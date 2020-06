7:30 | 10.06.2020

Xlife Sciences AG: Die Projektgesellschaft FUSE-AI GmbH erreicht mit der Entwicklung der ProstateCarcinoma.ai einen weiteren Meilenstein



DGAP-Media / 10.06.2020 / 07:30

Das Team der Projektgesellschaft FUSE-AI hat weiter an der Entwicklung der Software ProstateCarcinoma.ai gearbeitet. Der nun fertig gestellte Demonstrator erbringt den Nachweis, dass die für die Prostatakrebsdiagnose relevanten Teilaspekte Prostataerkennung und Läsionserkennung möglich sind. Für spätere Anwender birgt das Produkt sowohl medizinische als auch wirtschaftliche Vorteile. Sie sind Voraussetzung für eine zukünftige Zertifizierung und Vermarktung als Medizinprodukt. Für den entwickelten Demonstrator wurde zunächst das KI-Backbone finalisiert. Es handelt sich hierbei um eine Infrastruktur zur reproduzierbaren und skalierbaren Durchführung von Deep-Learning Experimenten und zum Generieren von KI-Modulen. Basierend auf einem Ausgangssatz an Trainingsdaten wurden mit Hilfe des KI-Backbones alle zentralen KI-Module angelegt. Für die Prostatasegmentierung erreicht FUSE-AI bereits eine sehr hohe diagnostische Güte. Diese ist ebenfalls Voraussetzung für eine Zulassung als Medizinprodukt. Um in der nächsten Entwicklungsphase die Genauigkeit der Läsionserkennung zu steigern, hat die Projektgesellschaft Kooperationen mit verschiedenen Kliniken aufgebaut und Fördergelder eingeworben. Dies stellt eine Erhöhung der Trainingsdatenmenge und Qualität sicher und eröffnet die Möglichkeit der klinischen Validierung von ProstateCarcinoma.ai. Über FUSE-AI GmbH FUSE-AI hat zwei Schwerpunkte: KI und Medizin. Der Leitgedanke besteht darin, Medizinern über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz eine zweite Meinung in der Diagnose anzubieten, um die medizinische Qualität der ärztlichen Leistung zu erhöhen.

Darüber hinaus ist KI in zahlreichen weiteren Bereichen anwendbar. Dazu zählen etwa die Wirkstoffforschung, Biomarkerentwicklung, intelligenten Bilderkennung, Genom-Analyse sowie die morphometrischen Darstellung in der digitalen Pathologie, Therapieunterstützungssysteme mit Heilungsprognose, mobile Apps zur intelligenten Erfassung von Vitaldaten oder die Generierung von Forschungsergebnissen aus der Analyse annotierter Daten aus ethischen Biobanken.

Das Team von FUSE-AI arbeitet interdisziplinär und ist mit Biologen, Medizinern sowie IT-Entwicklern und Machine Learning Experten besetzt. Zusammen konzipieren sie streng nach deutschen Datenschutzrichtlinien neue Ansätze für die Optimierung von Prozessen im Gesundheitswesen.

Weitere Informationen: www.fuse-ai.de



Über Xlife Sciences AG Die Xlife Sciences AG (m:access: XLS) ist ein Schweizer Unternehmen mit Fokus auf der Wertentwicklung erfolgsversprechender Technologien im Life-Science-Bereich. Das Unternehmen schlägt die Brücke von Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten. Zusammen mit industriellen Partnern oder universitären Einrichtungen führt das Unternehmen Projekte nach einer Erfindungsmeldung oder Ausgründung durch die Proof of Concept Phase. Im Anschluss fokussiert sich die Xlife Sciences AG auf die Auslizenzierung oder den Verkauf der Unternehmung, manchmal auch in Kombination mit einer strategischen Partnerschaft. Die Xlife Sciences AG ermöglicht ihren Investoren einen sehr frühen und direkten Einstieg in die Weiterentwicklung von innovativen und zukunftsorientierten Technologien.

Weitere Informationen: www.xlifesciences.ch



Xlife Sciences AG
Klausstrasse 19
8008 Zürich
Schweiz
E-Mail: info@xlifesciences.ch
Internet: www.xlifesciences.ch

