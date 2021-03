10:02 | 18.03.2021



Starker Ausblick für 2021 dürfte der Aktie frische Impulse geben

CLIQ hat gestern den Geschäftsbericht 2020 veröffentlicht und damit die

Anfang Februar berichteten vorläufigen Zahlen bestätigt. In diesem

Zusammenhang gab das Unternehmen auch den Dividendenvorschlag für 2020

sowie die Guidance für 2021 bekannt, die deutlich über unserer bisherigen

Erwartung liegt. Zudem führte CLIQ in den letzten Tagen die bereits

angekündigte Games-Kategorie ein und erweiterte das Film- und Sportangebot.

Vorläufige Eckwerte wurden bestätigt: Mit der heutigen Veröffentlichung

bestätigte CLIQ das starke profitable Wachstum im abgelaufenen

Geschäftsjahr (Umsatz: +69,4% yoy auf 107,0 Mio. Euro; EBITDA: +177,4% yoy

auf 15,9 Mio. Euro). Auf Nettoebene erzielte das Unternehmen mit 7,2 Mio.

Euro (+223,7% yoy; MONe: 7,1 Mio. Euro) eine deutlich überproportionale

Steigerung, die auf einen geringeren Anstieg der Minderheiten

zurückzuführen ist. Der Dividendenvorschlag beträgt 0,46 Euro (MONe: 0,46

Euro) und entspricht damit der avisierten Ausschüttungsquote von 40%

(Dividendenrendite von 1,8%).

Guidance signalisiert erneut starkes Wachstum: Im laufenden Geschäftsjahr

plant CLIQ mit einem Erlösanstieg auf mindestens 140 Mio. Euro (mind.

+30,9% yoy), einem EBITDA von rund 22 Mio. Euro (+38,4% yoy) bzw. 16% Marge

sowie Marketingausgaben i.H.v. 46 Mio. Euro (+34,5% yoy). Damit übertrifft

das Unternehmen sowohl unsere bisherigen Erwartungen (Umsatz: 124,3 Mio.

Euro; EBITDA: 18,3 Mio. Euro) als auch die des Konsens (Umsatz: 128,8 Mio.

Euro; EBITDA: 19,2 Mio. Euro) deutlich. Die starke Guidance zeigt, dass

CLIQ mit einer unverändert hohen Nachfrage nach digitalen

Entertainmentprodukten rechnet.

Dies wurde jüngst z.B. auch von einer Goldmedia-Analyse untermauert, wonach

das Umsatzwachstum der kostenpflichtigen Video-on-Demand-Anbieter in

Deutschland im laufenden Jahr mit +25% yoy auf 3,8 Mrd. Euro unverändert

hoch bleiben soll (2020: +28% yoy). Dabei entfällt mit 83% der größte Teil

davon auf die abonnementfinanzierten Dienste (Subscription-Video-on-Demand,

SVoD), die CLIQ mit der in 2020 gelaunchten All-in-One- Plattform ebenfalls

anbietet. Wenngleich die Analyse von Goldmedia nur für den deutschen Markt

gilt, erwarten wir eine ähnliche Entwicklung auch in anderen für CLIQ

wichtigen Regionen wie dem übrigen Europa und Nordamerika. Untermauert wird

dies u.E. auch durch eine Studie von Strategy Analytics, die einen globalen

Anstieg der Zahl an Streaming- Abonnenten in Q3/20 i.H.v. +27,9% yoy zeigt.

Da das Marktumfeld für digitale Entertainmentprodukte sowohl im

Jahresschlussquartal als auch in Q1/21 unverändert gut war, dürfte sich der

positive Trend im globalen Streamingmarkt fortgesetzt haben. Insgesamt

deuten die Marktdaten u.E. somit auf fortlaufend noch stärkere

Wachstumsraten hin, als von uns bislang antizipiert.

Auswirkungen auf unser Bewertungsmodell: CLIQ hat im Vorjahr mit einem

Wachstum von knapp +70% yoy gezeigt, dass das Unternehmen durch die

Umstellung des Marketings in Nordamerika deutlich überproportional wachsen

kann. Ab 2021 dürfte CLIQ auch in der Region Europa verstärkt auf

Direktmarketing setzen und von den höher als erwarteten Wachstumsraten im

Streamingmarkt auch hier überproportional profitieren. Zudem sollten die

jüngst gelaunchte Games-Kategorie sowie die Erweiterung der Film- und

Sportinhalte das Produktangebot von CLIQ attraktiver gestalten und bei der

Kundenbindung bzw. -gewinnung helfen.

Unsere Prognosen für 2021 ff. haben wir daher deutlich angehoben. Für 2021

rechnen wir nun mit Erlösen i.H.v. 145,2 Mio. Euro, für 2022 mit 185,3 bzw.

mit 215,5 Mio. Euro in 2023. Trotz dieser optimistischeren Positionierung

wirken unsere erhöhten Erwartungen im Vergleich zur (organischen)

mittelfristigen Vision des Managements (Umsatz 2023: rund 250 Mio. Euro)

immer noch sehr moderat. Auf Ergebnisebene haben wir unsere Prognosen

aufgrund der starken Guidance im laufenden Jahr sogar überproportional

angehoben und erwarten nun ein EBITDA i.H.v. 22,9 Mio. Euro bzw. eine

EBITDA-Marge von 15,8%. In den nächsten Jahren gehen wir aufgrund des

durchaus kompetitiven Marktumfelds von nur kleinen Verbesserungen auf eine

EBITDA-Marge von 16,2% in 2023 aus. Dass auch ein höheres Margenniveau

realistisch ist, hat jüngst der Platzhirsch Netflix gezeigt und trotz

signifikanter Ausgaben für exklusiven Content in 2020 eine EBITDA-Marge von

20,5% erreicht.

Fazit: CLIQ hat das Geschäftsjahr 2020 mit einer sehr starken operativen

Entwicklung abgeschlossen, die berechtigterweise auch zu einer sehr

dynamischen Aktienkursentwicklung führte (2020: +484,5%). Die nun

bekanntgegebenen Jahresziele 2021 deuten eine Fortsetzung des Wachstums an

und lassen im Jahresverlauf u.E. dennoch ausreichend Spielraum für

positiven Newsflow in Form einer Anhebung. Da wir das Bewertungsniveau mit

einem EV/EBITDA 2021e von nur 7,6x für sehr günstig halten, sollte sich die

Neubewertung der Aktie zeitnah fortsetzen. Nach Anhebung unserer Prognosen

sowie Fortschreibung des DCF-Modells erhöht sich unser Kursziel deutlich

auf 44,00 Euro (zuvor: 28,00 Euro). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

