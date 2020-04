16:06 | 27.04.2020

Original-Research: ABO Wind AG – von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG Unternehmen: ABO Wind AG

ISIN: DE0005760029 Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 27.04.2020

Kursziel: 27,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: –

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN:

DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 27,00. Zusammenfassung:

ABO Wind hat bekannt gegeben, dass der vorläufige Jahresüberschuss im Jahr

2019 bei ca. €11,4 Mio. liegt und damit oberhalb der Guidance und unserer

Schätzung von €10 Mio. Damit hat das Unternehmen zum vierten Mal

hintereinander ein zweistelliges Nettoergebnis vorgelegt und erneut

bewiesen, dass es trotz des sehr schwachen deutschen Marktes erfolgreich

wirtschaftet. Einen wichtigen Beitrag dazu haben die internationalen

Aktivitäten geleistet, deren Anteil auf 58% des Gesamtumsatzes wuchs. Wir

halten nach dem besser als erwarteten Jahresgewinn 2019 vorläufig an

unserer Nettoergebnisschätzung von €14 Mio. für 2020 fest. Zwar können sich

pandemie- und rezessionsbedingte Projektverzögerungen ergeben, gegenwärtig

sehen wir das Erreichen unserer Schätzung angesichts der gut gefüllten

Projektpipeline und der bisher insgesamt guten Projektfortschritte als

machbar an. Nach der Veröffentlichung des Jahresberichts 2019 am 9. Juni

werden wir die Situation erneut beurteilen. Wir bestätigen unsere

Kaufempfehlung und das Kursziel von €27,00. First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG

(ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and maintained his EUR 27.00 price target. Abstract:

ABO Wind reported that 2019 preliminary net income was around €11.4m,

exceeding guidance and our estimate of €10m. This is the fourth year in a

row that the company has presented a double-digit net result and again

proved that it is operating successfully despite the very weak German

market. International activities made an important contribution with their

share growing to 58% of total sales. After the better than expected 2019

net profit, we are maintaining our 2020 net earnings estimate of €14m for

the time being. Although there may be pandemic and recession-related

project delays, we currently see our estimate as a feasible target given

the well-filled project pipeline and overall good project progress to date.

After the publication of the 2019 Annual Report on 9 June, we will reassess

the situation. We confirm our Buy recommendation and the €27 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

