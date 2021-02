10:02 | 03.02.2021

Aves One AG

Original-Research: Aves One AG – von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Aves One AG Unternehmen: Aves One AG

ISIN: DE000A168114 Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 13,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Finanzierungskonditionen weiter verbessert; Neue Kreditlinie erhöht

Flexibilität und Planungssicherheit; Kursziel und Rating bestätigt Mit Meldung vom 01. Februar 2021 hat die Aves One AG die weitere

Optimierung der Finanzierungsstruktur, zusammen mit einer Verbesserung der

Finanzierungskonditionen, bekannt gegeben. Einerseits wurde mit der KfW

IPEX-Bank eine neue Finanzierungslinie über 75 Mio. EUR vereinbart, die im

Falle von Zukäufen gezogen werden kann. Nach Unternehmensangaben erhöht

sich damit sowohl die Planungssicherheit als auch die Flexibilität bei der

Finanzierung des künftigen Wachstums. Angaben zu den Konditionen dieser

Finanzierungslinie wurden nicht gemacht, wir unterstellen jedoch einen FK-

Zins, der unterhalb des durchschnittlichen konzernweiten Zinssatzes liegt. Ein weiterer Bestandteil der aktuellen Unternehmensmeldung ist die

Verbesserung der Finanzierungskonditionen bei bestehenden Krediten. Bei

einer auf einem Gesamtvolumen von 155 Mio. EUR bezogenen Zinsersparnis von

0,75 Mio. EUR, wurde hier der Finanzierungszins um weitere 0,5 % reduziert.

Die Einsparung der Finanzierungskosten ist bei der Aves One AG deshalb

besonders wichtig, da die Gesellschaft als Bestandshalter und Vermieter von

Logistik Assets über eine umfangreiche Fremdfinanzierung verfügt. Nach neun

Monaten 2020 beliefen sich die Finanzaufwendungen auf 31,24 Mio. EUR, bei

einem EBIT in Höhe von 34,28 Mio. EUR. Jedoch hat die Gesellschaft in den

vergangenen Berichtsperioden deutliche Verbesserungen der

Finanzierungskonditionen erreicht. Lag der Nominalzinssatz Ende 2016 noch

bei 5,2 %, wurde dieser bis Ende 2019 auf 3,5 % deutlich verbessert. Dieser Trend dürfte sich auch im abgelaufenen Geschäftsjahr fortgesetzt

haben und sollte auch in den kommenden Berichtsperioden weiter rückläufig

sein. Nach Vorstandsangaben wird dabei das Ziel eines Nominalzinssatzes

unterhalb von 3,0 % angestrebt, was insgesamt zu einer weiteren

Verbesserung der Ergebnisqualität führen dürfte. Alleine aus der geplanten

Fortsetzung des Abbaus des Container-Geschäftes sollten hier weitere

Verbesserungen erreicht werden. Der Containerbereich wird ausschließlich in

US-Dollar abgewickelt und finanziert. Aufgrund des fehlenden Zugangs zu

günstigen Krediten in US-Dollar sind dabei die Finanzierungskosten im

Container-Segment vergleichsweise teuer. Darüber hinaus sollen bestehende

Bankfinanzierungen weiter optimiert und damit, wie aktuell gemeldet,

verbessert werden. Da wir diese Entwicklung eingeplant haben, behalten wir unsere Prognosen

unverändert bei und werden diese mit Vorlage des Geschäftsberichtes (April

2021) überarbeiten. Bei einem Kursziel von 13,50 EUR lautet unser Rating

unverändert KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22061.pdf Kontakt für Rückfragen

Jörg Grunwald

Vorstand

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (4,5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 02.02.21 (14:00 Uhr)

Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 03.02.21 (10:00 Uhr) ——————-übermittelt durch die EQS Group AG.——————- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.