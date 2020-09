12:36 | 22.09.2020



Original-Research: Aroundtown SA – von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SA

ISIN: LU1673108939

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 22.09.2020

Kursziel: 8,60

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: –

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA

(ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,60.

Zusammenfassung:

Aroundtown gab die Ergebnisse seines öffentlichen Aktienkaufs bekannt – bis

zu 165 Mio. Aktien zwischen €4,60 und €5,00 pro Aktie. Es wurden rund 121,3

Mio. Aktien angeboten, was leicht unter dem erforderlichen Mindestvolumen

von 125 Mio. lag. Dies bedeutet, dass der endgültige Kaufpreis auf €5,00

festgelegt ist. Das Unternehmen wird weiterhin Erlöse aus nicht zum

Kerngeschäft gehörenden Immobilienverkäufen für das am 2. Juni angekündigte

Rückkaufprogramm in Höhe von €500 Mio. einsetzen. Das Volumen wird auf

maximal €393,3 Mio. angepasst, um das kombinierte Rückkaufvolumen von

maximal €1 Mrd. aufrechtzuerhalten. Wir behalten unsere Kaufempfehlung mit

einem Kursziel von €8,60 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown

SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 8.60 price target.

Abstract:

Aroundtown announced results of its public share purchase-up to 165m shares

between €4.6 and €5.0 per share. Some 121.3m shares were tendered falling

slightly short of the 125m required minimum volume meaning the final

purchase price is set at €5.0. The company will continue to deploy proceeds

from non-core property disposals for the €500m buyback program announced 2

June, and the volume will be adjusted to a maximum of €393.3m to maintain

the combined maximum €1bn buyback volume. Our rating remains Buy with an

€8.6 price target.

