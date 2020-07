8:00 | 02.07.2020

x+bricks: Michael Huber steigt in Geschäftsführung auf



Michael Huber steigt in Geschäftsführung auf Frankfurt, 2. Juli 2020 - Die x+bricks Group hat Michael Huber in die Geschäftsführung der x+bricks Management GmbH berufen. Mit diesem Schritt trägt der auf Immobilien für den Lebensmitteleinzelhandel spezialisierte Investor seinem starken Wachstumskurs Rechnung. Zudem baut das Unternehmen seine Expertise in den Bereichen Corporate Services, Investment und Asset Management-Dienstleistungen wesentlich aus. Zukünftig wird Michael Huber die Bereiche Business Development, Human Resources, IT sowie ESG verantworten. "Ich habe Michael Huber als äußerst erfahrene und engagierte Führungspersönlichkeit kennengelernt. Er ist ein echter Generalist, der in den letzten Monaten mit viel Energie in den Bereichen Unternehmensinfrastruktur und Prozessoptimierung umfangreiche Maßnahmenpakete initiiert und so den Weg für unseren zukünftigen Unternehmenserfolg bereitet hat. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit im Kreise der Geschäftsführung und die Umsetzung vieler guter Impulse, die unser Wachstum weiter beschleunigen werden", sagt Sascha Wilhelm, CEO der x+bricks Group. Michael Huber wechselte im November 2019 als Head of Operations zur x+bricks Group. Zuvor begleitete er bei der CORESTATE Capital Group unterschiedliche Managementfunktionen. Unter anderem hat er als Director Strategy & Corporate Operations über mehr als 3,5 Jahre die Abteilungen HR und IT aufgebaut und geführt. Zuletzt war Michael Huber als Director Business Management tätig, wo er mit der Steuerung von strategischen Konzernprojekten und der Optimierung von Geschäftsprozessen betraut war. Seine Karriere startete Michael Huber in der Versicherungsindustrie, wo er unter anderem als Vorstandsassistent bei der Lloyds Banking Group das Management in strategischen und operativen Fragestellungen unterstützte. Über x+bricks x+bricks ist ein auf Immobilien für den Lebensmitteleinzelhandel spezialisierter Investor mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland. Das Unternehmen, das für die Immobilienanalyse die Softwarelösung PATA(R) entwickelt hat, fokussiert sich auf den Kauf von Portfolios und einzelnen Liegenschaften in deutschen Städten. x+bricks wurde im Jahr 2018 von Sascha Wilhelm gegründet und umfasst rund 100 Objekte in ganz Deutschland. Bisher hat x+bricks Immobilien im Wert von über 400 Millionen Euro erworben. Weitere Informationen finden Sie unter: https://xandbricks.de/. Pressekontakt Christian Falkowski

