Mit voller Power ins neue Jahrzehnt: Münchner Event-Experte wächst weiter Nach erfolgreichem Jahresabschluss startet XING Events mit ambitionierten Zielen ins Jahr 2020 und vergrößert das Team um mehr als 20 Prozent Wachstum 2019: Im vergangenen Jahr nutzten rund 14 Prozent mehr Veranstalter die intelligente Event-Plattform von XING Events

Experten gesucht: 2020 plant das Unternehmen, sein Team um 25 Mitarbeiter aufzustocken - insbesondere in den Bereichen Produktentwicklung und Vertrieb München, 07. Februar 2020. Bei XING Events (www.xing-events.com) stehen alle Zeichen auf Wachstum. Der Experte für Teilnehmermanagement und Eventvermarktung verzeichnete 2019 erneut einen deutlichen Zuwachs bei der Nutzung seiner Event-Plattform. Rund 40.000 Veranstalter platzierten hier 2019 ihre Events - ein Plus von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Münchner Unternehmen treibt diesen positiven Trend nun im kommenden Jahr mit einer geplanten Mitarbeiteraufstockung von über 20 Prozent weiter voran. Kati Rittberger, Geschäftsführerin von XING Events erklärt: "Auch 2020 streben wir ehrgeizige Wachstums- und Umsatzziele an, die wir mit neuer Women- und Manpower erreichen wollen. Wir werden den Mitarbeiterstamm um über 20 Prozent von 111 Angestellten auf 136 erweitern, um unser Produkt kontinuierlich zu verbessern und neue Kunden zu gewinnen. Wir sind auf der Suche nach qualifizierten Talenten und Experten für 25 offene Positionen in zahlreichen Unternehmensbereichen - hauptsächlich in München, aber auch an unserem Standort in Barcelona." Sie ergänzt: "Expertise, Elan und Kundenorientierung sind zwingend notwendig, um mit dem hohen Entwicklungstempo und Innovationsdruck der Eventbranche nicht nur mithalten, sondern den Markt aktiv gestalten zu können. Mit der geplanten Verstärkung des Teams wird XING Events genau diese Voraussetzungen schaffen." Im Fokus: Software Engineering, Product Development und Sales Die Eventbranche wandelt sich, neue Technologien und Künstliche Intelligenz spielen eine zunehmend wichtigere Rolle. An diesen Neuerungen werden auch Tool-Anbieter gemessen. Mit der digitalen und intelligenten Plattform von XING Events haben mittlerweile mehr als 236.000 Veranstalter das meiste aus ihren Business-Events herausgeholt. Für die kommenden Jahre und weiteres Wachstum bedarf es dennoch kontinuierlicher Weiterentwicklung. "Aus diesem Grund arbeiten wir dauerhaft an unserem Produkt. Hierfür suchen wir 2020 vor allem Experten in den Bereichen Product Development und Software Engineering. Ein gutes Produkt muss aber auch erfolgreich verkauft werden - durch ein kompetentes und engagiertes Salesteam. Für den weiteren Ausbau unseres XING Events Business konnten wir in der ersten Jahreshälfte 2019 mit Timm Schröder bereits einen ausgewiesenen Sales Experten gewinnen. Nun stellen wir sein gesamtes Team noch stärker auf", stellt Kati Rittberger die aktuelle Unternehmensplanung dar. Über XING Events XING Events ist der einzige Anbieter, der Eventmanagement-Software und Business-Netzwerk vereint. Mit Hilfe von XING Events haben inzwischen mehr als 236.000 Veranstalter weltweit bereits über 12 Millionen Tickets für mehr als 1,6 Millionen professionelle Veranstaltungen verkauft und abgerechnet. Der Anspruch von XING Events ist es, Veranstalter bei jeder Phase eines Business-Events mit der richtigen Lösung zu unterstützen. Vor dem Event erreichen Veranstalter ihre Zielgruppe auf XING und stellen ihren gewonnenen Teilnehmern einen professionellen Ticketshop zur Verfügung. Während des Events werden Veranstalter mit individuellen Lösungen für alle erdenklichen Einlassszenarien unterstützt. Nach dem Event bieten die XING Gruppen exklusive Möglichkeiten zum Kundenbeziehungs- und Community-Management. Als Teil der New Work SE verbindet XING Events mehr als 17 Millionen XING Mitglieder im deutschsprachigen Raum mit den passenden Veranstaltungen. Der Experte für Veranstaltungen mit professionellem Anspruch schafft damit eine Brücke zwischen der Online- und Offline-Welt und bringt Menschen auf Events zusammen.

