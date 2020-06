12:36 | 02.06.2020

Analyst: Benjamin Marenbach capsensixx setzt eingeschlagenen Kurs weiter fort capsensixx hat vergangene Woche eine Zwischenmitteilung zu Q1

veröffentlicht. Die Zahlen haben unsere Erwartungen positiv übertroffen. Der Periodenüberschuss des Unternehmens stieg im ersten Quartal auf 0,7

Mio. Euro an (Vorjahr: 0,6 Mio. Euro) und auch der Quartalsüberschuss nach

Minderheiten konnte deutlich auf 0,4 Mio. Euro zulegen (Vorjahr: 0,0 Mio.

Euro). Der Zuwachs dürfte u.E. vor allem auf Steuereffekte und geringere

Minderheitsanteile zurückzuführen sein, da das EBT laut Meldung mit 0,9

Mio. Euro in etwa auf dem Vorjahresniveau lag. Positiv entwickelten sich

auch die Verwaltungskosten, die mit 3,6 Mio. Euro gegenüber dem

Vorjahreswert von 4,1 Mio. Euro rückläufig waren. Dies führen wir im

Wesentlichen auf den Verkauf des Verlustbringers Coraixx zurück. Die Assets under Administration lagen per Ende April mit 8,1 Mrd. Euro nur

rund 10% unterhalb des Vorjahreswertes von 9,0 Mrd. Euro, womit sie weniger

stark sanken als der Gesamtmarkt (MSCI bis zum 30.04.2020: -12,96%). Hierin

wird u.E. auch die hohe Qualität einiger von capsensixx administrierter

aktiv gemanagter Fonds deutlich. Dabei dürfte das Aktienexposure von

capsensixx durch die Anzahl von Mischfonds sowie Fonds mit alternativen

Schwerpunkten u.E. bei ca. 65% liegen. Dezidierte Angaben über die Entwicklung der Einzelsegmente wurden dagegen

nicht gemacht, da capsensixx von der Veröffentlichung eines

Quartalsberichtes zu der Veröffentlichung von Trading-Updates übergegangen

ist. Damit nimmt die Transparenz in der Rechnungslegung letztlich etwas ab.

In der Meldung wurde allerdings betont, dass auch die beiden Segmente Fund

Management und Capital Markets profitabel blieben. Für das Gesamtjahr rechnet der capsensixx-Vorstand nach wie vor mit der

Generierung eines positiven Jahresergebnisses. Eine Konkretisierung der

Guidance (EBITDA Axxion: -5 bis -10% yoy; EBITDA Oaklet: -10 bis -15% yoy)

gegenüber dem Jahresbericht hat es aufgrund der weiterhin unsicheren

gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch nicht gegeben. Auf Grundlage der berichteten Zahlen haben wir unsere Prognosen leicht nach

oben angepasst. Wir hatten bislang einen neutralen Jahresüberschuss nach

Minderheiten erwartet und gehen nach den Q1-Zahlen nun von einem stärkeren

Jahresergebnis aus (MONe: 0,8 Mio. Euro), wobei wir damit rechnen, dass

sich die Steuerquote (Ø ca. 30%) und Minderheitsanteile (Ø ca. 50%) im

Verlauf des Jahres normalisieren werden Fazit: Insgesamt fühlen wir uns in unserer positiven Meinung vom

Unternehmen bestätigt. Nach dem Wegfall des Verlustbringers Coraixx kann

capsensixx uns zudem erstmals positiv überraschen. Für eine weitere

Verschärfung der Krise sehen wir das Unternehmen mit liquiden Mitteln von

8,1 Mio. Euro und kaum zinstragenden Verbindlichkeiten sehr gut gerüstet.

Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem leicht erhöhten

