15:51 | 26.01.2021

2G Energy AG

Original-Research: 2G Energy AG – von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 26.01.2021

Kursziel: 103 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 20.11.2020: Hochstufung von Reduzieren auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:

DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 90,00 auf EUR 103,00. Zusammenfassung:

Seit vielen Jahren sind wir in Deutschland an ein sehr hohes Niveau bei der

Sicherheit der Stromversorgung gewöhnt. Mit dem Ausstieg aus der

Kernenergie bis Ende 2022 und aus der Kohlekraft bis spätestens 2038 steht

das Land vor einer Zeitenwende. Die alte Energiewelt, die von großen,

zentralen und verlässlichen Stromerzeugungseinheiten wie Atom- und

Kohlekraftwerken geprägt war, wird abgelöst von einer neuen Energiewelt,

die hauptsächlich auf CO2-armen, kleinen, dezentralen und oft

dargebotsabhängigen Stromerzeugungseinheiten wie Wind- und Solarkraftwerken

beruht (erneuerbare Energien-Anteil am inländischen Bruttostrom-verbrauch

2020: 46%, Ziel 2030: 65%). Dargebotsabhängig heißt, dass nur Strom

produziert wird, wenn der Wind weht und / oder die Sonne scheint. Für diese

Energiewelt brauchen wir mit Sicherheit ein anderes Stromnetz (Stichwort

Netzausbau) und möglicherweise ein anderes Strommarkt-design, um weiterhin

eine hohe Stromversorgungssicherheit zu gewähr-leisten. Die Frage ist: Wird

bei ruhigem und diesigem Herbst- oder Winterwetter, also einer Zeit mit

wenig Sonne und Wind, genügend Strom produziert, um jederzeit die Nachfrage

zu decken? Denn in einer solchen ‘kalten Dunkelflaute’ ist die Nachfrage

nach Strom witterungsbedingt hoch, gleichzeitig fällt fast die gesamte

Kapazität an Wind- und Solarstrom (2020: Wind: ca. 63 GW, PV: ca. 54 GW)

für die Stromproduktion aus. Wir haben verschiedene Studien namhafter

Institutionen ausgewertet und kommen zu dem Schluss, dass diese je nach

Design und Annahmen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen bezüglich der

Qualität der zukünftigen Versorgungssicherheit kommen. Angesichts des durch

den fortschreitenden Klimawandel zunehmenden gesellschaftlichen und

politischen Drucks halten wir es für gut möglich, dass die Politik ab 2023

kurzfristig und möglichst klimaschonend eine Stromlücke schließen muss.

Dezentrale KWK-Anlagen, wie 2G sie baut, sind einer der wenigen Lösungswege

dafür. Wir erhöhen daher unsere mittelfristigen Schätzungen für 2G. Ein

aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von €103 (bisher: €90).

Unsere Empfehlung lautet weiterhin Hinzufügen. First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy

AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his

ADD rating and increased the price target from EUR 90.00 to EUR 103.00. Abstract:

For many years Germany has been used to a very high level of power supply

security. With the exit from nuclear energy by the end of 2022 and from

coal power by 2038 at the latest, the country is facing a turning point.

The old energy world, which was characterised by large, central and

reliable power generation units such as nuclear and coal-fired power

plants, is being replaced by a new energy world, which is mainly based on

low-CO2, small, distributed and often supply-dependent power generation

units such as wind and solar power plants (Renewable power share of gross

domestic electricity consumption 2020: 46%, target 2030: 65%). Supply

dependence means that electricity is only produced when the wind is blowing

and / or the sun is shining. For this energy world, we definitely need a

different power grid (keyword grid expansion) and possibly a differently

configured power market in order to maintain a high level of power supply

security. The question is: Is enough electricity produced in calm and hazy

autumn or winter weather, i.e. a time with little sun and wind, to

permanently meet demand? In such ‘cold dark doldrums’ demand for

electricity is high due to the weather, but at the same time almost the

entire wind and solar power capacity (2020: wind: ca. 63 GW, PV: ca. 54 GW)

is lacking. We have evaluated various studies by well-known institutions

and come to the conclusion that, depending on the design and assumptions,

these come to very different results with regard to the quality of future

supply security. In view of the increasing social and political pressure

caused by advancing climate change, we believe it is quite possible that

politicians will have to close an electricity gap in the short term in as

climate-friendly a way as possible from 2023. Distributed CHP systems as

built by 2G are one of the few possible solutions. We are therefore

increasing our medium-term estimates for 2G. An updated DCF model yields a

new price target of €103 (previously: €90). We confirm our Add

