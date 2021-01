10:05 | 07.01.2021

Trade Republic Bank GmbH: TRADE REPUBLIC STARTET NUN AUCH IN FRANKREICH – WEITERER SCHRITT IN DER EUROPÄISCHEN EXPANSION



DGAP-Media / 07.01.2021 / 10:05

TRADE REPUBLIC STARTET NUN AUCH IN FRANKREICH - WEITERER SCHRITT IN DER EUROPÄISCHEN EXPANSION - Trade Republic Bank setzt europäische Expansion mit dem Eintritt in den französischen Markt fort - Französische Kunden können sich ab sofort auf der Warteliste anmelden, um in den nächsten Wochen Zugriff auf die preisgekrönte Trading-App zu erhalten - 18 Monate nach Marktstart in Deutschland baut der Neo-Broker seine Vorreiterrolle als europäischer Anbieter für die mobile Geldanlage weiter aus Berlin, 7. Januar 2021 - Die Trade Republic Bank gibt heute den Start ihrer mobilen und provisionsfreien Handelsplattform in Frankreich bekannt. Der Neo-Broker ermöglicht es Privatkunden über seine preisgekrönte Smartphone-App, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet ist, von überall aus mit Wertpapieren zu handeln sowie mit ETF- und Aktiensparplänen ihr Vermögen langfristig aufzubauen. Nun können auch französische Kunden, die sich ab heute auf die Warteliste setzen lassen, in Kürze in wenigen Minuten einfach ein Konto eröffnen und provisionsfrei und ohne Mindesteinlage handeln, investieren und sparen. Frankreich ist nach dem Heimatmarkt Deutschland und Österreich, der dritte europäische Markt, in den Trade Republic das Angebot ausrollt. 2015 gegründet und im Januar 2019 in Deutschland gestartet, verbindet Trade Republic moderne Technologie mit der Sicherheit und Zuverlässigkeit einer deutschen Bank. Als deutsches Bankinstitut wird Trade Republic von der Deutschen Bundesbank und der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) beaufsichtigt. Das Unternehmen hat seine innovative Handels- und Bankinfrastruktur in den letzten fünf Jahren aufgebaut und verlässt sich auch in Frankreich auf namhafte globale und europäische Partner wie HSBC, um Finanzdienstleistungen auf höchstem Niveau anzubieten. „Unsere Vision ist es, jedem Europäer die Möglichkeit zu bieten, weltweit an den Kapitalmärkten zu handeln, zu investieren und zu sparen", sagt Christian Hecker, einer der Gründer von Trade Republic. „Durch den Einsatz moderner Technologie befreien wir Anleger von hohen Kosten und ermöglichen es ihnen, ihr Geld mit unserer intuitiven Smartphone-App sicher, einfach und bequem anzulegen. Bislang mussten französische Kunden zwischen etablierten Brokern mit hochpreisiger Kostenstruktur und komplizierter Nutzung oder modernen Trading Apps mit sehr limitiertem Angebot wählen. Trade Republic löst nun dieses Problem und bietet französischen Kunden alles in einem: ein sicheres und transparentes Angebot mit einer intuitiven Bedienung." Mit seiner unkomplizierten und intuitiven App bringt Trade Republic den provisionsfreien Handel zu Millionen französischen Anlegern - es fällt lediglich immer nur eine FremdkostenpausSoaSpchale von 1 Euro pro Trade an. Mit rund 7.500 internationalen Aktien und ETFs, darunter mehr als 100 französische Aktien, und 1.000 ETF- und Aktiensparplänen können nun auch französische Kunden aus einer Vielzahl von relevanten Anlagemöglichkeiten wählen. Darüber hinaus sind für die nahe Zukunft bereits weitere vielversprechende Angebote für Sparer in allen Märkten geplant. Die Trade Republic App ist für die Betriebssysteme iOS und Android verfügbar und kann kostenlos im App Store und bei Google Play heruntergeladen werden. WEITERE INFORMATIONEN UND PRESSEMATERIAL FINDEN SIE HIER: Website​ I ​FAQ​ I ​Facebook​ I ​Instagram​ I ​Twitter



WENN SIE WEITERE FRAGEN HABEN, ZÖGERN SIE BITTE NICHT, UNS ZU KONTAKTIEREN: Bettina Fries

presse@traderepublic.com

+49 30 5490 63121 Französische Medien: Hotwire - Virginie Puchaux

TradeRepublicFR@hotwireglobal.com

Press-fr@traderepublic.com

+33 1 43 12 55 53 ÜBER TRADE REPUBLIC Trade Republic ist eine europäische Plattform für mobile Geldanlage. Mit ihrer intuitiven App können Menschen mit nur drei Taps provisionsfrei am Kapitalmarkt sparen, investieren oder handeln. Die Vision der Trade Republic ist es, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, seine Geldanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Trade Republic ist eine in Deutschland lizenzierte und von der Bundesbank und BaFin beaufsichtigte Bank. Die Zusammenarbeit mit namhaften Partnern wie HSBC, BlackRock oder der solarisBank unterstreicht die hohe Qualität und Sicherheit der Dienstleistung. Das Unternehmen wurde 2015 von Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancellieri gegründet. Zu den Investoren der Trade Republic gehören die VCs Accel, Creandum, Founders Fund und Project A sowie die sino AG.



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Trade Republic Bank GmbH

Schlagwort(e): Finanzen



07.01.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1158911 07.01.2021