr aktiv. Mit ihrer Unternehmenseinheit GloReg (Global & Regional Sourcing

and Trading) handelt TIMBERFARM allerdings bereits heute ein Vielfaches der

eigenen Kautschukproduktion zwischen den Anbau-Regionen Afrika und Lateinamerika

und den Verbraucher-Regionen Asien und Europa.



Gerade in Zeiten wie diesen, in denen sich Wirtschaftsräume unterschiedlich

entwickeln, profitiert der TIMBERFARM-Handel davon, dass er mittlerweile auf

vier Kontinenten aktiv ist und einerseits überall seine Entwicklungen vorantreiben

und gleichzeitig seinen Handelsfokus auf die gesündesten und prosperierendsten

Märkte lenken kann.



Bestehende TIMBERFARM-Kunden und -Investoren haben seit einiger Zeit

die Gelegenheit, über GloReg-Bonds von diesem wachsenden Geschäftszweig

zu profitieren, und zwar, wenn man so will, aus der sicheren Distanz

einer Inhaberschuldverschreibung, deren attraktive und zeitlich flexible Anlage-

und Zinsbedingungen nur indirekt mit dem Handel verknüpft sind und

deren Sicherheit in der Bonität des Schuldners begründet ist. Die bis dato

eingeworbenen Mittel haben wesentlich dazu beigetragen, dass sich GloReg

gut hat entwickeln können und gleichzeitig Investoren von den lukrativen

Konditionen profitieren konnten.



TIMBERFARM ist nicht ohne Grund bestrebt, die bisherige GloReg-Bond-Praxis

im Rahmen einer von den Behörden noch zu billigenden Wertpapieremission

zu institutionalisieren und zu erweitern. Das Potential der GloReg-Handelsabteilung

ist enorm. Der Handelsfokus - derzeit noch stark auf den Bereich von

unverarbeitetem Rohkautschuk, sogenanntem Cup-Lump-Rubber, ausgerichtet

- soll sukzessive auf TSR-Kautschukprodukte (TSR = Technically Specified

Rubber) und weitere nachwachsende Agrarrohstoffe ausgeweitet werden.



Dass der weltweite Handel fast aller Rohstoffe und Güter durch die regionalen

und nationalen Maßnahmen zur Eindämmung des Covid-19-Virus derzeit betroffen

ist, dürfte allen bekannt sein.



Umso stolzer ist TIMBERFARM auf seine GloReg-Handelsabteilung, der es trotz

teilweise widriger Umstände während der letzten (Corona)-Monate gelungen

ist, Woche für Woche bis zu 1.000 Tonnen Rohkautschuk zu handeln und so ein

monatliches Handelsvolumen von bis zu 3 Mio. US-Dollar umzusetzen.



Man darf gespannt sein, wie sich die weitere Entwicklung dieser Erfolgsstory

gestalten wird, wenn sich die Voraussetzungen wieder verbessert und normalisiert

haben.