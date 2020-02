10:12 | 17.02.2020

Unter www.v-check.de finden Privatanleger ab sofort unterschiedliche Anlagestrategien führender unabhängiger Vermögensverwalter aus ganz Deutschland auf einer Plattform. Die Strategien lassen sich mit wenigen Klicks online vergleichen, analysieren und ab 25.000 Euro direkt kaufen. Ganz bequem vom PC oder Handy.



München, 17. Februar 2020. Auf Tages- und Girokonto drohen immer öfter Strafzinsen. Im Ruhestand soll das ersparte Vermögen so angelegt sein, dass Sie sich selbst lange eine private Rente zahlen und am Ende noch etwas vererben können. Die klassischen Spar- und Zinsanlagen bieten längst keine ausreichenden Erträge mehr, um dieses Ziel zu erreichen. Experten empfehlen hier zumeist, mit Wertpapieren fürs Alter vorzusorgen. Doch wie sicher sind Aktien? Antworten auf diese und weitere Fragen zur Geldanlage geben ab sofort unabhängige Vermögensverwalter auf der neuen Informations- und Vergleichsplattform www.v-check.de.



29 Vermögensverwalter bieten 80 verschiedene Strategien an



29 Vermögensverwalter mit rund 80 unterschiedlichen Anlagestrategien sind aktuell auf dem digitalen Marktplatz vertreten. Hier finden Anleger schnell die Strategie, die zu ihnen passt. Die Vermögensverwalter setzen zum Beispiel auf nachhaltige Unternehmen, Dividendenerträge oder auf die Gewinner der Digitalisierung. Die unabhängigen Finanzprofis zielen auf den langfristigen Vermögensaufbau fürs Alter ab oder streuen die Geldanlagen weltweit und damit über den deutschen Tellerrand hinaus. Dabei setzen die Experten auf kostengünstige ETFs, aktive Fonds und Einzelaktien ebenso wie auf moderne Technik, die hilft, die optimale Zusammenstellung des Depots zu ermitteln. Am Ende trifft hier allerdings kein Roboter die Anlageentscheidung, sondern immer ein Mensch, der meist eine jahrzehntelange Berufserfahrung mit sich bringt. Damit ist die Online-Vermögensverwaltung über www.v-check.de eine echte Alternative zu sogenannten Robo Advisor.

Einfach, schnell und günstig Mit der Online-Vermögensverwaltung www.v-check.de haben private Anleger erstmals die Möglichkeit, von der Erfahrung unabhängiger Vermögensverwalter zu profitieren, ohne ein Millionenvermögen besitzen zu müssen. Investitionen sind bereits ab 25.000 Euro möglich. Vermögende Privatanleger setzen schon immer auf unabhängige Experten, die staatlich zugelassen sind und ihr Vermögen professionell verwalten. "Wer sich einem unabhängigen Vermögensverwalter anvertraut, hat bei identischem Risiko eine realistische Chance auf höhere Renditen als ein Privatanleger", sagt Prof. Dr. Hartwig Webersinke, Leiter des Instituts für Vermögensverwaltung an der Technischen Hochschule Aschaffenburg. Nach Abschluss des Verwaltungs- und Depotvertrags führt der Vermögensverwalter das Depot seines neuen Kunden vollautomatisch und gemäß der vorgegebenen Anlagestrategie. Die Kosten liegen in der Regel zwischen 1 und 1,5 Prozent der angelegten Summe. Betrieben wird der bislang einzigartige Marktplatz für Online-Vermögensverwaltung von der V-Check GmbH, einer hundertprozentigen Tochter der V-Bank AG, Deutschland erster Bank für Vermögensverwalter (www.v-bank.com).

Mit kostenlosen Informationen und einfacher Produktsuche schneller zur Anlageentscheidung



Ergänzt wird das Angebot durch ein breites Informationsangebot. Ein Ratgeber erklärt, warum Vermögende in Niedrigzinszeiten Wertpapiere bei der Geldanlage benötigen, ob man diese besser selbst in die Hand nimmt oder wer einem dabei am besten helfen kann und was in den unterschiedlichen Lebensphasen zu beachten ist. Die Produktsuche hilft bei der Auswahl geeigneter Anlagestrategien für die Geldanlage. Die Unterschiedlichen Anlagestrategien können online verglichen und ab März mit Hilfe einer Watchlist-Funktion vor der eigentlichen Kaufentscheidung beobachtet werden.



Individuelle Beratung ab 250.000 EUR



Für Vermögen ab 250.000 EUR bietet die Plattform www.v-check.de zusätzlich die Möglichkeit einer individuellen Beratung. Privatanleger finden schnell ihren passenden Vermögensverwalter und können direkt online einen Termin anfragen. Hinweis an die Presse:



