12:16 | 05.05.2020

capsensixx AG

Original-Research: capsensixx AG – von Montega AG Einstufung von Montega AG zu capsensixx AG Unternehmen: capsensixx AG

ISIN: DE000A2G9M17 Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 05.05.2020

Kursziel: 11,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: –

Analyst: Benjamin Marenbach Trotz Covid-19 positives Gesamtergebnis in 2020 erwartet Capsensixx hat letzte Woche Geschäftszahlen für 2019 veröffentlicht,

nachdem bereits Anfang März vorläufige Zahlen bekanntgegeben worden waren.

Insgesamt konnte das Unternehmen seine für 2019 gesteckten Ziele erreichen

(Steigerung der Assets under Administration um 3 bis 5%, leichte Steigerung

des EBITDAs). Auf EBITDA-Ebene wurde mit 9,2 Mio. Euro das vorläufig bekanntgegebene

Niveau bestätigt (2018: 7,9 Mio. Euro). Der Nettojahresüberschuss nach

Anteilen Dritter stieg von -0,6 Mio. Euro auf 2,4 Mio. Euro (MONe: 2,5 Mio.

Euro) und fiel somit nach der Negativentwicklung im Vorjahr wieder positiv

aus. Allerdings ist dies auf Sondererträge aus dem Verkauf der Coraixx

zurückzuführen. Die Entkonsolidierung der Coraixx-Beteiligung ist wie angekündigt erfolgt.

Dazu hat Capsensixx die defizitäre Tochter über einen MBO verkauft und

entkonsolidiert. Aus dem Verkauf flossen dem Unternehmen ca. 2,9 Mio. Euro

zu, die als sonstige betriebliche Erträge ausgewiesen sind. Mit der

Berichterstattung zu 2019 ist zudem eine Anpassung der Vorjahreszahlen

vorgenommen worden, die aus einer nachträglich ermittelten Wertminderung in

Höhe von 1,9 Mio. Euro auf Coraixx-Softwarerechte und Kundenstämme

resultierte. Für die insgesamt positive Ergebnisentwicklung war das Segment

Fondsverwaltung weiter maßgeblich (77,9% vom Konzernergebnis). Allerdings

fiel das Segmentergebnis in 2019 auf 5,7 Mio. Euro zurück (-11,2%), wofür

in erster Linie der schwache Jahresstart durch Nachlaufeffekte aus der

Marktschwäche in Q4 2018 verantwortlich war. Mit den Assets under

Administration konnte Capsensixx die Basis des Geschäftsmodells jedoch im

Jahresverlauf noch auf 9 Mrd. Euro steigern (+6,1%). Auch der

Geschäftsbereich Verbriefung entwickelte sich insgesamt leicht rückläufig.

Das Segmentergebnis lag mit 1,8 Mio. Euro knapp unterhalb des

Vorjahresniveaus von 1,9 Mio. Euro, was vor allem über gestiegene

Personalkosten zu erklären ist. Die Prognosen des Vorstands für 2020 stehen erwartungsgemäß unter dem

Eindruck von Covid-19. So wurde betont, dass verlässliche Aussagen im

gegenwärtigen Umfeld kaum möglich sind. Dabei hängt die wirtschaftliche

Entwicklung von Capsensixx in 2020 nicht allein vom Fortgang der Pandemie

ab, sondern insbesondere davon, wie die Kapitalmärkte hierauf reagieren.

Stand heute geht der Vorstand von einem Rückgang des EBITDAs sowie der AuA

in Höhe von -5 bis -10% aus. Allerdings wird mit einem positiven

Gesamtergebnis gerechnet. Fazit: Wir haben unsere Erwartungen an die aktuelle Lage und den Wegfall

von Coraixx (ca. 1,0 Mio. Euro Cash-Burn p.a.) angepasst. Dabei sehen wir

Capsensixx nach dem Verkauf der einzigen defizitären Beteiligung operativ

auf dem richtigen Weg. Mit einem positiven Gesamtergebnis in 2020 und einer

wieder gesunden Cash Flow-Basis könnte sich Capsensixx zudem krisenfester

zeigen als von vielen angenommen, zumal das Unternehmen fundamental günstig

erscheint. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten

