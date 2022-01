15:20 | 10.01.2022

WTS und FAS beraten die mic AG im Vorfeld der Übernahme der faytech AG



München, 10. Januar 2022 - Die internationale Steuerberatungsgesellschaft WTS und der zur WTS-Gruppe gehörende Financial Advisory-Spezialist FAS haben die mic AG im Vorfeld des Abschlusses des Kaufvertrages zum Erwerb der faytech AG, einem der führenden Hersteller von Touch-Lösungen und -Technologien im industriellen Umfeld, beraten.



Die faytech AG ist ein global agierendes Unternehmen mit Wurzeln in Deutschland (Witzenhausen) und Anbieter von industriellen Touch-PCs und -Monitoren, die u. a. in Point-of-Sale (POS) -Kiosken, Ticketautomaten, Fitnessgeräten oder in Steuerungsmodulen von Industriemaschinen verbaut werden.



Im Rahmen der Transaktion unterstützte das WTS-Team um Daniel Blöchle und Axel Wagner bei der Tax Due Diligence.



Die FAS rund um das Team von Thomas Kupke hat Beratungsleistungen im Bereich der Financial Due Diligence erbracht.



Die chinesischen Aspekte der Transaktion hat die Partnerkanzlei WTS China aus dem Kanzleinetzwerk WTS Global übernommen.



Beratungsteams:

Tax Due Diligence - WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH

Daniel Blöchle (Partner), Axel Wagner (Director, Project Lead Tax), Hendrik Rennert (Manager), Jens Hartmann (Senior Consultant)



Financial Due Diligence - FAS Steuerberatungsgesellschaft mbH

Thomas Kupke (Partner)



Weitere steuerliche Berater aus dem WTS Global Netzwerk:

WTS China





Über WTS

WTS ist eine global agierende Steuerberatungsgesellschaft mit bewusstem Verzicht auf Abschlussprüfung. Das Dienstleistungsangebot wird durch angrenzende Rechtsberatung und umfassende Financial Advisory Services komplettiert. Mit Pioniergeist entwickeln die mehr als 1.300 Mitarbeiter von WTS innovative und maßgeschneiderte Konzepte, die sie mit hoher Umsetzungskompetenz für ihre Mandanten realisieren.



Die WTS ist in Deutschland an 13 Standorten und weltweit über das internationale Netzwerk WTS Global in mehr als 100 Ländern vertreten.



Weitere Informationen:



Über FAS

Die FAS als Mitglied der WTS Gruppe ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für zielorientierte Beratung, aktive operative Unterstützung und effizientes Outsourcing der Finanzfunktionen von Unternehmen sowie bei Bewertungsanlässen und Transaktionsprozessen. Hauptsitz der Gesellschaft ist in Stuttgart mit weiteren Standorten in München, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Berlin, Hamburg, Köln, Zürich und Wien.



Der Bereich Deal Advisory der FAS & WTS bietet eine integrierte Beratung von finanziellen (FAS) und steuerlichen (WTS) Aspekten entlang des gesamten Transaktionsprozesses an.



Das FAS Deal Advisory-Team begleitet Unternehmenstransaktionen zum Beispiel in Form von Financial Due Diligence Untersuchungen und weiteren buy-side und sell-side Services sowie Bewertungsleistungen wie gutachterlichen und indikativen Unternehmensbewertungen, Purchase Price Allocations, Impairment Tests bis hin zur post-Deal Implementierung. Das WTS Transactions Advisory-Team liefert kompetente Beratung in jeder Phase einer Unternehmenstransaktion. Angefangen bei der Tax Due Diligence, über die Strukturierung und den Verhandlungen zum Unternehmenskaufvertrag bis hin zur post-Deal Implementierung.



Weitere Informationen:



Über die mic AG

Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52). Unter



Pressekontakt WTS

Florian Kestler I Celina Halfmann

Thomas-Wimmer-Ring 1

80539 München

Telefon: +49 (0)89 286 46-1565 I -1248

florian.kestler@wts.de I celina.halfmann@wts.de



Pressekontakt FAS

Anke Berg

Senior Managerin Marketing

Königstr. 27

70173 Stuttgart

T +49 (0) 151 63447736

