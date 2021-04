10:25 | 14.04.2021

Wealthcore Investment Management initiiert und begleitet Kauf von Fachmarktzentrum in Neu-Ulm



- Grenzüberschreitender Club Deal

- Führender Immobiliendeveloper Österreichs Klemens Hallmann übernimmt Mehrheitsanteile am FMZ in Neu-Ulm

- FMZ mit rd. 110.000 m² BGF und Parkhaus mit 36.000 m² BGF

- Größtes Fachmarktzentrum Deutschlands im Alleineigentum einer Gesellschaft, und zugleich eines der größten FMZ Europas

- Hauptmieter: Opti-Welt, Modepark Röther, Home24 und Edeka (München / Wien, 14. April 2021). Die Münchner WEALTHCORE Investment Management GmbH hat für zwei renommierte Family Offices den Kauf des Fachmarktzentrums (FMZ) in der bayerisch-schwäbischen Stadt Neu-Ulm initiiert und begleitet. Klemens Hallmann, einer der führenden Immobiliendeveloper Österreichs, ist bereits seit 15 Jahren als Investor in Deutschland tätig. Der Unternehmer verstärkt mit dem Erwerb der Mehrheitsanteile am FMZ, die Expansion seiner HALLMANN HOLDING auf dem deutschen Markt. Hauptmieter des rd. 110.000 m² (BGF) großen Centers an der Borsigstraße im Südosten Neu-Ulms sind Opti-Wohnwelt, Modepark Röther, Home24 sowie Edeka. "Es ist uns gelungen, einen grenzüberschreitenden Club Deal zwischen Family Offices aus Bayern und Österreich zu arrangieren. Vor dem Hintergrund aller Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie, insbesondere der Reisebeschränkungen, keine Selbstverständlichkeit", sagt Manuel Bugl, Managing Director bei WEALTHCORE. "Bei dem Fachmarktzentrum, das wir Off-Market ohne Makler strukturieren konnten, handelt es sich um das größte Fachmarktzentrum Deutschlands im Alleineigentum einer Gesellschaft, und zugleich um eines der größten Europas. Das FMZ besticht durch einen wirtschaftsstarken Standort mit gutem Branchenmix und zugkräftigen Ankermietern. Erweiterungspotential durch eine auf dem Grundstück vorhandene Baureserve machen den Deal zusätzlich interessant." Oberzentrum Ulm/Neu-Ulm mit hoher regionaler Zugkraft Das zwischen 2012 und 2019 umfangreich neu- beziehungsweise umgebaute Fachmarktzentrum hat über die Jahre durch die Vielfalt der Einzelhandelssegmente eine hohe regionale Zugkraft entwickelt. "Das Oberzentrum Ulm/Neu-Ulm ist eine herausragende Einzelhandelsdestination zwischen den Metropolen Stuttgart und Augsburg und dies macht es auch zukünftig für Einzelhandelsansiedlungen attraktiv", sagt Bugl. Laut WEALTHCORE fungiert Neu-Ulm als ein wichtiger regionaler Wirtschafts- und Verwaltungsstandort, an dem das produzierende Gewerbe einen hohen Stellenwert hat. Prognosen sehen für die Region weiter ansteigende Bevölkerung, günstige altersstrukturelle Verteilung sowie einen hohen Anteil an Kindern und Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter. "Die sehr geringe Arbeitslosenquote und die überdurchschnittlich hohe Kaufkraft belegen die wirtschaftliche Stärke der Region. Im Einzugsgebiet des Fachmarktzentrums leben rund 520.000 Einwohner mit einem Nachfragevolumen von rund 3,36 Mrd. Euro", ergänzt Bugl. Gesunde Mieterstruktur und gute Erreichbarkeit Das Fachmarktzentrum hat aktuell rund 30 Mieter aus den verschiedensten Einzelhandelssegmenten. Größter Hauptmieter ist Opti-Wohnwelt, ein Familienunternehmen mit 17 Möbelhäusern in Deutschland und rund 950 Mitarbeitern. Weitere Ankermieter sind das ebenfalls inhabergeführte Unternehmen Modepark Röther, der Online-Versandhändler Home24 sowie Edeka Südwest. Das Fachmarktzentrum ist nicht nur vom Neu-Ulmer Stadtgebiet, sondern ebenso für die Bewohner der Universitätsstadt Ulm bestens erreichbar. Auch die Nähe zur 150 Kilometer entfernten Metropole München machen das FMZ zu einem wichtigen Dreh- und Angelpunkt der Region.



WEALTHCORE Investment Management Die WEALTHCORE Investment Management GmbH mit Hauptsitz in München wurde von vier Partnern aus der Immobilienbranche gegründet. Das Spektrum von WEALTHCORE umfasst den Ankauf, das Management, die Wertsteigerung und den Verkauf von Immobilien über alle Assetklassen hinweg. Das WEALTHCORE Management hat bereits Transaktionen in Höhe von mehr als 3 Milliarden Euro in Europa umgesetzt. Die Investoren sind deutsche und internationale Pensionskassen, Versicherungen und Family Offices sowie weitere ausländische, institutionelle Investoren. Mehr Informationen unter: www.wealthcore.com SCRIVO Public Relations

