DGAP-Media / 17.01.2020 / 12:12



Wir freuen uns bekannt zu geben, dass die Xlife Sciences AG mit der inflamed pharma ein weiteres Projekt zu ihrem Portfolio zählen darf.

inflamed pharma



inflamed pharma wird sich mit der Herstellung, Forschung und Entwicklung von chemischen und pharmazeutischen Stoffen beschäftigen und ist ein Wirkstoffhersteller, dessen Produkte Einsatz in innovativen Therapien für humane und veterinärmedizinische Anwendungen finden. Einer dieser Substanzen ist ein Wirkstoff, dem die Wirksubstanz Procain zugrunde liegt.

Procain ist eine gut untersuchte, nebenwirkungsarme und weltweit genutzte Wirksubstanz der Gruppe der Lokalanästhetika und wird bei verschiedenen Indikationen unter anderem auch in der Neuraltherapie angewendet. Weniger bekannt, aber umso wichtiger ist die Anwendung bei Schmerzen und Entzündungen wie sie beispielweise bei Arthritis und Arthrose auftreten. Durch das patentierte Herstellverfahren ist es gelungen diesen bisher nur parenteral verfügbare Wirksubstanz auch für andere Applikationsformen, wie die orale und dermale Applikation, nutzbar zu machen und synergistische Effekte in puncto Wirkung zu erzielen. Möglich ist dies durch eine bessere Bioverfügbarkeit.

Dieses Verfahren der Verclusterung, bei dem der Wirkstoff in eine schützende Hülle eingebaut wird, lässt sich auch auf andere Wirkstoffe übertragen. Dieser Wirkstoff wird zum jetzigen Zeitpunkt als Rezepturarzneimittel und für die Arzneimittelherstellung im Rahmen der Eigenherstellung verwendet. inflamed pharma wird sich als GMP-zertifizierter Wirkstoffhersteller verstehen und strebt in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Jena eine klinische Studie an, deren Endziel die erfolgreiche Zulassung ist.



Xlife Sciences AG

Die Xlife Sciences AG ist ein Schweizer Unternehmen mit Fokus auf der Wertentwicklung erfolgsversprechender Technologien im Life-Science-Bereich. Das Unternehmen schlägt die Brücke von Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten und unterstützt Forscher und Unternehmer bei der Positionierung, Strukturierung, Entwicklung und Realisierung ihrer Konzepte. Zusammen mit industriellen Partnern oder universitären Einrichtungen führt das Unternehmen Projekte nach einer Erfindungsmeldung oder Ausgründung durch die Proof of Concept Phase. Im Anschluss fokussiert sich die Xlife Sciences AG auf die Auslizenzierung oder den Verkauf der Unternehmung, manchmal auch in Kombination mit einer strategischen Partnerschaft. Die Xlife Sciences AG ermöglicht ihren Investoren einen sehr frühen und direkten Einstieg in die Weiterentwicklung von innovativen und zukunftsorientierten Technologien.

Weitere Informationen: www.xlifesciences.ch