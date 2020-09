15:16 | 14.09.2020

ABO Invest

Original-Research: ABO Invest – von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Invest Unternehmen: ABO Invest

ISIN: DE000A1EWXA4 Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 14.09.2020

Kursziel: 2,30 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 01.10.2019: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Invest AG

(ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 2,20 auf EUR

2,30. Zusammenfassung:

ABO Invest hat Halbjahreszahlen vorgelegt, die dank guter Windbedingungen

deutlich über den Vorjahreswerten und etwas über unseren Schätzungen lagen.

Eine um 15% J/J erhöhte Stromproduktion führte zu einem Umsatzanstieg um

13% auf €19,5 Mio. Das Nettoergebnis war im Jahresvergleich mehr als

doppelt so hoch und lag bei €2,3 Mio. Ein hoher freier Cashflow von €16

Mio. führte trotz Zins- und Tilgungszahlungen zu einem Nettomittelzufluss

von €5,0 Mio. und erhöhte die liquiden Mittel auf €19,7 Mio. Wir sehen ABO

Invest damit als gut aufgestellt an, um die geplante neue

Wachstumsstrategie zügig umzusetzen. Auf einer außerordentlichen

Hauptversammlung am 8. Oktober sollen die Weichen für einen neuen

Marktauftritt und verbesserte Wachstumsmöglichkeiten gestellt werden. Nach

den besser als erwarteten Halbjahreszahlen und unter Berücksichtigung der

schwachen Sommermonate Juli und August erhöhen wir unsere Schätzungen für

das Gesamtjahr. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von

€2,30 (bisher: €2,20). Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Invest

AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his

ADD rating and increased the price target from EUR 2.20 to EUR 2.30. Abstract:

ABO Invest presented half-year figures which, thanks to good wind

conditions, were well above the previous year’s figures and slightly above

our estimates. A 15% y/y increase in electricity production led to a 13%

increase in sales to €19.5m. The net result of €2.3m more than doubled the

prior year figure. A high free cash flow of €16m led to a €5.0m net inflow

of funds despite interest and redemption payments and increased cash and

cash equivalents to €19.7m. We thus see ABO Invest as well positioned to

quickly implement the planned new growth strategy. At an extraordinary

general meeting on 8 October, the course will be laid for a new market

presence and improved growth opportunities. After the better than expected

half-year figures and taking into account the weak summer months of July

and August, we have increased our estimates for the full year. An updated

DCF model yields a new price target of €2.30 (previously: €2.20). We

confirm our Add recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die

vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21601.pdf Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

