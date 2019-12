10:00 | 27.12.2019

Veränderungen im Aufsichtsrat der R. STAHL AG



DGAP-Media / 27.12.2019 / 10:00

PRESSEINFORMATION



Veränderungen im Aufsichtsrat der R. STAHL AG



Waldenburg, 27. Dezember 2019 - R. STAHL, führender Anbieter von Produkten und Systemen für den Explosionsschutz, gibt bekannt, dass das Aufsichtsratsmitglied Jürgen Wild sein Amt zum 31. Dezember 2019 niederlegt.



Jürgen Wild war seit 2015 Mitglied des Aufsichtsrats der R. STAHL AG. Die Gesellschaft dankt ihm für die geleistete Arbeit der letzten Jahre und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Über den Fortschritt zur Nachbesetzung der Position wird die Gesellschaft zum gegebenen Zeitpunkt informieren.

Kontakt

R. STAHL AG

Dr. Thomas Kornek

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg (Württ.)

T: +49 7942 943-1395

E : thomas.kornek@stahl.de

Über R. STAHL - www.r-stahl.com

R. STAHL ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die Öl- & Gas-industrie, die chemische und pharmazeutische Industrie sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. 1.690 Mitarbeiter erwirtschafteten 2018 weltweit einen Umsatz von rund 280 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5). Die Inhalte dieses Textes sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: R. Stahl AG

Schlagwort(e): Unternehmen



27.12.2019 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: R. Stahl AG Am Bahnhof 30 74638 Waldenburg Deutschland Telefon: +49 (7942) 943-0 Fax: +49 (7942) 943-4333 E-Mail: investornews@stahl.de Internet: www.r-stahl.com ISIN: DE000A1PHBB5 WKN: A1PHBB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 942589

Ende der Mitteilung DGAP-Media 942589 27.12.2019