11:07 | 12.02.2020

WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co KGaA: Arima West AG – 33 % – Beteiligung der BAWOAG – erwirbt Wohnportfolio in Hagen



DGAP-Media / 12.02.2020 / 11:07

Arima West AG - 33 % - Beteiligung der BAWOAG - erwirbt Wohnportfolio in Hagen



Bochum: Die Arima West AG, eine 33 % Beteiligung der BAWOAG, erwirbt ein Portfolio mit 6 Liegenschaften in Hagen. 1. Bachstraße 18a., Hagen mit 18 Wohnungen 2. Brinkstraße 24, Hagen mit 15 Wohnungen 3. Helmholtzstraße 3, Hagen mit 13 Wohnungen 4. Hengsteyer Straße 39, 41, 41a 5. Rathausstraße 14-16, Hagen mit 8 Wohnungen und 1 Ladenlokal 6. Stennerstraße 10-12, Hagen Hohenlimburg mit 5 Wohnungen und 3 Gewerbeeinheiten Das Portfolio hat eine Fläche von ca. 6.200 qm



Über BAWO AG:



Die WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co. KGaA, kurz BAWO AG, mit Firmensitz in Bochum, wurde 2010 gegründet. Die Liegenschaften befinden sich vornehmlich im Ruhrgebiet.



In den kommenden Jahren soll der eingeschlagene Wachstumskurs mit der Akquisition von Immobilien in der Region fortgesetzt werden. Die BAWO AG erwirbt auch Liegenschaften, die dann entwickelt werden. Die Metropolregion Ruhrgebiet bietet bundesweit ein hochinteressantes Geschäftsfeld für die Immobilienwirtschaft. Obwohl der "Pott" boomt, sind die Bewertungen im Vergleich zu den Regionen München, Hamburg, Düsseldorf, Köln und Berlin vergleichsweise moderat. Mit der jahrzehntelangen Expertise und dem Netzwerk des Managements werden Werte geschaffen. In einer Region, die im Immobilienbereich eigentlich den Titel "hidden champions" verdient hat. WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co KG aA

Nöckerstraße 37 f

44879 Bochum Tel.: 0234 93767 - 0

Fax.: 0234 93767 - 99

E-Mail: info@bawoag.de

Internet: www.bawoag.de



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co KGaA

Schlagwort(e): Immobilien



12.02.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

973637 12.02.2020