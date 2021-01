11:26 | 29.01.2021

2G Energy AG

Original-Research: 2G Energy AG – von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 29.01.2021

Kursziel: 103 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 20.11.2020: Hochstufung von Reduzieren auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:

DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 103,00. Zusammenfassung:

2G Energy hat unter Ausschluss des Bezugsrechts eine kleine Kapitalerhöhung

durchgeführt. Durch Ausgabe von 55.000 Aktien zu €95,60 pro Aktie erzielte

das Unternehmen einen Bruttoemissionserlös von €5,3 Mio. Die

Kapitalerhöhung wurde komplett von einem Publikumsfonds von Joh. Berenberg,

Gossler & Co. KG (Berenberg) gezeichnet. Der Auftragseingang lag in Q4/20

mit €36,8 Mio. leicht über dem Vorjahresniveau. Der Auftragsbestand betrug

zum Jahresende €111,2 Mio. und lag damit leicht unter dem Vorjahreswert von

€116,8 Mio. Auf Basis des hohen Auftragsbestands bestätigte 2G ihre

Umsatzprognose von €240-260 Mio. für 2021. Wir haben die Kapitalerhöhung in

unser Modell eingearbeitet und sehen das Unternehmen weiterhin auf

Wachstumskurs. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt wie bisher ein Kursziel

von €103. Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy

AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his

ADD rating and maintained his EUR 103.00 price target. Abstract:

2G Energy has carried out a small capital increase, excluding subscription

rights. The company raised gross proceeds of €5.3m through the issue of

55,000 shares at €95.60 per share. The capital increase was fully

subscribed by a mutual fund of Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

(Berenberg). Incoming business orders in Q4/20 were slightly above the

previous year’s level at €36.8m. The order backlog amounted to €111.2m at

the end of the year and was thus slightly below the previous year’s figure

of €116.8m. Based on the high order backlog, 2G confirmed its sales

guidance of €240-260m for 2021. We have incorporated the capital increase

into our model and see the company continuing on its growth trajectory. An

updated DCF model still yields a €103 price target. We confirm our Add

recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22030.pdf Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com ——————-übermittelt durch die EQS Group AG.——————- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.