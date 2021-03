9:13 | 18.03.2021

VW läutet mit sechs Gigafactories das Elektro-Zeitalter ein. BP (ISIN: GB0007980591 | WKN: 850517



DGAP-Media / 18.03.2021 / 09:13

VW läutet mit sechs Gigafactories das Elektro-Zeitalter ein. Gemeinsam mit BP (ISIN: GB0007980591 | WKN: 850517) (UK), Iberdrola (Spanien) und Enel (Italien) möchte der Volkswagen-Konzern bis 2030 das europäische Schnellladenetzwerk ausbauen. Auf dem "Power Day" kündigten die Wolfsburger den Bau von sechs Gigafactories mit einer Gesamtkapazität von 240 Gigawattstunden an. Bis zum Ende des Jahrzehnts möchte Volkswagen (ISIN: DE0007664039 ; WKN: 766403) sechs Gigafactories in Europa für E-Auto-Batteriezellen mit jeweils 40 Gigawattstunden aufbauen. Damit möchte der Konzern seinen Bedarf an Batteriezellen auf lange Sicht absichern und die Batteriekosten um 50 Prozent senken. Darüber hinaus möchten die Wolfsburger Autobauer die eigene Wertschöpfungskette verbreitern und dehnen deshalb ihre Partnerschaft mit Northvolt aus, ein schwedisches Unternehmen, das Lithium-Ionen-Batterien für Elektroautos und zur Energiespeicherung entwickelt und produziert. Die schwedische Gigafactory soll schon 2023 in Betrieb gehen. VW setzt immer mehr auf kobaltfreie und günstigere Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Eine weitere Gigafactory entsteht in Salzgitter, den dortigen Standort hat Volkswagen von Northvolt übernommen. Dort möchte der Konzern ab 2025 die sogenannte "Einheitszelle" für das Volumengeschäft herstellen, die in 80 Prozent der VW-Fahrzeuge Verwendung finden soll. Eine dritte Fabrik soll in Südeuropa entstehen, die vierte in Osteuropa. Über die Standorte der fünften und sechsten Gigafactory machte der Konzern noch keine Angaben. Auf dem Power Day gab der Vorstandsvorsitzende, Herbert Diess, Einblicke in die konkrete Planung und die strategische Ausrichtung des Konzerns: "E-Mobilität ist zu unserem Kerngeschäft geworden. Nun integrieren wir systematisch weitere Stufen [.] Lesen Sie den kompletten Artikel auf Aktien-Telegram.de Hier geht es zum Artikel Aktien-Telegram Disclaimer Die Daten, Mitteilungen und sonstigen Angaben, die auf dem Portal zu finden sind, dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten stammen aus Quellen, die zum Zeitpunkt ihrer Erstellung nach presserechtlichen Gesichtspunkten als zuverlässig wahrgenommen wurden. Für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird keinerlei Haftung oder Garantie durch übernommen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die auf Aktien-Telegram angebotenen Informationen und Nachrichten sind zu keinem Zeitpunkt als auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatungen anzusehen. Die maßgeblichen Informationen können bei den herausgebenden Emittenten angefordert werden. Eine Haftung für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden, entfällt.



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Carsten Schmider Media Relations Publishing

Schlagwort(e): Finanzen



18.03.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1176544 18.03.2021