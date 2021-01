8:30 | 12.01.2021

Warburg erhöht Kursziel für ACCENTRO-Aktie auf 14,75 Euro – „BUY’ Empfehlung bestätigt



DGAP-Media / 12.01.2021 / 08:30

PRESSEMITTEILUNG Warburg erhöht Kursziel für ACCENTRO-Aktie auf 14,75 Euro - "BUY" Empfehlung bestätigt Berlin, 12. Januar 2021 - Warburg Research hat das Kursziel für die Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN DE000A0KFKB3) auf 14,75 Euro erhöht und die Empfehlung "Buy" bestätigt. Zudem haben die Analysten ihre Umsatz- und Ergebnisschätzungen für 2021 und 2022 angehoben. Dies wurde mit dem Wachstum von ACCENTRO durch die Übernahme der DIM Holding AG ("Deutsche Immobilien Management") begründet. Mit der Akquisition eines der führenden Immobiliendienstleister in Deutschland erreiche ACCENTRO einen weiteren wichtigen Meilenstein der Geschäftsentwicklung, so Warburg. Denn es bedeute eine Erweiterung der Geschäftsaktivitäten neben der erfolgreichen regionalen Diversifizierung durch den jüngsten Ausbau des Immobilienportfolios um 2.800 Einheiten in Leipzig, Halle und Gera. Dabei hob Warburg die Entwicklung von ACCENTRO zu einem Wohninvestor und Bestandshalter ergänzend zum derzeitigen Kerngeschäft der Privatisierung hervor. Die Diversifizierung des Geschäftsmodells reduziere die Abhängigkeit vom Immobilienverkauf, erhöhe die Visibilität der Einnahmen und stabilisiere die Umsätze. Das Update von Warburg Research ist auf der ACCENTRO-Website www.accentro.ag im Investor-Relations-Bereich abrufbar. Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr, Leipzig. Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder - zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle Investoren. Im Geschäftsbereich Services & Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für Investoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint Ventures. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). www.accentro.ag

Ansprechpartner für Investor Relations: Thomas Eisenlohr

ACCENTRO Real Estate AG

Kantstraße 44/45

10625 Berlin

E-Mail: eisenlohr@accentro.de

Tel. +49 (0)30 - 88 71 81 272

Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Karl-Philipp Jann

PB3C GmbH

Rankestraße 17

10789 Berlin

E-Mail: jann@pb3c.com

Tel. +49 (0)30 - 72 62 76 1612



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Accentro Real Estate AG

Schlagwort(e): Immobilien



12.01.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Kantstr. 44/45 10625 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1159914

Ende der Mitteilung DGAP-Media 1159914 12.01.2021